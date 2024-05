COLUMNA Ajedrez para todos (32) #11May

- Publicidad -

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA SER CAMPEÓN MUNDIAL DE AJEDREZ:

El título de Campeón Mundial que coordina la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE) lo han ganado en franca lid sobre el tablero sólo 17 Grandes Maestros (el actual campeón GM chino Ding Liren es el 17°), no obstante en el mundo hay algo más de 3.000 GMs en diferentes países, sólo 17 personas han ostentado el título de Campeones Mundiales del tablero y sólo uno de ellos es latinoamericano: el genial cubano José Raúl Capablanca (de 1921 a 1927), por lo tanto, lograr este título me indica que esa persona es un “raro espécimen”, quien debe tener características especiales para alcanzar el olimpo del ajedrez.

Opino que el campeón mundial es el primero entre iguales (“First among equals”) y presumo que ese campeón es una persona que debe tener madera propia o quizás genes naturales que le facilitan el pensamiento abstracto que predomina en el ajedrez y en las matemáticas con los cuales la persona puede imaginar posiciones en el tablero luego de 5 ó 6 jugadas. Debe ser un ajedrecista con gran dedicación al estudio de aperturas y medio juego, ya que se puede tener mucho talento pero si no se estudia y no se pone en práctica lo aprendido no le servirá para llegar a campeón mundial; también debe ser una persona con genialidad y con creatividad a quien se le ocurra jugar variantes impensadas o desechadas por otros GMs como “Bobby” Fischer quien decía que le gustaba estudiar posiciones consideradas malas por otros GMs, y sobre ellas crear nuevas variantes ganadoras. Debe tener también buena salud, por ejemplo, Mikhail Tal nunca pudo recuperar el título por sus frecuentes enfermedades renales, que a la larga lo llevó a la tumba. El campeón debe tener también nervios de acero en posiciones difíciles, y cuando esté presionado por el reloj y muy importante es librar una guerra psicológica contra su rival y ganarle esa batalla. Finalmente, el campeón mundial debe tener una vida personal equilibrada, sin problemas familiares, conyugales o religiosos y que lo acompañe un poquito de suerte en algunas partidas. No todos los campeones mundiales han logrado tener un reinado feliz como campeón mundial de ajedrez, por ejemplo: Wilhem Steinitz, el primer campeón mundial allá entre 1886 y 1894 murió pobre, alojado en un sanatorio de Nueva York en agosto 1900, mientras que Alexander Alekhine, campeón entre 1927 y 1946 murió solo y con poco dinero en un hotel de Estoril, Portugal, según los forenses por atragantarse con un trozo de carne.

- Publicidad -

TORNEOS DE AJEDREZ PARA MAYORES DE 50 ó 60 AÑOS:

El ajedrez es un deporte que puede ser practicado a cualquier edad, caso contrario ocurre con el béisbol , el boxeo o el fútbol, disciplinas que causan mucho desgaste físico a quienes lo practican sea amateur o profesionalmente, y a los 38 a 42 años estos atletas ya no pueden seguir compitiendo. Opino que la motivación, el interés por las partidas si se pierden si causan a una persona mayor de 50 años deseos de abandonar el juego ciencia, y más afecta si a esa edad pierde más partidas que las que gana, desánimo total.

Aquí en Barquisimeto y en el Centro Comercial Metrópolis se realizan todos los jueves a partir de 3:00 pm torneos de ajedrez con tiempo de control de 5 o de 10 minutos, eventos iniciados y coordinados por el amigo MN Carlos García. Participan desde niños menores de 10 años hasta ajedrecistas con 60 ó 70 años. En febrero participé en uno de esos torneos, sólo logré 3 puntos de 6 posibles, pero hago público que para una persona mayor de 60 ó 70 años este tiempo de partida “blitz” o de partidas “rápidas” es frustrante, cruel y desmotivador para nosotros los jugadores de la categoría “Senior”. Para competir en estos torneos yo necesito por lo menos 15 minutos para toda la partida y sugiero que así como hacen estos torneos open blitz o rápido se motiven los organizadores a convocarnos también para torneos exclusivos de la categoría “Senior” a 15 minutos y 10” de incremento de tiempo. El ajedrez es un juego para PENSAR, no para hacer jugadas rápidas al azar.

PARTIDA DE HOY: no dejes de verla!, un GM derrota a otro GM en 12 movidas!!

Blancas: GM Vasil Spassov vs. Negras: GM Ándras Adorjan. (Torneo de Sochi, 1977).

1.d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 d6 4. Cf3 g6 5. g3 Ag7 6. Ag2 b5! ( un Gambito Benko retrasado), 7. cxb5 a6 8. bxa6 Da5+ 9. Cc3? Ce4 10. Dc2?? Cxc3 11. Ad2 …… las blancas confiaban en esta clavada pero vino…..11….Da4! Abandonan blancas!. QUE BONITA MINIATURA!.

Roy D. Meléndez

(Experto Nacional y coach de ajedrez)

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí