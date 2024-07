RETACITOS #7Jul

- Publicidad -

Este pasado lunes 1 de julio, se inició la cuenta regresiva para la realización en Venezuela de la elección del próximo Presidente de la República, de manera que como se dice coloquialmente, llegó la hora de la verdad y es la última oportunidad que tenemos los venezolanos para rescatar lo poco que queda de país y es también la hora en que la mayoría de los venezolanos que quieren cambio en más del 80% mantengan la unidad, sin desviaciones y sin interpretaciones interesadas, ya que sabemos la clase de enemigo que tenemos por delante, que seguirán haciendo lo posible y lo imposible por permanecer en el poder y que nosotros, desde la oposición, no podemos convalidar estas pretensiones que han logrado en 25 años la destrucción del país ante la mirada impasible de una nación otrora aguerrida, que no aceptaba imposiciones y que de la noche a la mañana perdió el coraje, el empuje y dejó hacer a la revolución con el comandante galáctico como principal responsable y después con el inquilino temporal del Palacio de misia Jacinta que en 13 años terminó de destruir lo que quedaba y que aún tiene la pretensión de seguir enquistado en el poder, si nos quedamos enchinchorrados en nuestros hogares viendo la tele o nos vamos de rumba para la playa aprovechando el día festivo, y es nuestra responsabilidad. Afortunadamente, de la mano de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el pueblo en pleno, incluyendo a los chavistas se ha levantado, ha dicho ya estamos cansados, ya ni los propios revolucionarios responden a las convocatorias a los actos políticos, cansados de tanto pasar roncha junto a sus familiares, muchos de los cuales han tenido que emigrar y son muy escasas las familias que no tengan un hijo, un hermano, sobrino, un padre, o cualquier otro familiar en cualquier país del mundo, incluyéndome, lo cual no es precisamente nada fácil ya que vemos crecer a nuestros nietos a través de Whatsapp u otro medio de comunicación por Internet. Tenemos que seguir insistiendo en la unidad y en la lucha contra el ventajismo, tenemos los votos y el deseo de cambio, de manera que lo que ocurra es nuestra responsabilidad, no podemos echar la culpa a terceros, sino mirarnos en el espejo.

***

Los grupos que a nivel regional no han entendido que el Gobierno no está dispuesto a entregar el gobierno en un proceso de sana transición, deben escuchar lo que dicen los polítologos y los especialistas internacionales, la única manera que el régimen acepte una derrota solo se concretará si el 28 de julio, se logra que el pueblo masivamente salga a votar y que a la hora del conteo de resultados hayas una ventaja mínimo entre 6 y 10 puntos porcentuales, de lo contrario existe la incertidumbre acerca de si el inquilino temporal de Miraflores se atreve a esquilmar el triunfo a la oposición, En todo caso, mucha gente se plantea, si el gobierno esta tan seguro del triunfo, por qué ha estado cometiendo errores, uno detrás del otro, en todo el territorio nacional, incluso han caído en bulos como el fake news, donde un alto oficial salió a despotricar a través de los medios contra MCM y enseguida le demontaron el show e hicieron el más espantoso de los ridículos, lo que ha permitido que instituciones serias como el banco inglés Barclays, que públicamente señala la posibilidad real de una transición en Venezuela, basándose principalmente en los repetidos errores de cálculo que ha venido haciendo la revolución y que han contribuido al incremento del rechazo al candidato oficialista, por el ventajismo del que vienen haciendo gala; impiden que MCM llegue a sus actos proselitistas, pero se movilizan, según lo recogen los medios de comunicación en una flota de aviones del Estado pagando elevados montos en dólares por horas de vuelo. Repetimos el escenario está servido, el régimen seguirá haciendo lo necesario para mantenerse en el poder, queda en nuestras manos permitírselos.

Más claro no canta un gallo, después de las declaraciones públicas que diera el presidente de Fedecámaras, Adan Celis Michelena el pasado 3 de julio, cuando advirtió que indistintamente, cualquiera que triunfe en las elecciones del próximo 28 de julio, su primer decreto debe ser para ordenar la implementación de un nuevo modelo de desarrollo, distinto al rentista que ha demostrado que ha sido un absoluto fracaso, además de que la renta se agotó desde hace ya un buen rato. El modelo rentista fue útil porque dependía de un gigantesco chorro de petróleo que permitía al Estado venezolano, no solamente todas sus ineficiencias, sino que con la chequera petrolera podían satisfacer todas extravagancias del pueblo y de una serie de militares que fueron sacados de los cuarteles a gerenciar proyectos de los cuales no tenían la menor idea, pero sí estaban claros que eran muy “rentables” para sus bolsillos. A esto se sumaron las políticas restrictivas del gobierno, persecuciones, acoso a los comerciantes, expropiaciones, ocupaciones, que solo contribuyeron a desestimular al ya depauperado aparato productivo nacional. Por lo tanto se requiere de un nuevo modelo de desarrollo, sustentado en el esfuerzo de los individuos, única manera que podamos tener en el futuro, una economía sólida, robusta, produciendo en forma sustentable, generando puestos de trabajo estables y bien remunerados. Celis Michelena es optimista y piensa que podemos ir por ese camino, pero se requiere de madurez política y de acuerdos entre los trabajadores, los empleadores y el régimen y es hacia allí donde deben orientarse todos los esfuerzos. “Confiamos que de este proceso electoral que se avecina, independientemente de cualquiera sea el resultado, entremos a una economía distinta, donde se eliminen las restricciones y todos los sectores comiencen a crecer, además que el tema de las sanciones tambien se vaya eliminando para que, en conjuncion con la eliminación de sanciones, podamos generar un modelo nuevo de crecimiento que beneficie a la gente y que no solo uno u otro sector mejore y a partir de allí vengan inversiones en electricidad, en servicios públicos , en construcción, en infraestructura que tanto necesita el país para que podamos avanzar”, dijo el capitán de empresas.

***

Muchas veces se le dice a las personas que critican por razón de gusto, pero no sabemos cuántas veces en esta sección, hemos advertido que lamentablemente, la nación no está preparada para enfrentar hechos fortuitos o tragedias ambientales de ninguna dimensión, y solamente basta con hacer una auditoría de fondo en los cuarteles de bomberos para determinar cual es la realidad a la que nos estaríamos enfrentando, si solamente por el hecho que el huracan Beryl pasó cerca de las costas del Mar Caribe y cerca de algunas poblaciones aledañas a sus litorales vecinos, ha habido muertos, numerosas familias han sido afectadas en sus hogares y otras se han quedado como damnificadas y ha tenido el gobierno central que salir a socorrerlas porque regionalmente están totalmente disminuidas. Y por supuesto que a la hora de establecer responsabilidades, hay que realizar un “paneo” por toda la cadena de mando, ya que los subalternos bomberos no pueden hacer milagros para apagar los incendios cuando no solo, como es el caso de Lara, carecen del agua, sino que muchas de las unidades han sido canibalizadas y sofocar cualquier fuego, requiere de la participación de los bomberos de otras entidades federales. Muy oportuno nos parece el comentario del Ing. Manuel Cols Briceño cuando dice :”El Limón, Vargas, Las Tejerías, El Castaño, Cumanacoa, siniestros que dejen enseñanzas que no se valoran. En el caso de Sucre, el régimen designa una Autoridad Unica, pero que puede hacer si no tiene recursos a la mano.

Existe un viejo adagio que reza, «hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan», la confianza es y será la piedra angular que constituye la columna vertebral de la relación humana en cualquier escenario planteado de la vida, por consiguiente la buena intención debe prevalecer sobre los malos propósitos. La gente vive alardeando en hacer siempre lo correcto para luego caer en escenarios de alto potencial dañino y tóxico procurando de ése modo el abuso que abre las puertas para cometer más desafueros. La confrontación es y será siempre una forma de disentir, el punto se establece en que se prefiere la agresión como forma de asumir la vida y no elegirla de modo asertivo para evitar los arrebatos y la discordia. La gesta libertaria que se impuso MCM para contribuir a salir de éste ostracismo que vivimos los venezolanos luego de haber triunfado con abrumadora mayoría en las elecciones primarias y luego ser descartada producto de manipulaciones legales para asumir el gran reto de llevar a la presidencia a Edmundo González, no sólo exige la lealtad de conciencia colectiva, sino que obliga al resto de toda la dirigencia política y ciudadana del país a ofrecerle toda la disposición efectiva, física y moral para llevar a puerto seguro ésta renovada campaña admirable. Flaco servicio le hacen a la causa libertaria las actitudes que van en contra flujo de la ruta correcta asumida por el liderazgo sólido y real que orienta el horizonte de la esperanza encarnado por MCM, no podrán ni pasarán desapercibidos quienes con sus inestables conductas ambiguas atentan con sus actitudes el transitar escogido. Quienes se coloquen del lado correcto de la historia tendrán permanente reconocimiento de sus hijos y nietos.

***

Dió mucho de que hablar el acto del natalicio del compañero Lusinchi. «En la intervención ,del «Inefable» –a decir de los entendidos– «dejó en entredicho la seriedad y responsabilidad del señor (LRL) quien funge de Coordinador Electoral del Comando de Campaña, al ofrecer cifras en su intervención sobre el padrón electoral de manera irregular y que no le correspondía decir y que al final no reflejaron siquiera la verdad porcentual de las «cargas ejecutadas» por ante la autoridad electoral oficial» ya que se habló mucho que fué el «jefe electoral», quien le «dateó» los números a éste. «No por mucho madrugar amanece más temprano» y menos con manipulaciones atrevidas» comenta el interlocutor quien continúa hablando sobre el discurso del «Inefable», «el personaje deslizó una sugerencia «extraña» por «sospechosa» y «capciosa» de cara al futuro cuando habló de la «suerte» de los actuales «partidos de moda», –evidentemente refiriéndose al partido de MCM– posterior al 28 de julio». «Punto de obligadas interrogantes», ¿ «tendrá el sugerido «compañero» algún conocimiento de alguna información distinta a la esperada por el pueblo en general sobre los resultados electores el próximo 28J?». ¿»Habrá algún juego intrínseco malvado que tengan entre manos y es por ello que responden a ciertas actitudes «dudosas’ suyas y de su entorno que van siempre en contra del mejor y buen ambiente que asumen permanentemente su grupo íntimo y bien precisado en la campaña electoral?» Las bases blancas estarán muy atentas para, en su momento, ajustar responsabilidades» a los «foráneos y malqueridos» de la política regional». «No olviden que el pueblo observa, evalúa y sabrá siempre cobrar porque no descuida los más mínimos detalles.» concluyen los tertulianos.

C O R T I C O S

Los constantes y recurrentes errores que viene cometiendo el gobierno en contra de MCM y su equipo, que arrancan creyendo en el fracaso de las primarias, seguido por la ratificación de la inhabilitación de la canditada, el rechazo a Corina Yoris,a la aceptación de Edmundo González, la detención de los dirigentes de Vente Venezuela, el cierre de las vías para impedir los actos políticos de MCM en el interior del país, el impedir el paso por los puentes , el romper las carreteras, la detención de las caravanas que acompañan a la ganadora de las primarias, son todos errores que poco a poco han ido caldeando los ánimos y aumentando la popularidad de Vente Venezuela, que los actos son espontáneos, alegres, llenos de esperanza, todo lo contrario a lo que se observa en la acera del frente.

La última de las acciones de este tipo fue contra “El Caney de Enrique”, en Arenales, municipio Torres, donde venden los famosos chicharrones de guabina, negocio que cometió el delito de abrir sus puertas para que en sus intalaciones fuera a almorzar María Corina Machado y su equipo, hecho que pone en evidencia otro abuso de poder del régimen, cerrando el negocio por un mes y se desconoce si le pusieron alguna multa. Menos mal que ya falta menos para el 28 de julio cuando se pondrá fin a todas estas arbitrariedades y habrá respeto para el trabajo de cada quien , sin temor de que algún funcionario del Seniat o de la Contraloría se le ocurra sancionarlo solo por la sola visita de la muchacha de la película. ¿ A que le tienen miedo? Nuestra solidaridad y apoyo para los propietarios y el equipo que labora en este negocio.

Por cierto sería interesante averiguar, cuáles serían las razones de fondo, que impidieron que los exsecretarios generales del CES de AD en Lara estuvieran presentes en el acto solemne realizado en honor del expresidente Jaime Lusinchi, donde el orador de orden fue el Inefable. ¿Será que nos los invitaron? Se trata además de un connotado miembro de la organización, de un expresidente de la República, que si bien pasó sin pena ni gloria por la administración pública, bien merecido tiene merecido su reconocimiento, causando extrañeza la ausencia de Filiberto Peña Canelón; el Cristóbal Colón de Duaca, Gonzalo Arevalo; el Dr. Ludin Gómez, Erkin Arcila y Miguel Parra. Sus razones deben haber tenido para que ninguno haya asistido. ¿Algún malestar con el orador? Ya se sabrá.

El régimen continúa cometiendo errores y al parecer como no tiene más nada en que ocupar el tiempo, que en andar echando carreras para tratar de corregir en menos de un mes el desastre de 25 años de resolución, a parecer a instruido a los chicos del ente recaudados, quienes por cierto, no son ningunos angelitos de Dios, para que abran una investigación en Carora, en contra de una costurera para determinar cuánto costó y quien pagó el liquidación que utilizó el burgomaestre de Torres y el vestido usado por su esposa, durante la inauguración de las últimas Ferias Agropecuarias de Carora. Habrás visto tal tipo de acoso y abuso de autoridad. La verdad que no hay derecho.

Sería interesante averiguar si es cierta una historia que circula por la reses sociales, la cual si es cierta no tiene perdón de Dios. Al parecer en el hospital que llaman de los Veteranos, el Julio Rodríguez de Cumaná supuestamente un grupo de personas tenían programado operarse el pasado 2 de julio, pero no se sabe por instrucciones de quien en el servicio solamente recibieron para realizarse la cirugía a quienes aparecen en la lista de 1×10, los demás que busquen las manera de resolver sus problemas. La verdad que si esto es cierto, no hay derecho, con la vida de la gente no se juega.

El mensaje de inicio de campaña del candidato de la Plataforma Unitaria vale la pena leerlo ya que es una pieza donde se demuestra la calidad y calificación del personaje para dirigir los destinos del país. Fue un mensaje moderado, donde no hubo amenazas para nadie, todo lo contrario, de esperanzas, de aceptación a los opositores, la garantía de que no habrá cacería de brujas ni persecución y un llamado a todos los venezolanos a trabajar por la reconstrucción de la Venezuela que todos queremos y donde todos tengan una participación, realmente quien en algún momento haya tenido alguna duda sobre el Candidato, debe escuchar este mensaje concreto y esperanzador.

Se inició en Caracas y en todo el país la campaña electoral para las elecciones del 28 de julio, nuevamente fue una concentración multitudinaria, espontánea, llena de esperanzas, con caras de alegría, sin autobuses y sin pagarles participantes ni a los cientos de motorizados que estuvieron presentes en este encuentro convocado inicialmente como una gran caravana, pero que con la llegada de miles de personas se convirtió en una multitudinaria concentración, que nuevamente pone de manifiesto el deseo de cambio de la mayoría de los venezolanos, presentándose una situación similar en el resto del país, a pesar de los numerosos obstáculos que nuevamente se quisieron imponer.

Continua los escarceos políticos en Lara, ya que al parecer organizaciones como UNT, PJ, AD-R y el sargento de Nirgua, aun cuando en sus discursos públicos manifiestan su respaldo a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, en sus reuniones internas y en algunas manifestaciones, desconocen la autoridad del Comando de Vente Venezuela, aun cuando están contestes que fue designado por MCM y sobre esto no hay discusión; sin embargo, trasciende que internamente hay algunas “piedras de tranca” que tampoco rinden cuentas al alto mando de Vente e insisten en reunirse y escuchar voces interesadas que ya están pensando en el 2025, posición inoportuna, porque en este momento el enemigo que tenemos al frente es uno sólo, para el año que viene ya habrá tiempo de exponer sus aspiraciones a gobernaciones, alcaldías, al CLEL y al CMI.

Ya lo hemos advertido, el inefable se quedó “frustrado” debido a que le picaron adelante y le tumbaron sus aspiraciones de convertirse en el jefe del comando de Vente Venezuela en Lara, obligando al titular a retornar de emergencia al país y ponerse al frente de su negocio, pero en comandita con otro personaje de largo kilometraje político, como el sargento de Nirgua han seguido tratando de encarar las cosas en esa organización, incluso han cedido una casa a Vente Venezuela, pero a pesar de que tienen “infiltrados” en la organización, se han quedado con las ganas ya que a estas alturas no les queda más remedio que ponerse a producir, en lugar de estar denunciando que les entorpecen su trabajo. Menos mal que al perro macho lo capan una sola vez y no creemos en cuentos de caminos, sino que averiguamos las informaciones, así que no es tan fácil que caiga por inocente, eso se los dejo a otros y otras.

Extraordinario ambiente el que se respiró en la Plaza Miranda al oeste de Barquisimeto de donde partió la denominada caravana del triunfo en apoyo a la candidatura de Edmundo González Urrutia, quienes participaron en la organización contabilizaron más de doscientos vehículos y una impresionante presencia de motorizados que recorrieron las calles, carreras y avenidas de la ciudad donde las personas a su paso salían eufóricas con sus banderas, pitos celebrando el paso vehicular que tuvo como punto de llegada la plaza Los Leones y la esquina de la famosa «botella» en Bararida lugar que fue aprovechado para el discurso de dirigentes regionales. Felicitaciones al Comando de Campaña y que las cosas sigan mejorando.

Por los lados del histórico parque gomero del «Ayacucho», los consecuentes celadores hablaron una serie de temas que ocurrieron durante la semana y que fué objeto de comentarios de algunos visitantes en encuentros realizados dentro del vetusto lugar sentados en los cómodos bancos. Señalan los parroquianos que estuvieron presentes en el inicio de la campaña en la «casa blanca» donde se vio la colocación de una gigantesca fotografía del candidato Edmundo Gonzalez. Pero luego después se le «oyó» comentar a la siempre simpática y activa «Cleopatra» expresarle a una periodista allí presente que de «Caracas» habían llamado a la «BellaSoo» «para exigirle que debía asistir obligatoriamente a la caravana –en la que inicialmente no participaría su partido– ya que era ésa la actividad central del arranque oficial de la campaña en Barquisimeto y no otra» «y que la dama en su condición de jefe de medios de su partido «tendría ahora que «echar carreras» para colocar y sacar el mayor provecho en la escogencia de gráficas y videos» de los «tres vehículos» con los cuales se presentaron en la caravana». Dijera uno de los presentes «es que hablan más de la cuenta para luego vivir quejándose de todas las cosas internas vividas «aguas adentro» que se entera la gente y no les gusta».

Causó muy buena impresión, el viernes 5 de julio, un video donde vimos a la dirigente Marisol Bustamante en Siquisiqui, haciendo campaña electoral por Edmundo González Urrutia, montada en una moto y ondeando una bandera de Venezuela, siendo así como se gana kilometraje en política, ensuciándose los zapatos y llenándose de pueblo, por estas actuaciones es que esta lideresa goza del apoyo y aprecio de todos los vecinos del municipio Urdaneta, del estado Lara, del cual ha sido siempre una ardorosa defensora, así que a esta dirigente y politóloga, nadie podrá quitarle lo bailado.

Para que no estén comiendo cuentos y creyendo en mitos sobre trayectoria histórico, en partidos de primera y de segunda, así quedaron los resultados de las organizaciones políticas y representaciones políticas en cuanto a sus aportes para cargar el padrón electoral ante el CNE Lara: Vente Venezuela, CausaR, Voluntad Popular, Hf, Creemos Alianza Ciudadana y Un Nuevo Tiempo, AD-R, PJ y Convergencia.

A veces alcanzar un objetivo no es fácil, requiere voluntad, trabajo, esfuerzo y persistencia, pero que bien se siente cuando se logra.

JBS

