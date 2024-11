Academia Mundial de Ciencias otorga reconocimiento al venezolano Jon Paul Rodríguez por su contribución científica #14Nov

- Publicidad -

El Dr. Jon Paul Rodríguez, presidente de la ONG ambientalista Provita, recibió de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS, por sus siglas en inglés) ha otorgado el prestigioso Premio TWAS 2024 en reconocimiento a su excepcional contribución a la conservación de la biodiversidad y a la formulación de políticas ambientales basadas en evidencia para proteger especies y ecosistemas en riesgo a nivel mundial.

Los Premios TWAS, otorgados cada dos años, celebran a científicos destacados que han vivido y trabajado en países en desarrollo durante al menos una década. Estos galardones reconocen contribuciones notables al avance del conocimiento científico y a la aplicación de la ciencia y tecnología en áreas clave para el desarrollo sostenible, como la agricultura, ciencias biológicas, ciencias ambientales, ingeniería, ciencias sociales y médicas, entre otras.

La carrera de Rodríguez ha sido crucial para la protección de los ecosistemas amenazados en todo el mundo. Su labor pionera en la co-creación de la Lista Roja de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha brindado a más de 100 países una herramienta esencial para evaluar y conservar sus ecosistemas en riesgo.

Además, fue impulsor de las listas rojas nacionales que refuerzan los esfuerzos globales de conservación y ha impulsado en Venezuela significativos proyectos, como el mapeo de biodiversidad del país, la recuperación de especies amenazadas como la cotorra cabeciamarilla y el cardenalito, la restauración de ecosistemas amenazados como bosques áridos y manglares, la investigación sobre el tráfico ilegal y el análisis de la sostenibilidad de pesquerías, entre otros.

“Durante toda mi carrera, he sido parte de un equipo. Al principio fundamos Provita, luego me uní a la UICN y más tarde me convertí en profesor de ecología”; aseguró el Dr.

Rodríguez. “Continúo combinando las tres en mis actividades. Mis estudiantes, colegas y colaboradores son parte de un esfuerzo colectivo para estudiar las especies y ecosistemas amenazados, y convertir esa información en conocimiento para informar políticas y acciones. Este premio es un reconocimiento a este esfuerzo grupal y a las muchas personas detrás de la investigación y conservación de la biodiversidad en Venezuela y más allá. Es el estímulo que nos mantiene en marcha.”

Rodríguez posee una licenciatura en Biología de la Universidad Central de Venezuela, un doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton y un certificado en Ciencia, Tecnología y Política Ambiental de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales también de la Universidad de Princeton. Además de presidir la Comisión para la Supervivencia de las Especies de UICN, es Investigador Titular en el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y fundador y presidente de Provita, una organización civil dedicada a la conservación.

El Premio TWAS no solo reconoce la excelencia científica de Rodríguez, sino también la importancia de su labor en el desarrollo de soluciones sostenibles desde países como Venezuela, donde la protección ambiental enfrenta enormes desafíos. Este logro destaca el impacto de la ciencia en la construcción de un futuro sostenible y refuerza el papel de Venezuela en el escenario científico mundial.

