Tulio Bastidas: Venezuela presenta fallas estructurales en la gestión de incendios forestales #9Abr

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com

Tulio Bastidas, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales, advirtió que las fallas en la detección y manejo de incendios forestales en el país se han agravado por las deficiencias estructurales en la organización destinada a abordar este grave problema.

“No es posible que en este momento, precisamente la semana pasada, se esté instalando el Comando Nacional para la Atención de los Incendios Forestales, cuando eso debió hacerse en octubre o noviembre del año pasado. Eso denota una gran falla institucional y prácticamente un desconocimiento del problema”, dijo Bastidas en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

A pesar de que la temporada de sequía aún no ha llegado a su fin, el ingeniero señaló que Venezuela parece encaminarse hacia un récord histórico de incendios forestales, resultado de una combinación de factores naturales y sociales.

Entre estos factores, destacó el crecimiento de material combustible durante el período de lluvias intensas que se prolongó hasta enero, así como las temperaturas extremas producto del cambio climático.

¿En qué aspectos se está fallando?

Bastidas hizo hincapié en las deficiencias en la detección temprana de incendios y la falta de construcción de cortafuegos en el país.

Aunque la responsabilidad de mitigar el fuego fue reasignada al Instituto Nacional de Parques (Inparques), Bastidas expresó su preocupación de que esto dejó sin atención diversas áreas de la geografía nacional.

A su vez, lamentó la pérdida de la base social del programa de prevención de incendios, que solía contar con voluntarios y brigadas de combate. A su juicio, la falta de apoyo dejó al programa aislado frente a un problema que supera sus capacidades.

Bastidas criticó las fallas en la restauración de los ecosistemas afectados por los incendios forestales, debido a que no se tomaron en cuenta las condiciones ecológicas para la ampliación de las plantaciones y porque no existe un programa nacional y de investigaciones serias sobre qué especies utilizar para su recuperación.

Sumar voluntades

“Es necesario revisar el Programa Nacional de Incendios para que realmente se establezca una organización y haya el encuentro de voluntades en función de atención al problema, porque no es posible que las alcaldías vayan por un camino y las gobernaciones, el Gobierno Nacional y la sociedad, por otro”, enfatizó.

Agregó que si no se conocen sus causas y no se cuenta con estadísticas no se puede planificar un plan.

Según él, también se requiere educar a la población para que pueda interesarse en ser parte de la solución, convocar a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Forestales —que afirmó está en toda la disposición— y aplicar la ley a aquellos que sean responsables de causar o propagar las llamas.

“Después de este gran periodo de incendios vendrán entonces las consecuencias con las crecidas y las inundaciones por las lluvias”, concluyó Bastidas.

