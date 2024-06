Infografía | Perfiles de los candidatos presidenciales: Juan Carlos Alvarado expresa ser «la alternativa del centro que se cansó de los conflictos» #31May

- Publicidad -

Juan Carlos Alvarado es 1 de los 12 candidatos postulados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Alvarado de 42 años de edad, es licenciado en Administración y diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.

Está respaldado por el partido Copei, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Señaló que su propuesta es «la alternativa del centro que se cansó de los conflictos (…) no se trata del verde, rojo o blanco, se trata de todo un país que espera un cambio en la dinámica de su día a día».

- Publicidad -

Lea también: Infografía | Perfiles de los candidatos presidenciales: José Brito asegura un cambio político pacífico y electoral

Durante su gestión en la Asamblea Nacional ha fungido cómo:

Miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Miembro de la subcomisión de Universidades Públicas y Privadas.

Miembro de la Comisión Permanente de Política Interior y Presidente de la SubComisión de Derechos Humanos, Garantías Constitucionales, Seguridad Ciudadana y Régimen Penitenciario 2021 – 2023.

Otros cargos dentro de COPEI:

Como dirigente estudiantil fue uno de los fundadores de la Plataforma de Lucha Universitaria y Social, Plus.

Secretario General de las Juventud Revolucionaria Copeyana en Caracas.

Secretario Juvenil Nacional de COPEI.

Coordinador de Activismo de la Gran Caracas por la Coordinadora Democrática.

Secretaría General de Organización de COPEI.

Candidato a la Gobernación de Miranda 2021.

Lea también: Infografía | Perfiles de los candidatos presidenciales: Enrique Márquez busca la “unidad del país”

El pasado mes de abril dijo en entrevista para El Pitazo: “No me siento aludido. Cuando Caldera se va de Copei, lo calificaron de candidato del chiripero y termina presidente de la República, respaldado por copeyanos, adecos, militancia de izquierda, etc. Me calificaron de alacrán porque creí en la ruta del diálogo, del entendimiento, la ruta electoral, cívica y pacífica. Hoy esos sectores están en esa ruta: dialogan, participan en los procesos electorales, se están encontrando para solucionar políticamente los problemas que tienen como partidos, como dirigentes. Es lo que estamos proponiendo desde 2018”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí