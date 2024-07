FOTOS | En Carabobo: Manifestantes cierran autopista del sur de Valencia #29Jul

- Publicidad -

Trabajo de www.el-carabobeno.com

Diferentes puntos de la autopista del sur de Valencia se mantienen cerrados en ambos sentidos por manifestantes en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la madrugada de este 29 de julio.

- Publicidad -

En el puente El Boquete y los distribuidores Santa Rosa y El Ahorcado no hay paso vehicular, mientras que cientos de personas se mantienen en la autopista impidiendo el tránsito con la quema de cauchos.

En el lugar los manifestantes arrancan vallas de los postes de la autopista que tiene la imagen del presidente Nicolás Maduro, y que han usado como barricadas.

Con barricadas trancaron la Autopista del Sur en varios puntos (Foto: Luis Natera)

Hasta el momento no se han registrado enfrentamientos y no han llegado a funcionarios policiales ni de la Guardia Nacional, solo a un costado del puente Santa Rosa hay un grupo de la Policía Nacional Bolivariana resguardando un cúmulo de cauchos dañados para que no sean usados para cerrar más la autopista.

Protestan en la ARC

Al mediodía de este lunes 29 de julio comenzó una protesta en el pueblo de San Joaquín, al oriente de Carabobo, y las personas iniciaron una caravana en la avenida Indiana y luego se organizaron para marchar hasta la urbanización La Pradera donde se concentró un grupo numeroso que salió a caminar en la Autopista Regional del Centro.

Pasaron por el Peaje de Guacara y caminaron por la Autopista Regional del Centro (ARC) sin trancar por completo el paso vehicular.

Manifestantes caminaron por la Autopista Regional del Centro (Foto: Samantha Bello)

No se ha registrado quema de cauchos ni enfrentamientos con funcionarios de la Policía de Carabobo que patrulla por la zona.

Caravanas en Naguanagua y Valencia

Motorizados que recorren diferentes calles de la Gran Valencia llegaron a la sede de la Oficina Regional Electoral en el sector Padre Alfonso. Pasaron sin que los piquetes de la Policía Municipal y la Estadal se lo impidieran y se mantienen con consignas y banderas de Venezuela en el lugar.

Frente a la 41 Brigada Blindada también hay un importante número de personas manifestando y en la avenida 190 de Naguanagua hay vecinos que queman cauchos en protesta por los resultados anunciados por el CNE.

No se ha registrado quema de cauchos ni enfrentamientos con funcionarios de la Policía de Carabobo que patrulla por la zona.

Un numero grupo de personas se concentró frente a la 41 Brigada Blindada (Foto: Francis Tineo)

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí