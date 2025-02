Avance | Vecinos de Urbanización El Trigal protestan tras dos meses sin servicio de agua #13Feb

- Publicidad -

Este jueves 13 de febrero, los habitantes del sector El Trigal parte alta, acompañados por vecinos de otras comunidades de la parroquia José Gregorio Bastidas, realizaron una protesta en las inmediaciones de la estación de rebombeo El Recreo. Su objetivo fue exigir la regulación del servicio de agua potable, ya que afirman llevar casi dos meses sin el suministro.

La señora Gladys Suárez, habitante del mismo sector acude dos veces al día a la estación de rebombeo de El Recreo para surtir dos botellones de 18 litros. «Camino como 10 cuadras y hago dos viajes en la mañana y dos en la tarde porque no puedo cargar dos botellones«, señaló. Además, indicó que vive con su esposo, quién también es un adulto mayor.

Los afectados se mostraron indignados ante la falta de respuestas claras por parte de Hidrolara. Según informaron, Tona hizo un llamado al ingeniero Manuel Guaran, afirmando que este les «exhorta a presentarse en las taquilla«, a pesar de saber que los habitantes de este sector no reciben el servicio. Sin embargo, aclaró que están dispuestos a pagar.

«Estamos desesperados. Lo que tenemos que hacer es gastar dinero en cisternas y ya no podemos más. La hidrológica no nos da información de nada, no sabemos cuáles son las reparaciones que están haciendo. Nos sentimos desamparados», expresó uno de los manifestantes.

Adultos mayores, los más afectados

Los manifestantes recalcaron que la mayoría de los afectados son adultos mayores, quienes no cuentan con los recursos económicos para costear camiones cisternas, cuyo servicio oscila entre siete y diez dólares. «Nuestras pensiones no alcanzan para comprar agua. No podemos seguir viviendo así«, expresaron.

Ante la grave situación, los habitantes hicieron un llamado a la hidrológica para que active un plan de contingencia con camiones cisterna, revise el régimen tarifario y descentralice la gerencia del servicio. «No podemos esperar que todo dependa de decisiones tomadas en Caracas o la Gobernación. Necesitamos soluciones locales y urgentes», concluyeron los manifestantes.

