Esto dijo María Corina Machado a los opositores que están pensando en las regionales #10Oct

La líder de la oposición, María Corina Machado, señaló que se mantiene firme y reafirmó su compromiso de hacer valer los resultados de las elecciones del 28 de julio. En una reciente declaración, Machado expresó su determinación: “Cada vez que Nicolás Maduro encarcela a alguien, yo siento más fuerza para continuar”.

Machado fue contundente al dirigirse a la comunidad internacional, enfatizando la necesidad de redoblar esfuerzos en la lucha por la democracia en Venezuela. “Hemos dado pasos importantes, pero hay que hacer mucho más y hay que hacerlo ahora”, subrayó. La líder opositora también advirtió que “Maduro no va a sentarse a negociar hasta que el costo de quedarse sea mayor al costo de largarse”.

En relación a la reciente renovación de las licencias petroleras por parte de Estados Unidos, Machado describió el tema como complejo, pero envió un mensaje claro a las trasnacionales petroleras: “Yo las quiero en Venezuela, pero así no, así no”.

Asimismo también abordó el exilio de Edmundo González, asegurando que los detalles de su salida son irrelevantes en este momento. “La dictadura creyó que nos iba a dividir y pasó todo lo contrario (…) Hablo con él todos los días”, afirmó.

Respecto al mantra “hasta el final”, Machado comentó: “Estamos en camino, pero aún no hemos llegado al final. Nadie esperaba que nosotros, veinticuatro horas después, íbamos a probar una victoria apabullante con actas en manos”. Aunque no puede predecir cuándo se irá Maduro, asegura que existe una estrategia robusta e integral que están cumpliendo y que han tenido victorias paso a paso.

Frente a aquellos en el sector político opositor que sugieren pasar la página del 28J y enfocarse en las elecciones regionales y parlamentarias de 2025, Machado fue clara: “¡Qué le echen bola! ¡Qué le echen bola! No entienden el país. No están escuchando a los venezolanos. Todas esas iniciativas que buscan lavarle la cara y normalizar a Maduro o dividir a la oposición no van a funcionar”.

