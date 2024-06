Entrevista Dominical | Doctora Gloria Cuenca: En gran parte el gobierno ha logrado destruir la industria de la comunicación #30Jun

- Publicidad -

Ni siquiera las terribles dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez intentaron destruir la industria periodística de sus épocas, pero este gobierno ha destruido, en su mayor parte, la industria de la comunicación, ya que prácticamente desapareció la prensa impresa y la información que se obtiene es gracias a las redes sociales.

La afirmación fue emitida por la doctora Gloria Cuenca, escritora, investigadora y periodista, quien durante 27 años dictó cátedra sobre ética y legislación en comunicación en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela.

- Publicidad -

Al ser entrevistada por El Impulso, la autora de los libros Ética para periodistas, de regreso de la revolución, y Dimensiones de la comunicación y el periodismo, consideró que este es el momento más difícil y complejo que ha vivido el país desde 1830.

Recordó que hay tres periodistas presos y se refirió, entre otros aspectos, a la desinformación creada por el gobierno y al extremo al cual han llegado las autoridades que hasta los militares trucan videos con intenciones políticas, como lo ha denunciado la líder María Corina Machado, a quien le cambiaron no una declaración privada sino pública que hizo sobre planes gubernamentales.

La especialista en planificación de la comunicación en América Latina dijo que ya los niños no saben lo que es un periódico porque jamás lo han llegado a ver y recordó que en los diarios se aprendía a leer.

En la ocasión de la Semana del Periodista le preguntamos:

¿Cómo ve la situación del periodismo en Venezuela?

Gracias por la oportunidad que me ofrece El Impulso para expresarme a sus lectores. Venezuela vive uno de los momentos más difíciles de la historia desde 1811, cuando se declaró la independencia, pero sobre todo en 1830 cuando efectivamente se hizo la separación de la Gran Colombia y se formó la república. No estoy exagerando. No sólo es uno de los momentos más difíciles sino también más complejo.

Nos sentimos desamparados

En el ámbito del periodismo, confiesa la doctora Cuenca, yo he estado revisando y analizando, y la situación es tan crítica que no se puede comparar ni siquiera con las terribles dictaduras de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez.

¿Por qué?

Porque jamás en esas dictaduras se intentó destruir, básicamente, en esos momentos la industria periodística. Hoy en día el gobierno lo que ha intentado destruir, y en gran parte lo ha logrado, es la industria de la comunicación, toda. Se ha llevado por delante radio, televisión, publicidad, medios impresos y todo lo que se ha encontrado en el camino, que de alguna manera implique la libertad de expresión. Insisto en que este es el momento más difícil que hemos afrontado.

Por otro lado, nunca tampoco se había pretendido cambiar la esencia de nuestra profesión. El periodismo es una profesión que busca reducir la incertidumbre de las personas, llevando los sucesos y los hechos de cada día. Y es absolutamente claro que sin información noticiosa, en estos momentos, nos sentimos verdaderamente desamparados. Como ha habido una acción gubernamental terrible en contra de toda la industria de la comunicación, nos salvan las redes sociales. De más de 110 periódicos que cerraron, quedan unos cincuenta con diarios digitales.

Por otra parte, los periodistas, en su gran mayoría, han ejercido las funciones que les corresponden, luchando contra la censura, la represión, las agresiones, la violencia.

Periodistas presos

En este momento, que recuerde, dice la doctora Cuenca, hay tres periodistas presos. Tres colegas sumamente importantes. El primero es Carlos Julio Rojas, quien no solamente actúa como periodista sino que es un líder de la comunidad en su zona, San Bernardino, aquí en Caracas. El segundo, es Luis López, que estaba haciendo cobertura de una actividad de María Corina Machado, recientemente. Y el tercero es Ramón Centeno, cuyo caso es muy triste, ya que inicialmente estaba vinculado con los sectores gubernamentales, pero al ponerse a filmar con un dron por Falcón, fue detenido, y se halla en una condición de salud terrible por falta de asistencia médica y, en consecuencia, está pasando muchísimo trabajo.

¿Qué se debe hacer?

Persistir en nuestra lucha. No olvidar jamás que la ética nos manda a luchar por la libertad de expresión y por nuestros colegas. Y seguramente tendremos la oportunidad de ver otro panorama más pronto de lo que parece.

Contamos con medios digitales

¿Qué nos puede decir sobre la ética y de legislación de la comunicación?

Eso es muy interesante, porque desde el punto de vista legislativo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 57 y 58, establece la más absoluta libertad de expresión y prohíbe la censura. El artículo 28 nos da a los periodistas la facultad de conservar el secreto absoluto en cualquier caso de nuestras fuentes; es decir, que desde ese punto legislativo, nosotros estaríamos muy bien. Pero, es que eso no se aplica. El problema es que aquí se ha cerrado una estación tan importante y trascendental como Radio Caracas Televisión. Aquí se ha insistido y se ha opacado la enorme actividad de los grandes periódicos a través del Complejo Editorial Alfredo Maneiro. Tomaron el nombre de Alfredo, a quien conocí y estimé muchísimo, quien era un libertario, un hombre que rechazaba totalmente la censura y la falta de expresión. Le pusieron ese nombre a ese complejo con la idea de limitar el uso del papel y demás insumos que requería la prensa escrita, la cual fue afectada a tal punto que desapareció y sólo han quedado algunos medios, poquitos por cierto, vinculados al gobierno. Ahora sólo contamos con los medios digitales y nos salvan de la ausencia noticiosa las redes sociales, que a través de ellas sabemos medianamente lo que está pasando.

El Complejo Editorial Alfredo Maneiro fue creado en el 2013, pero lo que hizo fue negar los insumos a los medios y desaparecieron 110 diarios. ¿Cuáles son las consecuencias que ha traído la desaparición prácticamente de los diarios impresos?

Lo primero es la desinformación. Aunque las redes nos dan información, también desinforman bastante. Además, el sector gubernamental tiene un nutrido grupo de plataformas y de redes digitales para distorsionar información constantemente y desinformar, porque la tarea de ellos es la desinformar, inventar mentiras, decir cosas que son falsas, bulos, etcétera.

Ahora bien, volviendo a la pregunta que me interesa mucho, yo fui una de las personas que aprendí a leer en el periódico. Porque mi papá era un lector asiduo del diario El Nacional, que aparece en 1943 y en el 44, yo con cuatro años, me asombraba ver a mi papá leyendo aquellas grandes páginas y a mi me atrajeron los suplementos infantiles. Eso era para mi hermano mayor al igual que para mi de gran interés y tratábamos de aprender las letras. De manera que nosotros, de alguna manera, aprendimos a leer en el periódico. Pero eso no fue solamente en mi generación, sino que muchas generaciones después, muchas personas en la universidad, me han dicho: “yo también, profesora, aprendí a leer en los periódicos. Se aprendía leyendo en Últimas Noticias, en El Universal, en El Nacional, en fin, en esa cantidad enorme de grandes periódicos que tuvimos en Venezuela.

Los niños no saben lo que es un periódico

En una investigación que se hizo en primaria, se les preguntó a los niños qué era un periódico y no sabían nada al respecto, observa la doctora Cuenca., No habían visto nunca un periódico. Eso nos devuelve a etapas pretéritas de la humanidad. Es impresionante cómo a esta gente del gobierno le gusta volver a la parte más negativa del pasado. Así como en épocas terribles de la Unión Soviética se eliminó toda la prensa independiente y quedaron los dos periódicos del Partido Comunista, que eran Pravda e Izvestia; también pasó en China, donde circula el Régimen Ribao y en Cuba con Granma y Juventud Rebelde. Todos esos países eliminaron la prensa escrita y sólo hicieron circular los del partido gobernante. Y, por supuesto, para la gente de esos países cuando enfrentan al mundo libre se sorprenden que las fuentes informativas de los periódicos es lo cotidiano, lo sencillo, accesible a todas las personas.

Hay que recordar que los medios tienen como primera función informar; y la segunda, educar. En los casos de los países como el nuestro, ahora con un retraso mucho mayor, nosotros tenemos, más que nunca, entender que cuando una persona accede a un medio de difusión es una oportunidad única de empezar a despertarle en su sensibilidad la necesidad de informarse, de estudiar, de prepararse, de conocer lo que está pasando. En definitiva, esto que nos ha pasado es terrible. Es el regreso a comienzos del siglo 20. No antes. Yo creo que la prensa del 19 es una prensa extraordinaria, que nunca se terminó de estudiar, una prensa extraordinaria, que nunca se ha terminado de estudiar, era una prensa maravillosa en la que había de todo. De manera que para los estudiosos de la prensa del futuro, de los investigadores, van a sufrir mucho cuando se encuentren con esta penuria a la que ha reducido el socialismo del siglo 21 los medios y la libertad de expresión.

Hasta los militares manipulan informaciones

Además de la desinformación del gobierno, ¿Cómo observa la opacidad informativa?

Grave. La líder nacional María Corina Machado denunció que un sector militar le cambió la información que ella públicamente había dado y quienes cometieron ese hecho no tuvieron empacho en que se notara en el video la diferencia entre el original y el video trucado.Hay una cosa importante que entender, pues pareciera que hay un sector dentro del gobierno que no tiene la más mínima conciencia ética. No les importa nada. No les interesa saber nada. Y tampoco tienen conciencia de cómo son vistos por el mundo. Ellos hacen unas cosas que la gente se queda impactada. Porque eso que hicieron, por ejemplo, la semana pasada, que ahora para ser miembro de mesa tiene que votar en esa mesa, ellos creen que el mundo civilizado y culto ve esa disposición como algo normal, no; el mundo se queda espantado de las barbaridades que hacen los organismos oficiales.

Hay una inconsciencia por parte del gobierno, el cual ha perdido el sentido y no se dan cuenta los funcionarios del ridículo que hacen, ni de cómo se burla el resto del mundo de ellos porque hacen una cantidad de cosas que no tienen razón de ser. Por ejemplo, se la pasan criticando a María Corina Machado, pero andan tras ella para ver lo que hace y vemos a uno de ellos corriendo por el medio de una calle, como si lo estuvieran persiguiendo, otro no disimula su desespero profiriendo todo tipo de amenazas, y en fin, no tienen la necesaria seriedad, ecuanimidad y serenidad que debe caracterizar a un líder. Eso me parece una cosa rara y grave a la vez porque da la impresión de que es un caso, por cuanto es un espectáculo muy extraño que dan estos funcionarios, al mismo tiempo que es muy grave que no reconozcan sus fallas, que no tengan sentido de que lo han hecho mal. Ellos hablan como si lo hubiesen hecho bien en estos 25 años, durante los cuales se produjo el robo de la mayor cantidad de dinero en la historia no de Venezuela ni de América Latina, sino de la humanidad. Este es un país que ha sido depredado por ellos, quienes se comportan como si eso fuera perfectamente normal. Y, entonces, tienen los bríos de salir a preguntar a la gente del pueblo qué necesitan. ¿Cómo van a venir a preguntar eso si ellos acabaron con todo? Necesitamos energía eléctrica, agua bien procesada, combustibles y, en general, que todos los servicios funcionen. Da la impresión de que ellos no se dan cuenta de todo lo que ha venido pasando y está pasando. Esa es una cosa muy complicada porque es una negación que implica una cierta patología mental.

Censura y autocensura

Ahora que usted hace ese comentario, ¿qué le parece una ley de odio, que es aplicada por el gobierno cuando quiere detener a una persona que le critica o no le simpatiza, y por eso a los entrevistados en las emisoras se les condiciona a no pronunciar determinadas palabras porque existe censura?

Terrible. Pero, más que censura existe un proceso de autocensura también. Al ver lo que le han hecho a las grandes corporaciones como Radio Caracas tv, empresas gigantescas como el diario El Nacional, la venta de El Universal y la Cadena Capriles, por supuesto es la demostración de un poder que está por encima de todo. Y eso nos hace pensar que si lo hicieron con aquellos, ¿qué nos puede hacer con nosotros? Entonces, por supuesto, hay una especie de autocontrol por miedo a lo que puede pasar.

En estos días he visto con mucho agrado que tanto Venevisión como Televen han sacado pequeños datos informativos de la cobertura a algunos actos de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Aunque son detalles es un avance extraordinario porque es un riesgo enorme que corren los canales cuando hacen ese tipo de información, porque yo considero que los funcionarios del gobierno están totalmente desesperados y han perdido el foco central. Ellos no se dan cuenta a dónde han llevado las cosas. Ahora me viene a la memoria que el doctor Jaime Lusinchi comentó, al final de su mandato, que los presidentes quedaban solos y los rodeaban unos grupetes que no le decían la verdad. Y yo digo que esta gente está rodeada por un círculo de individuos extranjeros, que no tienen nada que ver con Venezuela y, además, vienen de una dictadura de sesenta años que no entiende nada de democracia. Yo creo que le están haciendo mucho daño porque no permiten que vean la realidad de lo que está pasando, ni se den cuenta de lo que está ocurriendo en estos momentos.

El fracaso de la hegemonía comunicacional

¿Cómo ha visto desarrollarse la hegemonía comunicacional socialista que estableció a partir del 2007 el entonces ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, y ahora hasta los militares tienen emisora de radio y una televisora, y el presidente tiene también su radioemisora Miraflores?

Esas televisoras nadie las ve. Hay un sistema nacional de comunicaciones sumamente expandido, donde hay radios comunitarias, estaciones de televisión, plataformas digitales, pero sin audiencia. Cuando ellos cerraron Radio Caracas tv y le cambiaron el nombre por Tves, creyeron que automáticamente la gente sintonizaba el canal 2, que había sido la señal de RCTV, pero, eso no fue así. La gente no es ingenua.Una cosa que habrá de estudiarse a fondo es darse cuenta que Venezuela pasó 40 años de democracia representativa, con sus fallas y muchos problemas, pero había libertad de expresión. Y la gente se acostumbró a hablar, a criticar, a estar al día en todo, a comentar lo que le pusieran por delante. Cuando viene un cierre de enorme magnitud, se pretende engañar a todo el mundo a base de puras mentiras propagandísticas, que no se las creen ni ellos mismos.

¿El propósito de las emisoras comunitarias es con ese mismo objetivo?

No solamente eso, sino que no cumplen la función que deben tener. Las radios comunitarias son sumamente importantes en América Latina porque fueron creadas con el sentido de educar al público. Por ejemplo en Bolivia y Perú, donde hay zonas de indígenas que no hablan el castellano, las radios comunitarias hacían sus transmisiones bilingües, especialmente quechua, aimara y otras lenguas indígenas, y el castellano, para que los nativos pudieran integrarse progresivamente. Después se daba a conocer a todo el mundo las actividades de esas comunidades y de incorporarlas al gran mundo que había en las capitales. Pero, lo que pasó con este gobierno es que le dieron más de 300 emisoras comunitarias a unas personas, que no tienen idea de lo que es una radio comunitaria y lo que transmiten es publicidad, propaganda del gobierno y tienen una programación sumamente elemental y vergonzosa.

El derrumbe del socialismo

¿Qué le parece a usted que los funcionarios, desde el presidente a gobernadores y hasta alcaldes tengan sus propios programas de radio y televisión para hablar de lo que presuntamente están haciendo?

Yo he sido muy estudiosa de los procesos socialistas. Tuve un pasado muy vinculado con la izquierda y me di cuenta que cuando se extinguió la Unión Soviética a finales de 1991, dos años después de haber sido derribado el muro de Berlín, no había ningún tipo de prensa, ni de opinión formal que estuviera en contra. Habían dos grandes periódicos, Pravda e Izvestia, y algunos pequeños periódicos; y la radio y televisión de Moscú, que era famosa porque durante la segunda guerra mundial Radio Moscú transmitía en favor de los aliados y, por supuesto, mucha gente quedó oyéndole, pero ambas eran una cadena de propaganda. Sin embargo, todo ese efecto no logró modificar el sentimiento libertario de la gente. Después que pasó el período del Glasnost y la Perestroika, cuando Gorbachov dice que es necesario empezar a hablar las verdades, se le vino abajo a la Unión Soviètica, una cosa que nadie imaginaba y ese derrumbe se llevó a todos los regímenes del Este, quedando sólo los cubanos y los chinos; pero, èstos,que son muy inteligentes y pragmáticos, se pasaron del socialismo al capitalismo sin hacer ningún tipo de escándalo y por eso están a la cabeza en el mundo desde el punto de vista económico, aunque mantengan la ideología comunista; pero, tuvieron que cambiar toda la estructura y acabar con lo que decía el marxismo. Lo que quiero decir con esto es que eso que en algún momento en la Unión Soviètica y en Cuba se ha llamado las redes informales de comunicación, funcionan. Y si no hay redes sociales, la gente se va comunicando y se va levantando una opinión que es mucho más fuerte que la transmitida por los medios oficiales. Solamente de esa manera se puede entender este fenómeno que está pasando en Venezuela en estos momentos. A Maria Corina no la invitan a los medios, no tiene acceso a ninguno de ellos, y sin embargo llega a donde ella se lo propone, la gente la espera, le resuelve su movilización para que llegue a los más apartados sitios y le expresa su solidaridad.

El fenómeno María Corina Machado

¿Cómo se puede explicar ese fenómeno desde el punto de vista comunicacional?

La única manera es a través de las redes informales de comunicación. Y ese tipo de medio es sumamente importante. Eso no lo entiende esta gente que está enloquecida por mantener el poder y hacer cualquier cosa a estas alturas después de 25 años, durante los cuales han acabado con el país y han puesto a toda la población a pasar trabajo, porque aquí estamos pasando trabajos todos. Los profesores son los que estamos peor. Porque como ellos odian la cultura y la educación ha sido a nosotros a quienes nos bajaron más los sueldos. Aquí ni siquiera los que están enchufados la pasa bien, pasan un ratito bien, pero después salen a pasar trabajo porque también se les va la luz, no les llega el agua y, en fin, no viven cómodos. Los que sí están cómodos son los están en el poder porque tienen plantas eléctricas y gozan de las comodidades propias de ricos. Incluso en actos cerrados han quedado a oscuras como ocurrió cuando uno de ellos estuvo en el teatro Juares, de Barquisimeto. Después salen diciendo que es un sabotaje, pero es mentira porque han sido ellos los culpables del desastre, no le dan mantenimiento a los servicios y la energía eléctrica funciona a la discreción de ellos. Aquí en Caracas tu ves de repente en las noches que Las Mercedes pareciera que fuera de día, porque toda esa zona está iluminada como si fuera Nueva York. Después están las diferentes barriadas sin luz y la gente pobre no se atreve a abrir la nevera para evitar que se le escape el frío de la poquita agua que tiene guardada.

Reconocimiento a periodistas que patean la calle

¿Y, finalmente, hay motivo para celebrar la semana del periodista?

Claro que tenemos celebración. Tenemos una cosa extraordinaria: muchísimos de nuestros muchachos en todas partes del planeta están recibiendo premios y agasajos. Recuerdo de inmediato a la querida Tamoa Calzadilla, que acaba de recibir un premio internacional. Y en lo que se llaman los premios Gabo, otorgados por la Fundación Gabriel García Márquez están presentes cuatro o cinco venezolanos. Aparte de eso hay muchísimos muchachos venezolanos de los que están afuera, fajados. Y los que están adentro, merecen que nos quitemos el sombrero ante ellos, porque hay que ver cómo esos muchachos patean la calle y sufren a diario toda clase de agresiones y vejaciones para transmitir un poquito de información

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí