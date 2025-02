Foro Penal registra 1.194 presos políticos en Venezuela: cuatro son adolescentes #12Feb

- Publicidad -

El Foro Penal Venezolano publicó este miércoles 12 su balance sobre la situación de los presos políticos en el país. Según el registro, hasta el 10 de febrero la organización contabiliza 1.194 detenidos por razones políticas, cuatro de ellos adolescentes.

Tras un ciclo de excarcelaciones anunciado por la Fiscalía venezolana, luego de una orden de Nicolás Maduro, el registro de adolescentes detenidos por razones políticas se detuvo a mediados de diciembre pasado. Pero a finales de ese mes nuevamente se contabilizó a tres menores de edad arrestados por las autoridades. El 17 de enero se sumó un nuevo joven dentro de la lista.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 10/02/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:



𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 𝟭.𝟭𝟵𝟰*

Desde la semana pasada



Hombres: 1075

Mujeres: 119



Civiles: 1030

Militares: 164



Adultos: 1190

Adolescentes: 4



Encarcelados: 11

Excarcelados:… pic.twitter.com/Q4Z49Wbl8F — Foro Penal (@ForoPenal) February 12, 2025

La ONG también destacó que se desconoce el paradero de 59 personas, es decir, sus familiares o abogados no han tenido contacto con ellos desde el momento de su detención o las autoridades no han confirmado su sitio de reclusión.

Tal es el caso de María Elena de Barreto, madre de Edgar José Barreto. El preso estaba recluido en la cárcel de El Rodeo II (estado Miranda) y fue trasladado sin el conocimiento de sus familiares.

«A estas alturas yo no sé nada de mi hijo. Yo necesito que me le den una llamada para saber de mi hijo, para que él me llame. Yo vivo en Ciudad Bolívar, yo me puedo trasladar, pero tengo que saber en qué parte está él, a dónde lo trasladaron, para llevarle lo que él necesite (…) Tengan piedad de una madre», dijo Barreto el pasado 5 de febrero.

Además, desde la semana pasada se han excarcelado a 13 personas –según pudo comprobar el Foro Penal– pero se han arrestado a otras 11. Este fenómeno ha sido descrito por varias oenegés como «puerta giratoria».

El Foro Penal indicó que de los presos políticos 1.030 son civiles y 164 son efectivos militares. Del total, solo 148 ha sido condenado por un tribunal. La lista fue enviada a la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos «para su verificación y certificación».

