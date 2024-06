Agreden a una mujer en el simulacro en San Fernando de Apure #30Jun

- Publicidad -

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com

La ciudadana Sandra Alizo denunció que tres mujeres la agredieron cuando ella intentaba registrar algunas irregularidades en el centro de votación Clarisa Esté de Trejo, en la ciudad de San Fernando, en el estado Apure, este domingo 30 de junio durante el simulacro electoral.

Alizo, quien milita en el partido Acción Democrática y trabaja con el comando de Vente Venezuela, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que se dirigió al lugar para registrar algunas irregularidades que notó, entre esas, la presencia de los llamados “puntos rojos”, así como también de vehículos vinculados al Gobierno venezolano.

En el lugar la abordaron estas tres personas quienes la rodearon, le quitaron su teléfono y le borraron las fotos que tomó. “Entre dos me sostuvieron y me golpearon, me sacaron hasta la avenida. Una de ellas tenía una navaja y me hizo una pequeña cortada metiéndome miedo. Sin embargo, aquí estoy y sigo en la lucha”, expresó Alizo.

Por otra parte, contó que en el lugar había la presencia de funcionarios de seguridad, entre esos, policías y Guardia Nacional Bolivariana, pero ninguno intervino para defenderla.

Finalmente, comentó que piensa hacer la denuncia formal porque considera que en las elecciones del 28 de julio podrían ocurrir situaciones como la que ella vivió este 30 de junio.

Para más información: www.radiofeyalegrianoticias.com

