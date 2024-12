Saab informó que el gendarme argentino “está detenido en Caracas” #29Dic

- Publicidad -

Texto de Tal Cual

El Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, reveló en un diálogo telefónico con el diario argentino Clarín que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido al cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela el 8 de diciembre, está «recluido en Caracas».

Es la primera vez que se conoce esta información oficialmente, aunque no hay prueba de vida del efectivo argentino, que permanece incomunicado y sin que pueda establecerse donde está exactamente.

Tal como afirmaron a este diario otras fuentes de la administración de Nicolás Maduro semanas atrás, el fiscal Saab aseguró que el efectivo argentino está en “excelente estado de salud y está siendo atendido”. Saab no quiso confirmar ni descartar que lo tengan preso en centro de detención y tortura de Caracas conocido como el Helicoide, centro del aparato de inteligencia del gobierno.

Saab accedió a una entrevista con este diario por escrito y también a un diálogo telefónico, pero se limitó a hablar sólo del caso del gendarme Gallo, al que el viernes acusó de tener “vinculación a acciones terroristas” en Venezuela.

En la entrevista con Clarín, también vinculó a Gallo con actos de “conspiración, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación al terrorismo«, que bajo la jurisprudencia venezolana implican penas de reclusión de 6 a 30 años, aunque se negó a hablar de las pruebas con las que se lo acusa.

Saab no dio prueba de vida de Gallo, cuya situación se complica cada día más, en el medio de los duros choques del gobierno de Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con Maduro, quien curiosamente todavía no se ha referido al caso, a pesar de que, según la información de este diario, lo sigue de manera personal.

Al preguntársele a Saab si Nahuel Gallo estaba encarcelado solo o en compañía de otros extranjeros afirmó: “Él forma parte de una trama donde hay varios extranjeros. Yo creo que es que ustedes están haciendo la noticia. Mi opinión es que la están haciendo muy errada. Porque pareciera que él fue detenido de manera aislada. No, él forma parte de un entramado lamentable donde mercenarios de nacionalidades extranjeras tenían el móvil común de ingresar ilegalmente a nuestro país. Ilegalmente. Algunos son funcionarios o agentes de Estado. Otros no. Hay, aparte del argentino, mexicanos, estadounidenses, españoles y colombianos. O sea, él no es el único, por Dios”.

