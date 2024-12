Entrevista Dominica | Alfredo Álvarez: El 10Ene habrá un choque entre la espada que camina y las actas que se muestran #15Dic

- Publicidad -

Si como dice Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el 10 de enero del próximo año será juramentado nuevamente Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y ese día el doctor Edmundo González Urrutia espera que los diputados hagan lo mismo, ¿Qué pasará realmente?

Se producirá una especie de choque de trenes o más bien entre la espada que camina por países y las actas de las elecciones del 28 de julio que mostrándose también hacen su recorrido por varias partes del mundo, según la apreciación que tiene, al ser entrevistado por El Impulso, el licenciado Alfredo Álvarez, quien por r cierto estuvo al frente de la redacción de este diario hace ya cierto tiempo.

Con Alfredo Álvarez, periodista de dilatada trayectoria reporteril, dinámico relacionista público y profundo analista político y económico, se pueden abordar los más candentes temas de la actualidad y por ello hemos tratado someramente la situación que está viviendo Siria tras la huida del dictador Bashar al Asad a Rusia; la anunciada deportación de millones de indocumentados de los Estados Unidos, una vez que se instale en la Casa Blanca el presidente electo Donald Trump; los resultados alcanzados por Javier Milei en la Argentina en el primer año de su gestión; la rumoreada venta de Monómeros en Colombia y, por supuesto, las expectativas que existen en relación con la toma de posesión presidencial el próximo 10 de enero.

El cóctel peligroso de Siria días después de haber asumido la presidencia de Siria, Bashar al Asad, tras la muerte de su padre, Hafez al Asad, estuvo en el palacio de Miraflores, donde Hugo Chávez le entregó una réplica de la espada de Bolivar al tiempo que emocionadamente lo elogió como “uno de los grandes libertadores del mundo”. Nicolás Maduro confesó, hace pocos días públicamente, a través de una cadena radiotelevisiva, que durante media hora había estado hablando con Bashar y le había dado su apoyo ante el ataque armado contra su gobierno por los que él calificó de terroristas.

En vista de esa vinculación tan estrecha, ¿Cómo ha visto la caída de esa dictadura de más de cincuenta años?

Nosotros tenemos una gran proximidad con Siria habida cuenta que la colonia de sirios en Venezuela es grande. Aquí vive un colectivo muy importante de sirios, oriundo inclusive de Alepo, profesantes del cristianismo, muy occidentales para decirlo de alguna manera. El régimen de al Asad era muy tiránico, considerado uno de los regímenes más salvajes y que protagonizó una de las guerras civiles más hostiles, crueles e innecesarias de las que se han visto en el mundo. Al Asad está acusado de haber reducido prácticamente grandes contingentes de población civil, utilizando armas químicas.

Todavía la gente no termina de sorprenderse al ver lo que sucedía en las ergástulas del régimen de al Asad, régimen este que servía de vaso comunicante entre los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas desde Teherán para llevar las agresiones que en este momento se desarrollan contra el Estado de Israel.

De forma tal, que ahí hay un triángulo de intereses, realmente oscuro, donde la presencia del terrorismo, la intervención de Rusia. genera un equilibrio muy precario y que se ha visto ahora muy vulnerado, precisamente por la caída de al Asad debido a la incapacidad que tenían los rusos de darle un mayor apoyo al régimen sirio por estar embarcado en la terrible guerra con Ucrania.

China se mantiene en una posición muy discreta, de no intervenir de manera abierta y directa porque los intereses de China están en otro ámbito. Pero, sigue siendo una sorpresa el destino político que tenga la sociedad siria porque los rebeldes que terminaron con el régimen de al Asad son igualmente controversiales; no son unos niñitos de pecho. Es un grupo de inspiración islámica. Cuando las diferencias están marcadas, además de las ideologías, por la religión, hacen un cóctel muy peligroso.

Hay que ver con mucha atención porque estamos en presencia de unos rebeldes islámicos que lograron unirse, consiguieron un apoyo circunstancial de Turquía y los mismos Estados Unidos, y se convirtieron en una coalición de fuerzas que en estos momentos están imponiendo un nuevo gobierno.

De las cosas que sorprenden, según da cuenta la prensa internacional, es que los rebeldes han confiscado una gran cantidad de la droga Captagon, conocida como la cocaína de los pobres, pero en cantidades enormes, que era un negocio que manejaba precisamente el hermano menor de Bashar, de nombre Maher al Assad, comandante de la Cuarta División del Ejército sirio y quien es señalado de ser el poder del lucrativo negocio que producía tres veces mayores a los que obtienen los carteles mexicanos. Nos estamos encontrando con sorpresas notables como esa droga que le producía ingresos a la familia Assad, cárceles con laberintos subterráneos en los cuales estaban sepultados innumerables presos políticos y las consecuencias de una guerra que se mantuvo por trece años.

Siria llegó a ser el país con mayor número de desplazados en el mundo: c 12 millones regados por Europa y otras partes del mundo. Después venimos nosotros también con varios millones de migrantes. Siria le ha quitado preeminencia a conflictos como el de Rusia-Ucrania, el de Gaza e inclusive el de Líbano por los ataques de Israel, porque es mucho más explosivo y más determinante en el equilibrio del Medio Oriente y lo que pueda suceder en un inminente acuerdo de paz entre Rusia y la agredida Ucrania. Si hubiera que definir esa circunstancia, yo diría que la palabra que mejor se acerca es incertidumbre. Es un escenario muy volátil, muy complejo, terriblemente ambiguo. Son variables que no permiten en el mediano plazo establecer un diagnóstico, por cuanto la coalición que derrocó a al Assad es muy frágil que en cualquier momento por motivos religiosos, de interpretación de inspiración teocrática, pueda suceder cualquier cosa.

¿Qué podría pasar si a los kurdos, apoyados por Turquía, no se les integra al nuevo gobierno?

En el caso de los kurdos, hay unos que no son musulmanes, que no son islámicos, hay otros coptos, ortodoxos. Hay una diferencia religiosa. Es una comunidad que está extendida no solo en Siria, sino en otros países, y han sido perseguidos, masacrados, diezmados. Ellos fueron uno de los primeros bastiones porque reclamaron ser un país y esa es su aspiración en las zonas que ocupan. A Bashar al Assad no se le ocurrió otra cosa que tratar de reducirlos a cero. Los kurdos han recibido apoyo de los Estados Unidos y aunque en Turquía también han sido perseguidos, en este momento la mayor concentración se encuentra en ese país y eso los hace un autor político en este proceso que tiene lugar en Siria.

¿Millones de deportados?

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido deportar a los indocumentados y de acuerdo con las autoridades de su país hay 11 millones en esa situación, de los cuales 4 millones son mexicanos. El gobierno mexicano está preocupado porque de cumplirse la palabra del nuevo mandatario, el problema es cómo podrá México recibir una avalancha de sus connacionales, porque éstos requerirán alimentos y hospedaje. Y también en el lote figurarán venezolanos, así como de otros países.

¿Será posible que Trump cumpla su palabra?

Es imposible que cumpla su promesa electoral. Difícil es mover un número tan elevado de personas en términos de lo que ha propuesto el presidente electo. Once millones necesita una logística que ni los nazis con todo el acarreo en trenes y los campos de concentración que tuvieron por toda Europa, pudieron lograr. Ellos llegaron a mover algo más de la mitad en un tiempo más extenso de lo que ha anunciado el señor Trump, quien recogía en su campaña la inconformidad de la sociedad estadounidense que ha visto destruida su capacidad de calidad de vida, ingresos, de trabajo y la manera de desarrollar nuevos emprendimientos. La economía estadounidense que es una de las más fuertes del mundo también tiene su lado oscuro, tiene sus pobres, gente que se siente agredida, gente que se siente subestimada, gente que se siente maltratada por las circunstancias.

En Venezuela decimos los que están a… con la vida. Allá utilizan un término más elegante: afectados por la ideología del resentimiento o ideología de los agraviados Trump se dirigió a ese sector y les prometió, entre otras cosas, echar del país a los indocumentados porque esos individuos de la ideología de los agraviados creen que los indocumentados que llegan los desplazan y les quitan el trabajo. Cosa que es incierta porque el último informe de The Economist advierte que los Estados Unidos pueden absorber mano de obra más o menos de 30 millones de personas. Once millones, por lo tanto, no es una cifra que vaya a desestabilizar la economía norteamericana. Esa gente que Trump dice que va a deportar está haciendo el trabajo que en este momentos los norteamericanos no quieren hacer. Son jornaleros, trabajadores de la construcción, son gente de oficios temporales, que permanecen y alimentan la economía norteamericana. Si sacan a esa gente de un solo mamonazo, como decimos acá en Venezuela, se va a ocasionar un gran desabastecimiento de mano de obra y crear un gran problema al pretender hacer una solución.

Yo creo que eso no va a pasar más allá de la retórica. Van a ordenar un poco en las localidades donde los inmigrantes están convirtiéndose en un problema, como en Nueva York, una ciudad bajo el control de los demócratas y teniendo leyes más liberales como Washington y Seattle, donde a los Los inmigrantes son bienvenidos y se les da toda cantidad de prerrogativas. Eso va a ser corregido y hoy precisamente el gobernador de Nueva York se reunió con el designado por Trump para tratar el asunto y por lo menos anunciaron, en la prensa internacional, que las prerrogativas de casa, comida, refugios y permisos temporales para trabajar van a ser corregidos. Cualquier sociedad procede de esta manera. Esto es ponerle orden a la pea, organizar la presencia de estas personas que están en los momentos en situación irregular. Yo creo que habrá deportaciones, pero el problema se presentaría luego, porque, por ejemplo, México recibirá a los suyos y no como se pretende que los países del resto del continente reciba a los deportados. Panamá ya ha advertido que los podrá recibir, pero los irán a deponer. Colombia advirtió que puede recibir una cuota aparte, pero el asunto sigue siendo realmente una logística muy costosa, muy rigurosa, que demanda una cooperación regional: es decir, los gobiernos regionales tienen de alguna manera que vincularse con este proceso. Mientras Trump no pueda establecer un programa que desde México hasta Argentina le ponga orden a esta redistribución de migrantes y se absorba la cantidad de personas que la economía norteamericana necesita en este momento, el problema no es sencillo de resolver.

Para dar un ejemplo, las cosechas en el estado de California, caracterizado por un gran caudal de producción agrícola, depende de los braceros centroamericanos (guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños), quienes al terminar su trabajo, se regresan a sus países y deben estarlo haciéndolo ahora para estar al lado de sus familiares en Navidad. Sucede que los populistas y autoritarios a los problemas de mucha complejidad le dan una soluciones sencillas, que terminan por ser unos estruendosos fracasos y agravan mucho más lo que pretenden resolver.

Milei es la expresión de la antipolítica

Al presentar el informe de su primer año de gestión, el presidente Javier Mileir, se ufanó de haber logrado el equilibrio fiscal de Argentina en apenas en el primer mes de 2024. Esto quiere decir que acabó con más de cien años de desequilibrio . Y dio a conocer otros avances que logró.

¿Cómo es que este hombre ha hecho en tan corto tiempo lo que no han podido hacer los demás gobernantes de esta parte del continente y se ha declarado libertario, estando contra el Estado tradicional?

Esto hay que verlo con mucha atención y con buen criterio, como decimos aquí, en Venezuela. Milei es expresión de la antipolítica, para empezar. Y la antipolítica expresa criterios que tienen que ver con la negación de la manera tradicional como se ha manejado el Estado. Ahora, de sus méritos destacan cosas muy importantes. Por primera vez, en 123 años ese país tenía cerrado sus operaciones administrativas presupuestarias siempre con déficit, esto es debiendo dinero. Milei con los ajustes que ha hecho redujo la inflación a 2 dígitos, lo que es un proeza. Por supuesto, la terapia de shock que aplica toca muchos intereses. Ha hecho cosas que son impensables en otro país. Le acaba de quitar los beneficios a la señora Kirchner, que tenía unas fabulosas pensiones y, además, la cantidad de personas que estaban viviendo de subsidios oficiales era inmensa. Yo una vez viajé al Calafate, en el sur de Argentina para ver unos glaciares, y el capitán del avión se anunció, saludó y se mostró complacido de los seis o siete que habíamos pagado su boleto porque el resto, unas sesenta personas, no pagaba por ser receptores de los beneficios del Estado. Milei ha volteado la economía argentina como una media y la está poniendo en orden. Acabó con el déficit, con la inflación, con los gastos suntuarios. Y ahora los extranjeros que viven en Argentina van a tener que pagar impuestos si reciben atención médica y también por la educación, porque hay muchos que se han ido allá para estudiar, entre los cuales se encuentran brasileños y venezolanos. Yo tengo familiares que están viviendo y estudiando en universidades, pero ahora tendrán que pagar. Milei le está poniendo a la economía argentina y la está haciendo rentable.

Me parece fabuloso porque él dice que las cosas se pueden hacer bien, las hace y muestra los resultados. Es un ejemplo para las opciones que ahora están surgiendo frente al tradicionalismo de izquierda que está en Brasil, Colombia, Venezuela, México, Cuba, Nicaragua, cuyos lamentables resultados son conocidos. Milei es un economista que ha hecho cosas muy importantes y hará otras como reducir en el 90 por ciento los impuestos nacionales, lo que devolverá a las provincias autonomía fiscal; es decir, trasladar la capacidad de desarrollo, que está concentrada en Buenos Aires, al resto del país, que es muy grande y necesita que sus provincias tengan una autonomía mayor. Va a tener un tratado de comercio con los Estados Unidos el año que viene, pero aunque no hay detalles significará una relación de apoyo importante porque permitirá que el comercio se haga de una manera directa. Argentina es gran exportador de bienes manufacturados y tiene una producción agropecuaria muy importante. Y otra de las cosas que se ha logrado es la seguridad, ya que los argentinos tenían problemas de inseguridad, no como nosotros que son muy graves. Los resultados obtenidos por Milei son extraordinarios y aquí Edmundo González y María Corina Machado ideológicamente están muy cercanos al pensamiento del presidente argentino. El choque en el Poder algunos economistas han dicho que el regreso de Trump a la Casa Blanca ocasionaría incertidumbre en Venezuela, porque en cuanto al petróleo se depende de Chevron y otras tres empresas que tienen licencias para hacer sus operaciones.

¿Qué opinión tiene?

Cuando uno dice incertidumbre es porque no está muy seguro de las cosas que está diciendo o de las cosas que van a suceder. En el tema de la economía siempre ha sido así. Los economistas tienen una gran facilidad para pronosticar unos escenarios catastróficos o fabulosos; y luego tienen también una gran facilidad para explicar porque no pasó lo que habían predicho. La política de Estados Unidos podrá variar en tono y color, pero los propósitos van a ser los mismos. Las mayores reservas de petróleo en occidente están lejos de Arabia Saudita, del Medio Oriente. Están entre Brasil, Guyana y Venezuela. Eso es seguridad, cercanía, facilidad para Estados Unidos. Y el tema petrolero nos va a acompañar por mucho tiempo y, por tanto, las reglas del juego habrá que definirlas. El petróleo se extrae con guerra, sin guerra, con problemas, sin problemas, porque es una industria que no se detiene. En el Medio Oriente hay una guerra terrible, pero el petróleo no ha dejado de fluir. Guyana se ha convertido en un horizonte petrolero fabuloso, un negocio que está perdiendo Venezuela. Hay que ver lo que está pasando en Guyana, porque este país se está convirtiendo en un seguro productor de crudo para los Estados Unidos y para muchas partes. Ya está llegando a producir un millón de barriles de petróleo al días, mucho más que Venezuela, sin ningún tipo de inconveniente y es posible que llegue a los 10 millones de barriles en los próximos quince años. Nosotros tenemos que ver la industria petrolera con mucho cuidado porque no tiene reglas distintas a los que han mantenido siempre los países consumidores. Estados Unidos es un consumidor importante de energía y así también China.

Con Maduro o sin Maduro, el petróleo seguirá fluyendo. El problema de su explotación es otra cosa. La economía norteamericana se verá afectada por las medidas que Trump anuncia, los problemas con los aranceles va a afectar de manera notable y van a tener que reajustar. Chevron es apenas el respiradero del problema petrolero nuestro, pero detrás de ella hay 35 empresas más que están dispuestas a trabajar, el capital está disponible y ya el sector empresarial venezolano podrá intervenir en el negocio petrolero, cosa de la cual no se hablaba. Era una blasfemia. Hay capitales venezolanos que se van a asociar con capitales extranjeros que van a entrar en el negocio de la gasolina, del gas. Y tras las apagones hay también empresarios dispuestos a entrar en la actividad eléctrica. El problema es que se establezcan las reglas del juego. Y en cuanto a los Estados Unidos tienen que hacerse acuerdos que convengan al país, y eso vale para quien esté en la presidencia de la República. Hay un viejo dicho romano que dice que el dinero no tiene olor, y a nosotros nos interesa recuperar los valores que tiene la economía petrolera y también diversificar la economía con la agricultura, la industria, el turismo.

¿Cómo ve el acercamiento de Guyana hacia los Estados Unidos, a donde ha ido el presidente en estos días?

No solamente con los Estados Unidos. El presidente Macron ha estado en Guyana. Las empresas petroleras se están moviendo hacia ese país. La economía de Guyana es la de mayor crecimiento en América Latina en los últimos cincuenta años. Su PIB se disparó para una población de altos ingresos. Dentro de quince años van a tener universidades, mejorará la salud pública, crecerá la economía, abundarán los bancos. Europa estará atenta a lo que pase en Guyana. Y tenemos que ver las oportunidades que está aprovechando. Esos negritos son avispados y cada vez que hablan hacen lo que tienen que hacer, mientras que los boquiabiertas venezolanos con lemas patrioteros ridículos de que el sol sale por el Esequibo, realizaron un referendo que no quedó en nada y diciendo que había un nuevo estado cuando todo no fue más que paja del basurero. Las 7 empresas petroleras más importantes del mundo están operando en Guyana.

¿Qué piensa de lo que pasa en Monómeros tomando en cuenta que el presidente Gustavo Petro se opone a la venta de esa empresa venezolana, le envió una correspondencia a su colega de Venezuela, la hizo pública a través de las redes y no se tiene conocimiento de que la haya respondido?

Monómeros era un gran negocio y sigue siendo un gran negocio tanto para Colombia como para Venezuela. Funciona en Colombia por razones logísticas y produce químicos para la agricultura. La agricultura colombiana depende de Monómeros y luego de la carta, Petro dijo: “yo la compro”. Porque si Colombia pierde a Monómeros, la agricultura se

