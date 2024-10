FVM: Año escolar inició con un 40% de aulas sin maestros #10Oct

- Publicidad -

El año escolar 2024-2025 se ha iniciado con un 40% de aulas sin profesores, de acuerdo con la información dada a conocer por la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).



Señala que la situación de la educación «está bastante difícil, como consecuencia de la gran cantidad de maestros que no se incorporaron al comienzo del año escolar y por supuesto el gobierno tomó la decisión de llamar a maestros jubilados, y aquellos que puedan estar e otros ministerios u organismos del sector público en comisión de servicio para que ocupen las fallas en aquellas aulas que no tienen maestros y que son muchísimas, superan el 40% de aulas sin maestros», dijo.

“Nosotros creemos que si al jubilado lo van a contratar y la van a pagar su pensión de jubilado más el contrato para dar clases, queda al criterio de la personas que quiera incorporarse de nuevo, esta decisión, esto lo dejamos en manos de las personas”, señaló.



Recordó que la exministra hizo unas jubilaciones masivas en mayo y junio y estima que es a estas personas que se están llamando para incorporarlas nuevamente a dar clases.



Dijo que la incorporación de jubilados no es solamente por la falta de profesores que hay en los planteles, sino que esto pasa por la falta de unos buenos salarios, ratificando que si el ministro Rodríguez no se preocupa por darle unos buenos salarios al personal docente, persistirá la falta de maestros y profesores en las aulas, agregando que los maestros no pueden seguir viviendo con el salario que perciben, un salario de hambre, tienen que percibir un salario que les alcance para vivir dignamente, insistió que lo primero que debe atender el Ministro de Educación es el salario de los maestros, que les permita atender sus necesidades básicas, con una inflación galopante, hay aumento de los víveres, del transporte.



Señala que con esta decisión de llamar a los jubilados para dar clases, el gobierno reconoce que hay una enorme falta de maestros, unos se fueron del país y otros permanecen en el país en otros trabajos que les permiten vivir con dignidad, caso que deben resolver de alguna manera. Admite que hay en la nómina de jubilados del Ministerio de Educación, más de 260.000 jubilados, ratificando que su respuesta al llamado del Ministerio a reincorporarse, queda al criterio de los propios jubilados.



“Pero la realidad es que hay ausencia de maestros, sobre todo en esas áreas como matemáticas, física, química y biología, pero esto no es nuevo y todos los muchachos de los últimos años, han salido graduados de bachillerato no han visto estas materias, porque hay un déficit de docentes en las “tres marías”.

La presidenta de la FVM está de acuerdo con que el Ministerio de Educación, ante las necesidades planteadas de falta de docentes, llame a todos aquellos que esta en otros ministerios o dependencias públicas, en comisión de servicios a reincorporarse a las aulas.



“En estos momentos estamos en emergencia, los muchachos tienen que escuchar clases, entonces ante la ausencia de maestros, esto hace que el gobierno tome medidas, mediante la conversación y el diálogo, porque lo importante es que ningun alumnos se quede sin clases”.



Dijo Hernández que hasta la fecha no han podido reunirse ni con el ministro de Educación, a quien le han enviado una comunicación con toda la problemática de los docentes y le han solicitado una audiencia y no han recibido respuesta, lo mismo con Eduardo Piñate, ministro del Trabajo, indicando que insistirán en el diálogo para hacerles planteamientos laborales, en materia de mejoras a los maestros, porque eso va a contribuir en el mejoramiento da la calidad de la educación, dijo la presidenta de la FVM en Fedecámaras Radio.

