RETACITOS #12May

Después de los “anuncios sobre ajustes de bonos “hechos por el inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, todos los periodistas estábamos a la expectativa, porque esperábamos otra decisión unilateral del Ejecutivo, desatendiendo a la petición de sindicatos, de las recomendaciones de la OIT, pero los empleadores haciendo buenas las relaciones con el alto gobierno, no se esperaban que les apretaran nuevamente el cerco de los tributos y les sorprendieron con una nueva tasa de un 15% de una Ley de Protección de Pensiones que se está aprobando en la írrita Asamblea Nacional en forma express. Buscando una explicación, los empleadores se dirigieron hasta la Vicepresidencia con la finalidad de exponer su criterio, pero ya todo estaba ordenado y no había nada que hacer. Después de más de 3 horas elaboraron un “documento” en donde expresaba la inconveniencia de crear otro impuesto que se agregaría a la ya compleja estructura tributaria que enfrenta el empresariado, ya que no solo los empresarios pagan el ISLR, asimismo en la reunión con el Gobierno, propusieron que la contribución que realice el patrono estará sujeta a un porcentaje del ingreso integral del trabajador mensaje que han podido expresar en 10 0 20 líneas, se pusieron a darle vueltas y a explicar que los habían atendido muy bien, pero al parecer después de conocido el comunicado, en Miraflores habrían montado en cólera e incluso calificaron el documento como una “declaración de guerra”, pero definitivamente los empleadores tenían que decir lo que implica el nuevo impuesto y como lo señaló el economista José Guerra, este impuesto no saldrá de los bolsillos de los empleadores, sino que será trasladado a los precios y al final del día somos los consumidores los que estaremos respondiendo por el aumento de las pensiones y jubilaciones, en caso que se produzcan. En todo caso, Celis Michelena destacó la labor y responsabilidad del empresariado venezolano, que no obstante la difícil coyuntura por la cual atraviesa el sector privado nacional, “continúa contribuyendo con el bienestar de la población venezolana, en esta oportunidad traducida vía aporte con la ley del fondo de pensiones”.

Para la CTV el salario no es la meta, no es lo último, sino la base que necesitamos para seguir discutiendo, un concepto de arranque, se trata de un punto de honor porque es lo que refleja el patrimonio de los trabajadores, de allí que es fundamental para el trabajador el salario mínimo por ello tiene incidencia en el grupo familiar y en todo lo demás. Todos opinan, de acuerdo con las cifras extraoficiales que existen, que era posible en esta oportunidad, un aumento del salario mínimo, a lo mejor no en las magnitudes de 200 dólares que todos esperaban, pero los especialistas estiman que pudiese haberse ajustado a 60 o 70 dólares, se desconoce por qué no lo hicieron a pesar de que los próximos meses son electorales, por lo tanto para la principal central obrera del país la lucha por el salario comenzó el mismo día que se anunciaron las bonificaciones, donde definitivamente los más afectados son los adultos mayores, a pesar de haber dedicado la mayor parte de su vida a trabajar por el bienestar de este país, pero para el ejecutivo pareciera que es un delito vivir demasiado, por lo que parecieran estar aplicando una política de exterminio, como señala el directivo de la CTV. Por supuesto que se han cuidado muy bien de hablar de un nuevo impuesto, pero si se trata de una nueva carga parafiscal que deben Asumir las empresas, decisión que como decía el economista Asdrúbal Oliveros, es preocupante porque ya las empresas venezolanas, tienen una carga fiscal muy elevada entre impuestos y obligaciones parafiscales, además la situación de la economía no es la mejor, por lo tanto no puedes exprimir, asfixiar al sector privado que es el que estás generando la mayor cantidad de empleo, que paga mejores salarios y eso al final puede tener un impacto negativo sobre la economía, aumenta la informalidad y le pone un freno a la economía.

La entrevista que ofreciera en Fedecámaras Radio el economista Manuel Sutherland, cuando afirma que Venezuela tiene una represión salarial muy fuerte y una política de exterminio del salario, por decirlo de alguna manera, teniendo el país el cuarto salario más bajo del mundo, no tiene desperdicio y tiene un valor muy particular cuando se toma en consideración que este personaje es el director del Centro de Investigación y Formación Obrera y en alguna oportunidad tuvo sus cercanías con el gobierno, de manera que quienes no hayan leído búsquenla porque dice algunas cosas por lo demás interesantes desde el punto de vista político y económico. Destaca que en Venezuela la inflación ha disminuido de manera importante, pero de hecho a costa del crecimiento, señalando que Venezuela necesita un crecimiento espectacular para que pueda recuperarse. Admite que en los meses que faltan para las elecciones, no habrá una gran expansión del gasto público, por cuanto el gobierno está en serias dificultades y hay bastante poco capital para gastar, las exportaciones han bajado bastante y el gobierno tiene muy poca maniobra del gasto, a menos que recurra a la emisión de dinero sin respaldo, pero esto haría que la inflación saltó de golpe, va a haber menos dólares en el mercado cambiario y como ya el tipo de cambio está muy sobrevaluado, la mayoría de las personas tiene expectativas sobre una devaluación, el tipo de cambio está en riesgo de subir bastante. Pero lo más importante y significativo es cuando afirma que “por eso es que creo que no va a haber esa expansión electoral mágica y tampoco he visto mucho entusiasmo electoral y político en las bases del gobierno, que es el empleado público, el que tiene más cerca para ellos influir y la política salarial contra el empleado público ha sido destructiva y nefasta y le ha quitado casi toda la posibilidad de apoyo a su gobierno, mucha gente va a las marchas con una especie de cierta obligación. ¿Qué talco?

Una de las personas que más sabe y se preocupa por los problemas ecológicos y ambientales de Palavecino, es el Ing. Manuel Cols Briceño quien nos presenta un pequeño resumen de los problemas más agobiantes de esta zona. Son notorias las deficiencias técnicas en las escasas obras, que acomete la Alcaldía del Municipio Palavecino. Esto es notorio en los trabajos que se acometen en las Quebradas. En primer término las obras en las quebradas no responden a un Programa sistemático que debiera ejecutarse en el periodo de verano. Entre Navidades, La Pastora, el Día de Cabudare, el Carnaval y la Semana Santa, no hay espacio para atender estas necesidades. Se ignoran preciosos días de verano. En los trabajos de mantenimiento de bocas y quebradas, se ha impuesto el criterio de que es necesario arrancar toda la vegetación que se encuentre en los taludes. Craso error pues si bien es cierto deben erradicarse especies de porte alto cuyas raíces fracturan las losas de revestimiento, deben mantenerse y sembrar especies gramíneas y herbáceas que eviten la erosión de los taludes y contribuyan a la retención de agua. Hay áreas verdes que son contaminadas con basura y en vez de solo retirar la basura, acometen la recolección con maquinaria arrasando con toda la vegetación. Esto ha sido evidente en el desmalezado realizado en la quebrada Tabure, adyacencias del Cajón de Paso en Altamira y en la Quebrada Los Pinos, Calle La Manga. Las gráficas de la misma Alcaldía, muestran lo señalado. Queda en entredicho la profundidad de análisis de algunos proyectos y la prioridad de las inversiones. Como ejemplo, es de citar en la Quebrada Tabure, en las últimas estructuras de paso de las aguas, en el sitio Al Atlético, antes de llegar a los rieles del tren en El Mayal, sustituyeron los taludes de tierra por unos gaviones, pero dejaron las mismas infraestructuras de drenaje altamente insuficientes, que represan las aguas y las obligan a desbordarse y dañar la vía, interrumpiendo el paso peatonal y de vehículos.

Están acometiendo otras obras en la Av. El Placer y en el lecho de la quebrada Tabure en Valle Hondo y los agarró el periodo de lluvia. Eso debe implicar un sobrecosto alto. Por demás, es de relevar que los Bucos y Quebradas al igual que los ríos son del dominio Público, de acuerdo al Código Civil, en consecuencia, están bajo la tutela del Estado y deben ser supervisados y mantenidos por éste, al margen de los aporte de las Comunidades. Hay funcionarios, que pretenden ignorar esta normativa legal y se niegan a retirar las malezas y restos de vegetación de alto porte aduciendo, cuando es el caso, que por atravesar zonas urbanizadas, esos gastos deben ser asumidos por los vecindarios. Nada más absurdo. Estas situaciones generan un profundo malestar en las Comunidades toda vez que los anuncios por la Redes Sociales contrastan con los hechos. El Centro de Ingenieros del Estado Lara debiera exigir la presencia de Ingenieros Residentes certificados por el CIEL, como una medida, que contribuya al mejor uso de los recursos públicos.

Recientemente se realizó un foro en un amplio ambiente de la urbanización Los Chorros en Caracas titulado «Hacia dónde se dirigen los ciudadanos y militantes partidistas hoy día «. Contó con exposiciones de varios politólogos y sociólogos que dejaron claro la actual realidad electoral venezolana. Destacamos lo siguiente: «La grave crisis social, económica y política venezolana producto de la ineficiencia de la gestión y aplicación de las políticas públicas ya comprobadas del actual gobierno, se ha llevado por delante la adhesión y su consecuente confianza de sus propias estructuras rojas generando el gran malestar que han vivido a lo largo y ancho del país en los últimos años de gestión oficial madurista. La galopante corrupción cuyo tema se tomó como bandera de justificación para golpes de estado y borrar del escenario nacional a las estructuras políticas vigentes en el pasado hasta de «freír sus cabezas en aceite» se multiplicó enormemente en el actual régimen gobernante al punto que el referente histórico del comandante presidente ha quedado relegado hoy día, cuestión que salpicó y que se llevó por delante a directivos políticos «opositores» y sus organizaciones que han intentado de algún modo hacer causa común con el gobierno, utilizando mecanismos judiciales para su control, entrando a engrosar por sus complacientes posturas a favor de su gestión, tienen hoy al rechazo de sus propios aliados y simpatizantes. Las organizaciones políticas en las democracias siempre jugarán papel estelar y protagónico, solo que sus dirigentes con sus excepciones, perdieron toda conectividad con sus bases lo que permitió que su militancia se desliza espontáneamente a favor del discurso que querían oír y sencillamente se engancharon a él. Así observamos que tanto las bases oficialistas y opositoras se enfilan y están en sintonía con el liderazgo de MCM que a éstas alturas a dos meses y días de los comicios presidenciales luce imbatible para el favorecimiento popular el candidato unitario Edmundo González». «Sin duda que a lo interno del propio gobierno y su partido se viven momentos tormentosos, la desconfianza entre sus propios líderes es total y así lo perciben sus estructuras que al saber ‘leer» dichos conflictos, olfatean una cruda realidad que no dudaran en dar el salto. Y como ya lo dijimos anteriormente, en la oposición ocurrirá algo similar al no adecuarse a ésta nueva y exigente realidad como lo habría vaticinado el hombre de Rubio al hablar de los «cascarones vacíos».

Si las conclusiones de los foristas caraqueños las trasladamos a Lara no habría duda que el análisis ofrecido por un destacado sociólogo en la región (E.S) en días pasados en la sede de un gremio profesional, no tendrían ningún desperdicio, dice: «La radiografía política larense en la actualidad la podemos definir y resumir de la siguiente forma. Los «islotes’ en la oposición que sobreviven en Lara están plenamente identificados, a decir de ellos mismos. Se identifican los que por sus ejecutorias de «saltadores políticos profesionales» estuvieron ayer con el chavismo y que luego de ser execrados del mismo se convirtieron en sus férreos críticos, y que hoy día se montaron en el portaaviones electoral presentados ayer por Juan Guaidó y hoy por MCM para poder sobrevivir y siendo acompañados de exgobernantes municipales de gestión inconclusa y mediocre de pésimos resultados para engrosar con el «partido de moda» una especie de vocería forzada pero ‘acomodada» de aparente buenos resultados. Por otra parte se ubica el liderazgo del «caminante» errante buscando afanosamente recovecos por donde dejarse colar y lograr así intentar reconquistar espacios de mejores tiempos pasados. Por último se encuentran los «tradicionales» que sintiéndose «por fuera» de todo beneficio popular hacen grandes esfuerzos para no sucumbir y evitar ser barridos por la prístina e inevitable realidad política actual «.Producto de ello es que en ésta última semana se pudieron observar dos ruedas de prensa «reactivas» en tiempo real descifrando el verdadero propósito de cada una de ellas por cada sector en sobrevivir hoy y quedar activos para mañana (2025). Por lo visto pareciera que para ellos lo prioritario no es el país sino su propia vigencia personal. Más les preocupan las curules, los ejecutivos regionales y municipales que otra cosa, olvidando que si no hay «julio» no habrá nada. El verdadero y gran temor a lo interno del mundo opositor es que si hay «julio» las «sábanas» de listas de postulados para los futuros cargos se los cargaran primeramente los del partido de MCM y eso lo saben y los «cargan locos» tanto a los nuevos «enchufados» y «desgastados» pero muy «avispados» políticos del ayer que se le plegaron a «Vente» y con ellos otros tantos más y a los otros ya típicos conocidos también. Los «tradicionales» no pudieron evitar la «estampida» de sus bases hacia el liderazgo de MCM dado su nulo peso e influencia dirigencia. A decir del refrán popular de que los «mochos» se buscan para sobarse» todos se reencuentran tal cual está ocurriendo. Ejemplo de ello fue el vocero de la última rueda de prensa en la sede política del «caminante». Fue escogido de «utilidad» para el evento por tratarse de ser en apariencia mejor «comunicador» que el «Inefable» a quien previamente habían sugerido para ello y a pesar de las «grietas» existentes entre ambos el «oriental» aceptó y así ‘vender» una especie de inexistente unidad. Al final del día si sacaran mejor provecho y resultados aquellos dirigentes que montados en las estructuras de luchas sociales a través de las ONG’s vigentes y activas que pusieron el «oído y olfato» a tiempo con la realidad quienes dejarán bien atrás a los «sabios» políticos que presumen de «oráculos supremos», no llegarán siquiera a ‘chamarreros de tercer nivel» cometiendo todo tipo de errores tácticos exponiendo a sus estructuras en continuar de derrota en derrota y así quebrando su moral. Recordando siempre a las abuelas, «están llevando palo y seguirán llevando hasta que se reencuentran con el camino de la unidad y la sindéresis política».

C O R T I C O S

La PUD del estado Lara, conformada por 10 Partidos Políticos, reconoce al Dr. Enrique Ferreira como el jefe de campaña electoral en nuestra entidad, a Edmundo González como nuestro candidato a MCM como la líder de todo este proceso y a las tres tarjetas (MUD, UNT, MPV) para emitir el voto, llama a la UNIDAD, dejar las diatribas estériles puesto que hay mucho trabajo por hacer y el tiempo es muy corto, invocan a la inclusión de todos los sectores en el trabajo organizativo. Ya habíamos adelantado que había varios personajes como “caimán en boca de caño” moviéndose incluso por Caracas para serruchar el puesto a Enrique, que como dijimos, no tendrá mucho kilometraje en la política, pero sí sabe dónde está parado y la clase de personajes que tiene a su alrededor.

Lo que va a lograr el gobierno sancionando, multando y cerrando a los hoteles y hospedajes donde se aloja MCM durante sus giras por el interior del país, es que la gente le ofrezca su casa, su apartamento, su rancho para que se aloje y entonces ya veremos si el Seniat o alguna otra dependencia oficial se atreve a prohibirle a la población que le dé cobijo cada vez que lo necesite, a lo largo y ancho del territorio nacional, tal es el grado de angustia y desesperación en las que los tiene la muchacha de la película que sigue aumentando el apoyo a Edmundo, por quien tenemos que salir a votar masivamente el 28J, esa es la línea imperdible.

Por cierto que el viernes 3 de mayo la Organización de Estados Americanos (OEA) ha presentado su tercer informe sobre víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, solicitando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que tome medidas urgentes, como emitir órdenes de captura en el caso. Después de esto donde se van a esconder los responsables, porque ha quedado claro que a toda la cadena de mando, le corresponde su cuota parte de responsabilidad. El organismo ha concluido que el Estado venezolano no está cumpliendo con sus responsabilidades de rendición de cuentas, razón por la que solicitan medidas urgentes para prevenir la perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Así que las carreritas comienzan. Ojo avizor.

Al parecer la intranquilidad y preocupación campea por los predios del Palacio de Misia Jacinta, aseguran que incluso entre ellos se miran con recelo, los “hermanitos” al igual que el inquilino temporal de Miraflores, aun cuando quieren aparentar en público que todo es coser y cantar, la inquietud por lo que se avecina les tiene trabajando intensamente sobre varios escenarios, la mayoría de ellos con países amigos donde no corran ningún riesgo y puedan disfrutar sin ningún temor. Pero los carometros son todo un poema incluso cuando andan en actos proselitistas y pierden el glamour y la compostura. Lo cierto es que deben estar durmiendo a fuerza de valeriana u otra medicación más poderosa, porque incluso una decisión de diferir el proceso para diciembre, solamente estarían “corriendo la arruga” porque ya el pueblo, incluso los rojos rojitos se cansaron.

Los hermanos colombianos que hacen postgrado en anestesiología en el HUAMP aseguran que están cursando sus estudios sin tener que realizar ningún pago adicional a los aranceles establecidos, ya que se trata de un acuerdo que se ha respetado entre las partes, niegan haber hecho pagos adicionales de US 12.000 para cursar, lo cual nos tranquiliza y queremos dejar constancia que no tenemos ningún interés en este caso en particular, fue una denuncia más que llegó a nuestra mesa de redacción y nos pareció injusto que alguien, supuestamente se estuviera aprovechando esta situación para su beneficio personal.

Por cierto los analistas políticos han afirmado que las bravuconadas de Dios Diablo a Caballo, no son más que el enorme temor que tienen en el Ejecutivo, y la intención es tratar de polarizar el país como estaba en otras oportunidades, pero se da el hecho que no han podido superar los 40 puntos de diferencia que les lleva Edmundo González Urrutia y esto los tiene cada día con mayor inquietud, sacando cuentas y viendo que tipo de acciones pueden tomar, incluso no se descarta un diferimiento de las elecciones si la situación así lo amerita, pero como se ha dicho siempre el “culillo es libre” y hay que estar preparados para lo que venga.

Atención, las observaciones que ha hecho el Ing. Manuel Cols Briceño sobre el municipio Palavecino y los riesgos que atraviesan las personas que habitan en las distintas urbanizaciones, no deben ser echadas en saco roto por la Alcaldía, son casos concretos, específicos, que deben ser atendidos con prioridad, pensando más en el beneficio de las comunidades que en las prebendas que se puedan obtener desde el punto de vista político partidista. Un primer paso del burgomaestre sería convocar de inmediato a una reunión en la que exponga toda la problemática y de esta manera tener la información de primera mano y sin intermediarios. El consejo es gratis.

Por qué se siguen haciendo colas en el país para repostar la gasolina, única y simplemente porque el gobierno no ha sido capaz de decirle a la gente la verdad, que las refinerías apenas están ́produciendo un 13% de su capacidad y que las nuevas gandolas de nada sirven sin no hay combustible suficiente para transportar a las distintas regiones del país. Además no hay que olvidar que el surtir de gasolina se ha convertido en un lucrativo negocio para mucha gente, son varios los intermediarios que se benefician y no ha habido nadie que sea capaz de poner el cascabel al gato. En Lara por ejemplo, están llegando apenas 10 gandolas de gasolina a la entidad federal que de hecho, resultan insuficientes y en algunos municipios los burgomaestres realizan sus “apartados” para beneficiar a familiares y amigos.

Las últimas demostraciones que se han hecho por los Andes venezolanos, con la visita de María Corina Machado y el comportamiento espontáneo de la gente abarrotando las calles, sin autobuses y sin pagarle a ninguno de los participantes, es uno de los mayores incentivos que debe tener la oposición para mantener la unidad, porque hoy más que nunca es indispensable que todos tengan en la mente la emisión del voto por Edmundo González, ya que después que se produzca el proceso de transición, ya el panorama será diferente, por cuanto hay que pensar a la reinstitucionalización de la República; la integración del equipo de gobierno donde deberán estar los mejores y aquellos que tengan la mayor voluntad de servicio en beneficio de la nueva Venezuela, después ya veremos cómo se bate el cobre.

El racionamiento del servicio de electricidad que diariamente se implementa en Lara, lleva por la calle de la amargura a los industriales, empresarios y comerciantes, a lo cual ahora se suma el problema de la escasez de combustible y el deterioro de los demás servicios básico como el suministro de agua potable, todo lo cual ha hecho que el deterioro de la calidad de vida de los larenses sea todo un karma, mientras las autoridades están más preocupadas porque casi nadie atiende a sus convocatorias, incluso llevándolos regalos ya nadie come cuentos de caminos. Hemos podido observar en las zonas del este de Barquisimeto, como los vecinos han constituido grupos para intercambiar información acerca de cuando hay luz o agua y así determinan la hora en que retornarán al hogar, ya que prefieren irse hasta un centro comercial para dar tiempo hasta que llegue uno o ambos de los servicios. La verdad que esto no es vida.

Con hondo pesar queremos participar a todos nuestros amigos y condiscípulos del Liceo Lisandro Alvarado, que falleció hace una semana en los Estados Unidos el médico Maximilino Sánchez(Max Sánchez), un gran investigador, defensor de la medicina no tradicional muy poco amigo de las cirugías tradicionales , señalando que este era el último recurso. Siempre fue alumno distinguido en el LLA y fue uno de los primeros de nuestra Promoción “Francisco Tamayo”. Le seguimos los pasos hasta República Dominicana donde fundó una clínica. De allí nuestra sorpresa al conocer su partida, conociendo cómo se cuidaba y estaba pendiente de su salud. Vaya nuestra palabra de condolencia para su familiares, Dios le de el descanso eterno y brille para él la luz perpetua.

Nuestra muy sentida felicitación para todas las Madres en su día, que reciban muchos regalos, la atención de sus hijos y nietos y quienes ya no la tienen, una oración y una visita al cementerio a encender una vela. Ellas agradecerán no olvidarlas.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

