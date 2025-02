George Harris se baja del escenario de Viña del Mar por saboteos desde el público #24Feb

- Publicidad -

Apenas subió al escenario, un grupo empezó a boicotear la rutina humorística de George Harris y causó incomodidad tanto al artista como a los venezolanos presentes en el público.

“Si no les gusta vayan a comprar bebida (…) Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. No dejan disfrutar a las personas que pagaron entradas para venir a verme a mí”, expresó el artista venezolano.

A pesar de eso, Harris siguió su presentación, pero la tensión continuó.

Sin lograr cambiar el ambiente hostil con su humor, dijo: “Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”.

Quince minutos después, se despidió. Mientras los venezolanos pedían la Gaviota y otro grupo pitaba, los animadores entraron en escena para pedirle que siguiera, a lo cual accedió Harris.

A pesar de su profesionalismo, el comediante volvió a interrumpir su actuación y se retiró del escenario porque las pitas no pararon: “Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”.

Sin embargo, tras la insistencia de los animadores, decidió regresar otra vez y seguir con un bloque musical que tenía preparado, tras el cual se despidió.

En apoyo a George Harris, los asistentes al festival, claramente molestos, decidieron abandonar la Quinta Vergara. «No dejaron actuar a nuestro humorista», «país xenofóbico», «nos vamos con nuestro catire», expresaron algunas personas en declaraciones al periodista Osman Aray, quien estuvo presente en la presentación.

Al pasar el amargo momento, Harris compartió un breve mensaje en sus historias de Instagram: “Se hizo lo que se pudo, mi gente. Lo siento mucho, los amo», complementó junto a un corazón con la bandera de Venezuela.

Fuertes críticas por participación en Viña del Mar

Después de que se confirmara su participación en el Festival de Viña del Mar, el comediante se vio envuelto en una gran polémica luego de que usuarios recordaron comentarios antiguos de Harris en X en los que criticó abiertamente a la izquierda, a Salvador Allende y comentara las circunstancias que rodearon la muerte del actor de Friends Matthew Perry.

La situación generó que los tuits se viralizaran. Muchos internautas pidieron que la organización lo bajara del evento porque —consideraron— el «Monstruo» no tendría piedad con las pifias.

Sin embargo, Harris respondió en ese momento a estos cuestionamientos por medio de un extenso live que compartió en su cuenta de Instagram.

«Me dicen que ‘no te presentes en Viña’. A esas poquísimas personas que han escrito eso en algunos comentarios de los post: dejémonos de bloqueos y cuestiones. Esto es un orgullo para todos y no tengamos una sensación de pérdida jamás. La vamos a pasar genial y el público chileno va a disfrutar del show», expresó.

«Relax, que todo va a estar bien, ¡Gaviota!», dijo.

El humorista también le dio un consejo a quienes lo critican: «Un consejo que les doy a mis haters, a la gente que no le gusta el trabajo del otro: amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión (…) Vivan la vida. Traten de hacer una receta de esas que ustedes escriben. Monten un arroz bueno, monten pollo, inviten a alguien a comer a su casa, ocúpense de ustedes mismos».

