Navidad 2024 en Venezuela: ¿Qué presupuesto destinan los venezolanos para las festividades según su nivel adquisitivo? #11Nov

Con la llegada de las festividades navideñas, el panorama del consumo en Venezuela se presenta segmentado en tres grandes niveles, según el análisis de Alexander Cabrera, socio-director comercial de Atenas Grupo Consultores.

En una reciente intervención en el Circuito Onda La Superestación, Cabrera explicó cómo los venezolanos afrontan las compras navideñas en función de sus diferentes capacidades adquisitivas.

Tres Segmentos de Consumo para las Navidades 2024

Cabrera detalló que en la actualidad, el país está dividido en tres segmentos principales de consumo para la temporada navideña:

Alto nivel adquisitivo (7%): Este grupo, que representa solo el 7% de la población, tiene un presupuesto superior a los US$ 1.200 para sus celebraciones. Son consumidores que destinan una cantidad significativa de dinero en regalos, cenas y adornos, reflejando un comportamiento de consumo acorde a su poder adquisitivo. Nivel medio (29%): Un 29% de la población se encuentra en el rango de ingresos entre US$ 500 y US$ 700, y destina un presupuesto de entre US$ 150 y US$ 300 para la Navidad, lo que incluye la compra de regalos del Niño Jesús, alimentos festivos y adornos para las celebraciones. Bajo nivel adquisitivo (70%): El gran segmento de la población, que conforma aproximadamente el 70%, tiene un poder adquisitivo más limitado, con ingresos entre US$ 150 y US$ 300. Este grupo destina un presupuesto mucho más modesto, entre US$ 50 y US$ 60, para cubrir los gastos de la temporada navideña, lo que refleja las restricciones económicas que enfrentan la mayoría de los venezolanos.

La Diversidad de Precios y el Enfoque en los Bolívares

Un aspecto crucial de este análisis es que, independientemente de la clase social, los venezolanos están estableciendo presupuestos para la Navidad. Cabrera subrayó que la oferta en el mercado se ha adaptado a estos tres segmentos, permitiendo que todas las clases sociales puedan acceder a productos de acuerdo con sus capacidades económicas.

Además, el 89% de los venezolanos busca realizar sus compras navideñas en comercios que acepten los bolívares del Banco Central de Venezuela (BCV), ya que, actualmente, la mayoría de las transacciones se realizan en la moneda local. Esta tendencia refleja la persistencia de la inflación y la dolarización parcial que ha experimentado el país en los últimos años.

Precios de la Cesta Navideña 2024: Estabilidad Relativa

Cabrera también habló sobre los precios de la Cesta Navideña de este año, un indicador clave para medir la asequibilidad de los productos tradicionales para las fiestas. Según el análisis, los precios de la cesta conformada por 600 productos navideños han permanecido relativamente estables en comparación con el año 2023.

«Cuando hacemos el análisis de la Cesta Navideña de este año, con 600 productos, en promedio un producto en enero costaba US$ 3,38, y hoy ese mismo producto cuesta US$ 3,7«, destacó Cabrera, resaltando que no ha habido incrementos significativos en el precio de estos productos, lo que podría aliviar parcialmente las preocupaciones de los consumidores en términos de inflación.

