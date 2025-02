Foro Penal reportó que hay 1.061 presos por motivos políticos en Venezuela #23Feb

- Publicidad -

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) informó que en Venezuela actualmente hay 1.061 presos por motivos políticos. La organización publicó en su cuenta en X que hubo una disminución de la cifra con respecto a la semana pasada cuando el Foro Penal contabilizaba 1.194 los detenidos por implicaciones políticas.

Según la ONG, del total de los 1.061 detenidos, 940 son hombres y 121 son mujeres, entre los cuales hay 1.057 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, la mayoría arrestados luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Además, el Foro Penal indicó que 896 de los detenidos son civiles y 165 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La ONG contabiliza, desde 2014 hasta la fecha, 18.295 “detenciones políticas” y asegura que “más de 9.000” personas siguen sujetas “arbitrariamente” a “medidas restrictivas de su libertad”.

Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas por generar “violencia” durante las protestas poselectorales, una cifra mayor a la registrada por Foro Penal, que solo incluye casos reportados y verificados.

El fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab -quien asegura que en el país no hay detenidos por motivos políticos, sino detenidos por cometer delitos varios-, reportó recientemente que un total de 1.896 personas han sido excarceladas, con medidas cautelares, una cifra que Foro Penal asegura no haber confirmado.

Antonio Ledezma exige liberar a “presos políticos”

El exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma exigió este sábado desde Madrid “la liberación de los presos políticos, civiles y militares” en Venezuela y ha instado a la comunidad internacional a sumarse a esta demanda.

Ledezma se ha sumado esta tarde a una vigilia celebrada en la madrileña plaza de Callao para reclamar la libertad de “todos los presos políticos en Venezuela” y, en particular, de Luis Tarbay, coordinador internacional del equipo de campaña de Edmundo González Urrutia.

“Esperamos que las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea y las ONGs consagradas a defender los derechos humanos a nivel mundial se hagan sentir para detener el terrorismo de Estado que descaradamente aplica el dictador Maduro en nuestro país”, dijo en un vídeo difundido por sus redes sociales.

