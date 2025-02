Edmundo González: El pueblo dejó claro su deseo de cambio con su masiva participación el 28-J #20Feb

- Publicidad -

Edmundo González afirmó que «el pueblo venezolano habló con contundencia» en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Mediante su cuenta en X, González emitió su pronunciamiento luego de que la Plataforma Unitaria Democrática fijara posición ante la convocatoria a elecciones regionales y parlamentarias.

«La unidad es una visión de país conjunta y, hoy, manifiestamente compartida en el pronunciamiento de la Plataforma Unitaria. El pueblo venezolano habló con contundencia el pasado 28 de julio. Con su participación masiva dejó claro su deseo de cambio, su determinación democrática y su compromiso con el futuro del país».

«Cualquier planteamiento de elecciones no solo no es viable, sino que contradice el mandato expresado por los venezolanos en las urnas. Defender los resultados del 28 de julio implica reconocer que la lucha no es simplemente electoral, sino por la restitución de la misma democracia», agregó.

En este sentido, manifestó que «la unidad no es solo acuerdos entre partidos, sino que debe traducirse en el recate al país de un sistema que ha roto las reglas fundamentales del juego democrático».

