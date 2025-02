Cecilia Sosa: Reforma Constitucional es una «fantasía» #23Feb

- Publicidad -

La constitucionalista y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, criticó duramente la propuesta de reforma de la Constitución venezolana, calificándola de «fantasía» y advirtiendo que solo busca dividir a la población.

Durante una entrevista en Venevisión, Sosa afirmó que la Constitución de 1999 no necesita reformas, sino que se cumpla y se respete.

«Hablar de la reforma en este momento es una fantasía porque no tenemos texto. Por eso que yo te digo que esta Constitución, a esta altura, no requiere ninguna reforma por varias razones. Una: no se ha cumplido. Dos: la estamos violando», señaló.

Sosa, en el programa «Abriendo puertas», también expresó su preocupación por el establecimiento del Poder Comunal, un concepto que considera ambiguo y sin desarrollo.

«Es terrible, porque además no sabemos de qué estamos hablando. Hay cuatro leyes comunales de fecha 2010; por qué no las han desarrollado, son orgánicas y no las han cumplido. Entonces, por qué si las pongo en la Constitución sí las voy a cumplir, si lo que nos falta es que los diputados que están en la Asamblea conozcan la Constitución, los valores», cuestionó.

Ampliación de mandatos

Sobre la propuesta de ampliación de los mandatos, Sosa advirtió que esta medida socava la democracia y solo podría ser aprobada con un Poder Electoral «sano».

«Estamos en el terreno de la fantasía. Eso no se ha concretado en una norma; pero hay un principio básico: yo creo que, si tuviéramos un Poder Electoral sano, esta reforma no pasa, porque nos afecta todo. Es como no estar viendo la realidad del país, un país que está pobre, que está débil, que está esperando que alguien le diga cuál es la verdad que estamos viviendo, política, económica, social», afirmó.

La constitucionalista también destacó la importancia de defender los derechos y garantías establecidos en la Constitución de 1999.

«Una de las ventajas que tiene la Constitución del 99 es que tiene las garantías escritas de cada derecho. Es decir, la Asamblea no puede legislar contra las garantías que ya están establecidas. Claro, yo tengo cinco derechos pero antes tenía uno. Lo que queremos es que se cumpla la Constitución, que se cumpla la obligación del Estado de garantizar los derechos», enfatizó.

Estado Comunal

Sosa criticó el concepto de Estado Comunal, al que considera un «adorno» para centralizar el poder y restar competencias a alcaldías y gobernaciones.

«El Estado comunal va. Todo esto es un adorno para el Estado comunal. Totalmente, pero sí se las han restado hoy. ¿Tienen cuántos años restándosela? Poniéndole a un gendarme al lado al gobernador, aunque sea de su propio partido. Entonces, de qué estamos hablando», cuestionó.

Finalmente, Sosa hizo un llamado a la cultura constitucional y a que los venezolanos conozcan y defiendan su Carta Magna.

«Necesitamos cultura constitucional, necesitamos que cada uno de nosotros los venezolanos, los ciudadanos, tengamos en casa una Constitución. Si tenemos en casa una Constitución nosotros entenderemos que «no me la toques». Para mí, no la toquemos», concluyó.

