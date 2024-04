COLUMNA Ajedrez para todos (30) #13Abr

- Publicidad -

EL GRAN TORNEO DE CANDIDATOS SE DESARROLLA EN TORONTO, CANADÁ

Miles de fanáticos del ajedrez estamos cada día atentos a los resultados de las partidas de alto nivel que se juegan en el “Toronto Grand Hall Hotel” en la ciudad de Toronto, Canadá, desde el 03 de abril hasta el 22/04/; este torneo élite se efectúa por vez primera en América y a su vez es la primera vez que en el mismo salón se juega tanto el campeonato de candidatura masculina como femenina. El premio a los campeones de este torneo es ser el retador o la retadora oficial de los campeones mundiales de ajedrez el chino Gran Maestro (GM) Ding Liren y la china WGM Ju Wenjú, matches mundialistas a jugarse a finales del 2024.

¿Quiénes clasificaron, por méritos o triunfos previos en torneos, a este gran evento de candidatura?: en ambas categorías sin duda que están los jugadores élite GMs del mundo a saber: 1) Caballeros: Fabiano Caruana (USA), Hikaru Nakamura (USA), Ian Nepomniachtchi (Rusia), Alireza Firoujza (Francia), Vidit Santosh G, (India), Praggnanandhaa, R. (India), Gukesh, D. (India) y Nijat Abasov (Azerbaijan) y 2) Damas: Alexandra Goryachkina (Rusia), Katherine Lagno (Rusia), Tan Zongyi (China), Lei Tingjie (China), Anna Muzychuk (Ucrania), Nurgyul Salimova (Bulgaria), Humpy Koneru (India) y Vaishali, R. (India).

¿Cuándo se iniciaron los torneos de Candidatura bajo la dirección de la FIDE?, respondo esta pregunta con este párrafo publicado en www.wikipedia: “En 1946 Alexander Alekhine, entonces poseedor de la corona de campeón del mundo de ajedrez, murió en un hotel de Estoril (Portugal), cerca de Lisboa; Alekhine no había puesto en disputa su título de campeón, pues hasta entonces la FIDE aceptaba que el nuevo campeón impusiera sus propias condiciones para aceptar a un retador. La FIDE asumió la organización de los campeonatos mundiales de ajedrez (impidiendo que el campeón vigente imponga reglas para ello) y promovió en 1948 un gran torneo por el título mundial con sus propias reglas. Este fue ganado por Mijaíl Botvínnik, quien fue coronado como nuevo campeón mundial”, es decir, los torneos de Candidatura tienen ya 76 años de vigencia.

La organización de este torneo en Toronto tuvo sus contratiempos para la FIDE porque el gobierno de Canadá tiene diferencias o tensiones políticas con el gobierno de la India, así que la emisión de las visas para los 5 participantes de la India se retrasaron y a inicios de marzo 2024, al no ser aún emitidas, la plana mayor de FIDE y la Federación de ajedrez de Canadá, luego de trámites y solicitudes ante 4 ministros canadienses, lograron las visas para los representantes de la India.

Por buena coincidencia mi hija mayor Ing. Mariana Meléndez y su esposo Adriel E. Ríos viven en Toronto desde abril 2023, así que a mi solicitud ellos asistieron el sábado 06/04/ al hotel en “downtown” donde se juega este torneo de candidatura y me reportaron “en vivo y en directo” lo siguiente: 1) el entusiasmo o impacto que tiene este torneo de candidatura en los habitantes de Toronto es muy poco, de hecho en la entrada del hotel, por donde ingresan los Grandes Maestros, estaban no más de 50 personas con sus celulares para tomar fotos y con tableros de plástico para pedirles autógrafos, así los más aplaudidos al llegar fueron Nakamura y luego Vidit. Sucede que el ajedrez no es un deporte de multitudes como el béisbol, fútbol o tenis, por ende, es mayor el interés y entusiasmo que tenemos los miles de ajedrecistas dispersos por los 5 continentes que lo que se ve en la entrada del hotel en Toronto. 2) Por esa entrada de los GMs no permiten la entrada del público al “lobby” del hotel, lamentable porque Mariana y Adriel no pudieron tomarse fotos con alguno o alguna de los participantes, la cual era una de mis solicitudes para esta columna, 3) Los premios en efectivo han sido mejorados para este torneo, así el campeón recibirá € 48.000, el sub campeón € 36.000, y el 3er lugar € 24.000, aparte que cada participante recibirá un bono de € 3.500 por cada medio punto (0,5) que logre en sus partidas.

¿Quiénes son los o las favoritas para ganar este evento?

Cada categoría tiene 8 ajedrecistas y el torneo se juega a doble vuelta, es decir, cada jugador enfrentara a su rival 2 veces, una con piezas blancas y otra con las negras, en total cada uno jugará 14 partidas. En masculino me atrevo a opinar que hay 2 lotes de jugadores: a) los que tienen mucho chance de ser el campeón como Caruana, Nakamura, y Nepomniachtchi, y b) los que son muy jóvenes, necesitan más experiencia y tienen potencial de ser campeones pero en los próximos años: Praggnanandhaa, Gukesh y Vidit, en una posición intermedia tengo a Firoujza que de ser el campeón no sería una sorpresa, como si sería un gran batacazo si el campeón es uno de los jugadores de India.

Luego de jugarse 7 rondas ¿Cómo van los y las participantes?

Ayer jueves 11/04/ finalizó la 7ª ronda de este torneo la cual es la mitad del evento, hoy viernes 12 es el 2º día de descanso para los ajedrecistas y la tabla de posiciones de los caballeros está así: 1º. Ian Nepomniachtchi: 4,5 ptos. 2º. Fabiano Caruana: 4 ptos. 3º. Praggnanandhaa, R.: 4 ptos., 4º. D. Gukesh: 4 ptos., 5º. Hikaru Nakamura: 3,5 ptos., 6º. Vidit Santosh: 3,5 ptos., 7º. Alireza Firouzja: 2,5 ptos. y 8º. Nijat Abasov: 2,0 ptos. Análisis de esta tabla: a) los favoritos, tal como se esperaba, ocupan los primeros lugares, exceptuando al adolescente Guskesh quien ocupa el 4º. Lugar, b) Nepo se ve muy sólido posicionalmente y tiene gran opción de repetir como campeón de este evento y retador del campeón mundial, c) tanto Nepo como Caruana son los que siguen invictos sin conocer la derrota, d) todos se prepararon muy bien en las aperturas y por ello varios han sorprendido con movidas novedosas o inesperadas y e) N. Abasov no tiene el nivel élite para competir contra estos super GMs, por ello es lógico que ocupe el último lugar Nijat Abasov.

PARTIDA DEL TORNEO DE CANDIDATOS:

Tomada de la 4ª ronda en la cual se enfrentaron el ruso “Nepo” vs. el joven hindú Vidit Santosh, ha sido una de las mejores partidas. La apertura fue la conocida Ruy López o “Española” a la cual Vidit le planteó la Defensa Berlinesa, variante que se hizo famosa en el 2000 cuando el retador GM Vladimir Kramnik la puso de moda al usarla positivamente contra el entonces campeón mundial Gari Kasparov a quien derrotó. Pero en esta partida “Nepo” traía un plan novedoso para derribar ese “muro berlinés”, veamos:

Blancas: GM Ian Nepomniachtchi (Rusia) vs, Negras: Vidit Santosh G, (India),

1.e4 e5, 2. Cf3 Cc6, 3. Ab5 Cf6, 4. O-O Cxe4, 5. d4 Cd6, 6. Axc6 dxc6, 7. dxe5 Cf5, 8. Dxd8+ Rxd8, 9. Cc3 Ad7, 10. h3 h6, 11. G4 Ce7, 12. Ch2 (a) g5, 13. f4 gxf4, 14. Axf4 Ae6 (Vidit pensó 11’ esta movida), 15. Ce4 b6, 16. Cf3 c5, 17. Cf6 Rc8, 18. Rg2 Rb7, 19. Rg3 a5, 20. a3 a4, 21. Tad1 Cc6, 22. c3 Ae7, 23. Ch4 h5, 24. g5 Ta5 (b), 25. Tde1 Tb5, 26. Ac1 Tb3, 27. g6 fxg6, 28. Cxg6 Td8, 29. Cxe7 Cxe7, 30. Cxh5 Td3+, 31. Tf3 Txf3+, 32. Rxf3 Axh3, 33. e6 b5, 34. Ag5 Cd5, 35. e7 Ad7, 36. Td1 Rc6, 37. Re4 Ae8?, 38. Txd5+ Axh5, 39. Ac1 Ag6+, 40. Re5 b4, 41. Rf6! Ae8, 42. Td8 bxa3, 43. bxa3 Ad7 (c), 44. Rf7! Abandonan (1-0).

Notas:(a): 12. Ch2…aquí comienza el nuevo plan de “Nepo” contra la Berlinesa y consiste en avanzar su mayoría de peones del flanco rey apoyados por rey y caballos blancos. (b) 24….Ta5?!, dudoso plan de Vidit por lo lento para ir a atacar el peón de b2, luego la torre negra quedó inmóvil entre los peones blancos. (c) 43….Ad7, jugada engañosa, si 44. Txd7 Rxd7, 45. Rf7 Tb8! Impidiendo la coronación del peón “e” y ganarían negras la partida.

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

[email protected]

