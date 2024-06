The Boys: Listos para una cuarta temporada #8Jun

- Publicidad -

De visita en la Ciudad de México, los actores Antony Starr, Chace Crawford, Erin Moriarty, Karen Fukuhara y Claudia Doumit compartieron algunos aspectos de la cuarta temporada de la serie “The Boys”, próxima a estrenarse.

“Es genial poder venir y conocer la verdad”, dijo Starr en entrevista sobre la posibilidad de encontrarse con sus fans locales.

El elenco participó recientemente en la conferencia de cultura pop CCPX México donde sus miembros fueron de los principales panelistas y trajeron a millas de fans.

En la última escena de la tercera temporada, Homelander, superhéroe que interpreta a Starr, tiene un desplante contra un hombre que le arroja una lata a su hijo Ryan, pero como se trata de alguien con superpoderes, su reacción impulsiva es eliminarlo con su vista de láser. .

“Ha estado confinado en esta jaula corporativa toda su vida y se ha tenido que apegar a las reglas de otras personas, se da cuenta de que puede tener un arranque ya la gente le encanta”, dijo Starr. “Pobre tipo, aunque tuvo algo de culpa porque le lanzó la lata a ese niño, probablemente se merecía morir”, agregó, bromeando, el actor.

Sin embargo, Starr consideró que con este acto se rompió una barrera y Homelander fue liberado psicológicamente, lo que llevará a “momentos muy catárticos en la cuarta temporada ya una verdadera expansión de los temas que ya tenemos sobre poder, legado, ambición, codicia; todas las cosas que realmente no queremos que Homelander tenga, son por las que irá”.

Esta nueva actitud lo va aislando hasta quedar casi sólo, rodeado de otros superhéroes iguales de ambiciosos, como The Deep, interpretado por Chace Crawford, quien pese a su lealtad, también despierta dudas sobre si realmente quiere estar todo el tiempo bajo la sombra de Homelander. .

“Obviamente le gustaría ser el número 1, pero quizás se dé cuenta de que no es posible”, dijo Crawford. “Simplemente quiere encontrar amor y conexión, quizás lo encuentra en una figura cuasi paterna con Homelander, quiere aceptación y realmente es una relación rara”.

Quien comienza tras un giro de 180 grados es Annie/Starlight, interpretada por Erin Moriarty, pues abandona las filas corporativas de The Seven para comenzar a apoyar a los forajidos de The Boys.

“Existe la expectativa de que Annie va a entrar en ese grupo y que va a encontrar su lugar en el mundo y todo estará bien, o que todo será mejor”, dijo Moriarty. “Y creo que cada vez que tienes expectativas tienes que corregir de acuerdo a las temporadas anteriores y pensar lo que nos han enseñado los precedentes”.

