Especialistas explican cómo abordar el acoso escolar #10Feb

A finales del mes de enero se registraron dos casos de violencia escolar en estudiantes de un colegio que está en El Hatillo, estado Miranda. El primero de ellos ocurrió cuando un grupo de jovencitas acosaron a una compañera y la amenazaron de muerte.

Pocos días después sucedió otro hecho con un grupo de jovencitos que empujaron a uno de sus compañeros por un barranco. Ante esto, el Ministerio Público (MP) imputó a los responsables de ambos casos.

Los dos hechos se viralizaron en las redes sociales porque quedaron registros en videos que entre los mismos estudiantes grabaron, lo que generó el repudio y preocupación entre los usuarios de las redes por estos casos de extrema violencia, quienes exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto.

En este contexto que encendió las alarmas en la sociedad venezolana, Radio Fe y Alegría Noticias conversó con la psicóloga Luisa Vásquez del colegio Santa María Micaela de San Fernando de Apure, y con la psicopedagoga Nazareth Silva de la fundación Divino Niño.

¿Por qué se encienden las alarmas?

“Porque no es usual ver tanta agresión y de manera continua. No son agresiones leves sino graves que dieron lugar a encender las alarmas y no solamente en la comunidad de ese colegio sino también en las redes sociales para que las autoridades tomaran las acciones correspondientes. Por eso se encendieron las alarmas”, expresó Vásquez en el programa Alianza por la Educación que se transmite en Radio Fe y Alegría Noticias.

¿Hay raíces anteriores que expliquen estas conductas?

A juicio de Vásquez, piensa que sí debe haber esas raíces porque los patrones de agresividad se aprenden en los entornos: hogar, comunidad y sociedad en general.

“Debemos admitir que vivimos en una sociedad bastante agresiva, donde hay mucha permisividad para cometer agresiones”, dijo.

Vásquez agregó que en muchas ocasiones a estas agresiones las gratifican y como no las sanciones, pues los demás pueden pensar que eso es normal y se da paso a que se cometan más agresiones.

La importancia de la educación en valores

La especialista resaltó la importancia de la educación en valores en los niños, niñas y adolescentes, para que ellos entiendan que la paz y el respeto a la vida son fundamentales, así como también entiendan que tienen derechos y a la protección tanto por ellos mismos como por las demás personas.

¿Qué tipo de patrones culturales se está modelando en los muchachos?

“La xenofobia, transfobia, discriminación por raza, por color de piel, credo religioso, clasismo y envidia: esos son factores que hacen que ocurran estas agresiones”, aseguró Vásquez.

Adicionalmente, la especialista indicó que desde el colegio Santa María Micaela trabajan constantemente para evitar los hechos de acoso escolar. “Hemos hecho volantes, folletos, murales, banderines, caminata por la paz, gincana. Todo eso lo trabajamos en el colegio”, informó.

Vásquez agregó que un día antes de la gincana recibió a un grupo de jovencitas que denunciaron maltrato verbal y psicológico. La especialista indicó que les ofreció atención grupal y que hasta la fecha las sanciones que imponen son de carácter verbal, incluyendo, citaciones a los representantes para resolver los conflictos.

“Con eso vamos solucionando porque en el acoso escolar no solo son los muchachos. Todos sufrimos”, agregó.

Por otra parte, Nazareth Silva, psicopedagoga de la fundación Divino Niño, explicó de qué se encarga esta rama para abordar el acoso escolar.

“Es la disciplina científica que se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje en todas las situaciones de los seres humanos, en la familia, en el entorno escolar, en los procesos comunitarios. Enseñamos a los niños patrones de conducta y vemos cómo se comportan con sus compañeros, adultos y hasta consigo mismos”, comentó.

Silva comentó que en el campo de la psicopedagogía el acoso escolar se trabaja con la empatía, con el autoconocimiento, el reconocimiento de las conductas en las situaciones de riesgos y también en la capacidad del autocontrol.

¿Cómo se integra a la familia en el acompañamiento?

“La familia es vital en todos los sentidos. Mi trabajo lo inicio con la familia desde el momento uno, porque de la dinámica familiar va a partir el comportamiento que podamos ver en ese niño”, insistió Silva.

Añadió que el niño depende mucho de la dinámica familiar. “A los padres les digo que observemos las rutinas, cuánto tiempo compartimos con los niños y en todos sus procesos de aprendizaje y cómo se comportan en la casa, en la escuela y en el sector donde vivimos”, comentó.

Para finalizar, precisó que el primer ejercicio que se debe hacer es el de la conciencia, con la familia y con los adultos, para ver qué se está haciendo desde el colegio y las consecuencias que el acoso escolar puede traer.

