¿Qué puede pasar en Venezuela después del 28 de julio? #11Jul

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el experto en materia electoral, Eugenio Martínez, aseguró que la oposición venezolana tiene una ventaja significativa sobre el gobierno de Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio.

Martínez señaló la importancia de la comunidad internacional en el proceso de negociación y transición política del país y puntualizó que aunque el resultado de las elecciones es incierto, “Venezuela entrará en una nueva etapa de negociación y posiblemente de cambio de gobierno”.

Si me baso en las encuestas y en la calle, gana la oposición. Pero esta historia, aparentemente ya la vimos en el 2013 y 2018, ¿se está repitiendo?

Bueno, no son eventos equiparables, en realidad, porque la dinámica política de 2013-2018 es totalmente diferente a la de 2024. Un país con 8 millones de migrantes y más represión política. Sin embargo, los números que estamos viendo en las encuestas al día de hoy son totalmente diferentes a los de 2013 y 2018. Primero, por la ventaja que hay entre Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Si eso lo llevamos a los que tienen alta, media y moderada probabilidad de votar, la diferencia puede ser de 20 puntos porcentuales. Pero tal vez lo más importante es la percepción de triunfo que hay en el electorado sobre la candidatura a Edmundo González. Eso no existía en 2013 y mucho menos en 2018. No he visto que Maduro haya hecho nada en contra de Edmundo todavía. Todavía.

¿Pero podría?

La amenaza sobre la candidatura a Edmundo González o sobre los partidos que lo postulan se va a mantener incluso hasta el día antes de la elección. Y en buena medida la negociación que oficialmente se retomó entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, tiene mucho que ver con que permanezca Edmundo González o la candidatura de Edmundo González y empiece ese proceso de negociación que tiene que darse después del 28 de julio independientemente de cuál sea el resultado.

Pero a ver, si perdieran, tendría que haber un proceso de negociación. ¿Es la amnistía una posibilidad?

Es decir, hay que empezar a hablar de una amnistía porque si no el costo político para Maduro es altísimo. El costo de salir del poder es muy alto, como bien dices, el costo de permanecer es bajo. Hay que recordar que entre la elección y la toma de posesión, la transferencia de poder, pasan prácticamente seis meses. Esos seis meses la gobernabilidad del país va a estar muy amenazada y se necesita de un proceso de negociación con la comunidad internacional y con la propia oposición para dar garantías de gobernabilidad y que el traspaso de poder sea ordenado.

Ellos organizan la elección, ellos cuentan los votos. ¿Cómo van a aceptar una derrota?

El sistema automatizado es tan robusto y se hizo tan robusto porque el gobierno venezolano quería evitar que la oposición hiciese un fraude que ahora esos controles que tiene el sistema automatizado juegan en contra del propio gobierno.

Pero ¿ellos anuncian el resultado?

Pueden anunciar cualquier resultado, es cierto. Tienen todo el poder para anunciar cualquier resultado. Sin embargo, es muy evidente o va a ser muy evidente si hacen una manipulación de los resultados. Y una manipulación de resultados lo que va a llevar es un nuevo proceso de aislamiento y va a ser mucho más difícil la permanencia de Maduro en el poder a los ojos del propio chavismo.

Estoy totalmente sorprendido de la increíble campaña de María Corina Machado. Cada vez que ella va a un lugar hay decenas de miles de personas. ¿Es ella el verdadero motor de la oposición?

Es María Corina Machado, pero también el deseo de cambio. 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio político y María Corina está en este momento enarbolando esa bandera de cambio.

¿Qué poder tiene la comunidad internacional y qué tan importante es que en estos momentos Estados Unidos haya decidido reanudar las conversaciones con Nicolás Maduro?

Bueno, Estados Unidos y la comunidad internacional tienen que tratar de dar garantías a Nicolás Maduro para que admita que Edmundo González continúe en la carrera presidencial y, si pierde la elección, reconocer que perdió y abrir un proceso, un compás de negociación para el traspaso de poder. Nada de eso va a ocurrir si no hay una negociación. Evidentemente Maduro va a una negociación pensando que él todavía puede ganar la elección. ¿Y cómo podría ser Maduro ganar una elección que se ve tan abiertamente en su contra? Tiene que reducir el margen de participación, tiene que reducir el gap (distancia) entre él y Edmundo González y, si reduce ese gap, tratará de usar su control institucional sobre el Consejo Nacional Electoral para tratar de darle vuelta al resultado. Pero el gap es tan grande que el control institucional que tiene Maduro sobre el poder pareciera muy difícil que logre revertir la diferencia.

Esa pregunta es muy injusta, ¿qué va a pasar?

Vamos a ir a una elección independientemente del resultado que se dé el 28 de julio. Venezuela entra en una nueva etapa de negociación donde vamos a iniciar la transición política, independientemente del resultado.

¿Pero va a perder la dictadura?

Al día de hoy pierden todas las encuestas. Pero el problema no es el resultado que se anuncie. Este ya es un proceso político independientemente del resultado que tenga el 28.

Pero si ellos se quedan, Eugenio, ¿no va a cambiar nada?

La gobernabilidad del país está muy amenazada. El país puede volver a entrar en un nuevo periodo de aislamiento. Eso no le conviene ni a los actores políticos, ni a los actores económicos, ni a los actores militares que hacen vida con Maduro. Así que independientemente de lo que pase el 28, vamos a tener un nuevo proceso de negociación donde probablemente el costo de salida va a bajar y el costo de permanencia en el poder va a subir.

