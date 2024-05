Advierten sobre el peligro de divulgar claves secretas en pagos con tarjeta

- Publicidad -

El director de Gestión de Productos Cibernéticos en Colombia de Mastercard, Juan Camilo Reyes, instó a los ciudadanos a no divulgar sus claves secretas al momento de realizar pagos en puntos de venta, ya que esto pone en riesgo sus datos personales y financieros.

«Es un tema cultural que hay que trabajarlo. La clave es parte de un secreto que nos permite autenticar a una persona, si la divulga ya entrega los datos para acceder al dinero. Entregar la tarjeta, perderla de vista, tampoco es recomendable», explicó Reyes en entrevista para Unión Radio.

Durante el I Congreso Internacional de Ciberseguridad, Reyes indicó que también hay que tomar las mismas precauciones en el mundo digital que se tomarían en el mundo real.

«Usted no entraría a un lugar donde se siente inseguro, es lo mismo que debe pasar en el mundo digital. No hay que entregar los secretos en ninguna transacción. La recomendación es tomar las precauciones necesarias. No podemos confiar ciegamente«, agregó.

Reyes explicó que en el caso de la tecnología contactless, en las que la tarjeta se coloca encima de los puntos de venta, implica muchos protocolos de seguridad para evitar los ataques que pongan en riesgo los datos personales de los clientes.

Más fraudes en las compras online

Acotó que en las compras online es donde más se reportan los casos de fraude, debido a que existen muchos ciberdelitos con softwares maliciosos, suplantación de identidad, que pueden robar la información financiera de una persona.

El experto instó a comprobar los sitios online, asegurarse de que tengan buena reputación antes de realizar pagos, por ejemplo, que el sitio web tenga un signo de autenticación.

Con respecto a la tendencia digital, Reyes señaló que la región va avanzando en este sentido junto con las entidades financieras que trabajan para modernizar los sistemas de pago y reforzar la seguridad, publicó Banca y Negocios.

