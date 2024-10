PulsoEmpresarial Caracterización del término mercado

- Publicidad -

El concepto de mercado ha tenido diversas acepciones a lo largo del tiempo, cada una de ellas resultado de la percepción de diversas disciplinas; no obstante, este concepto es importante analizarlo desde el punto de vista del marketing o mercadotecnia y cobra mayor fuerza al utilizar una variable clave para los mercadólogos como lo es la segmentación de mercados.

Hablar de mercado nos puede llevar a una gran cantidad de definiciones, las cuales pueden reunirse en tres grandes grupos: relacionadas con el producto, relacionados con el consumidor y relacionados con el mercado. Esto nos da una perspectiva clara de la sincronía existente entre los elementos, ya que para que un producto puede comercializarse debe existir un comprador interesado, y además de un ambiente donde se puedan llevar a cabo las transacciones. En virtud de lo anterior, se puede clasificar según el tipo de demanda; para tener una visión clara sobre es necesario determinar que la demanda se puede definir como: la cantidad de producto que un mercado va a requerir en determinado tiempo y a determinado precio, otra definición de demanda nos señala como la cantidad de productos que los consumidores estén dispuestos a adquirir en un período establecido, bajo determinadas condiciones de precio, atención y servicio. Bajo estos enfoques se clasifican los mercados como:

Mercado disponible: son todos aquellos consumidores que tienen la necesidad específica y cuentan con las características necesarias para consumir un producto. Un ejemplo de un mercado disponible puede estar constituido por todos aquellos consumidores que tienen la necesidad de comprar un aire acondicionado y que además cuentan con el poder adquisitivo para comprarlo.

Mercado real: son todos aquellos consumidores del mercado disponible que compran un producto específico. Continuando con el ejemplo anterior el mercado real estaría representado por todos los consumidores que compran los aires acondicionados.

Mercado potencial: es el conjunto de consumidores que no forman parte del mercado real, pero en ocasiones pueden formar parte del mercado disponible. Este grupo no consume el producto específico, debido a que no tiene las características del segmento o porque consumen otro producto.

Mercado meta: target group o mercado objetivo: puede definirse como el conjunto de consumidores que pertenecen al mercado disponible, que pueden formar parte del mercado real y potencial, y al cual se dirigen todos esfuerzos y acciones mercadológicas de la empresa, con la finalidad que logren convertirse en consumidores reales del producto.

