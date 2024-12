PulsoEmpresarial Acciones estratégicas en escenarios competitivos

- Publicidad -

Las organizaciones sean cual fuere el sector al cual pertenecen, deben dirigir su mirada y pensar hoy día en desarrollar estrategias que permitan dar respuestas oportunas y satisfacer las necesidades insatisfechas de la sociedad; este debería ser el papel protagónico y su contribución para la generación de ventajas competitivas. Para ello deben valerse de herramientas y/o técnicas que permitan descubrir e identificar sus capacidades fundamentales, desarrollar estrategias retadoras que las ubiquen en un sitial de honor dentro de su sector y lograr ventajas sostenible y duradera en un tiempo suficientemente largo, aquí nace la idea de la estrategia de océano azul; inspirada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne quienes plantean la necesidad de ampliar los horizontes del mercado generando valor a través de la innovación; además de crear mercados en áreas que no están explotadas en la actualidad y desarrollando oportunidades de crecimiento rentable y sostenido en el largo plazo; utilizando como mecanismo la innovación y creación de valor..

La estrategia del océano azul según sus creadores: W. Chan Kim y Renée Mauborgne, quienes son los autores de esta teoría, señalaron sobre la diferenciación de dos situaciones competitivas habituales en cualquier tipo de sector al cual pertenece una empresa: los océanos rojos y los océanos azules. Los océanos rojos están representados por las industrias existentes en la actualidad y los océanos azules simbolizan las ideas de negocio que no se conocen. Al hablar del océano rojo se pincelan los límites de las industrias que están perfectamente definidos y son aceptados tal cual son; las reglas del juego competitivo son conocidas por todos, las empresas tratan de superar a los rivales quitándoles poco a poco el share o participación del mercado, lo que constituye el basamento de la estrategia del océano rojo; simbolizando así porque conforme aparecen más competidores, las posibilidades de beneficios y crecimiento disminuyen y la competencia se torna sangrienta, de allí el color rojo de los océanos; por otro lado; las empresas no deben tomar en consideración la rivalidad y competencias que en tiempos no muy lejanos, eran los aspectos importantes para que midieran su posición en el mercado. En momentos de cambios e inestabilidad nuestros esfuerzos deben dirigirse a nuevos caminos, nuevos espacios, hacia la innovación y esto es lo que nos inspira la estrategia océano azul.

En este orden de ideas, los océanos azules se caracterizan por la creación de nuevos mercados, que aún no han sido explotados, y cuando se habla de nuevos mercados no se trata de hacer por hacer, no es aplicable el ensayo y el error, sino de partir de un diagnóstico organizacional completo que permita identificar los puntos fuertes y débiles (debilidades y fortalezas), así como las oportunidades y amenazas existentes para apuntalar a desarrollar la estrategia innovadora desde la realidad encontrada, con escenarios posibles y viables que conduzcan hacia la ventaja competitiva, por lo tanto la estrategia océano azul propone ubicar a una empresa en una idea global de cómo alejarse de la competencia, más aún no considerar a la misma y por ende crear en el mercado espacios no competitivos.

Principios básicos para desarrollar la estrategia de océano azul

1. Clientes: identifique a los no clientes, próximos a ser clientes y aquellas personas que aún no han sido satisfechas. Siempre piense en términos de solución para el consumidor.

2. Innovación en valor: la innovación en valor puede explicarse en cuatro conceptos claves: reducir, eliminar, crear e incrementar; reconozca los factores que sus clientes valoran e invierta en ellos, incremente esa oferta y elimine lo que no tenga un valor significativo para la mayoría de los consumidores y aquellas prestaciones redundantes. Sobre la base de la preferencia de sus consumidores cree nuevos productos y servicios amigables.

3. Innovación Constante: considere que su competencia buscará imitar sus exitosas iniciativas tarde o temprano. Por lo tanto, usted no debe conformarse con el éxito actual, sino que innovar y mirar permanentemente nuevos océanos azules. Tenga presente también que sus consumidores se habitúan al nuevo servicio y exigirán más de usted. Deberá crear constantemente.

4. Mensaje contundente: entregue un mensaje que siempre llame la atención. La idea debe ser auténtica. El mensaje se debe transmitir de forma clara, sin lugar a confusiones o similitudes con alguien de un océano rojo.

Msc. Julio Cesar Vargas

