ESPECIAL | Película “José Gregorio Hernández, la historia de un milagro”

El venezolano, director de cine, Jorge Zambrano,​ desde el año 2020 decidió hacer una película animada sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández (JGH). Una producción que le tomó un año entre investigar y desarrollar el guion; y tres años entre conseguir el estudio de grabación, los actores, recursos técnicos, monetarios, y la grabación como tal; pero que muy pronto estaría disponible, estima que para el mes de diciembre se estrene “José Gregorio Hernández, la historia de un milagro”.

En una entrevista exclusiva para El Impulso, el licenciado en Artes con mención en Cinematografía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) comentó que ha dedicado gran parte de su vida profesional a los dibujos animados; recordando que trabajó en Radio Caracas Televisión en el Observador Junior, donde estaba a cargo de la sección de diseño de prensa y tuvo la oportunidad de hacer muchos trabajos en esta categoría, explicó.

“Llegó un momento en que me vine para los Estados Unidos a seguir trabajando en lo mismo. Tenía mucho tiempo que no producía ningún material de contenido artístico, personal, solo producciones para clientes y dije, voy a hacer un cortometraje biográfico porque me gusta, nunca he tocado ese tema, voy a meterme por ahí”.