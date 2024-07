Infografía | Perfiles de los candidatos presidenciales: Nicolás Maduro busca su tercer mandato #4Jun

- Publicidad -

Nicolás Maduro inscribió su candidatura con el apoyo del Gran Polo Patriótico, que agrupa a los partidos afines al oficialismo, encabezado por el PSUV. Busca su tercer mandato.

Maduro, quien nació el 23 de noviembre de 1962, militó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200).

Participó en la Dirección Nacional del MBR-200 (1994-1997). También fue miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR) y Coordinador del Equipo Parlamentario de este partido político entre los años 2000 y 2001.

Se desempeñó durante el mandato del expresidente Hugo Chávez como vicepresidente, ministro de Relaciones Exteriores, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.



De conseguir el triunfo sería su tercer mandato consecutivo.

Maduro: Hoy no solo he venido a inscribir mi nombre, sino a inscribir un sueño de patria



El pasado 25 de marzo, Nicolás Maduro Moros, de 61 años, formalizó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su inscripción como el candidato presidencial del Partido Socialista Unido por Venezuela (PSUV).

Junto a otros miembros de su gabinete, consignó ante el ente electoral los requisitos para ser uno de los candidatos a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Pasadas las 3:00pm se oficializó la candidatura de Maduro quien aseguró que espera seguir construyendo «sueño de patria».

«Hoy no solo he venido a inscribir mi nombre, sino a inscribir un sueño de patria, vine para invitarlos a seguir soñando y seguir transformando nuestra realidad hacia el futuro. Esto no es una elección por un color, un hombre o un nombre, nosotros vamos elegir el derecho al futuro, a la vida, a la independencia, derecho a tener patria», indicó en sus primeros palabras tras confirmar su postulación.

