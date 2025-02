Tulio Ramírez: ¿Quién estimula a estudiar educación con esos salarios tan bajos? #24Feb

- Publicidad -

Tulio Ramírez, investigador y director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informó que desde el año 2008 hasta la actualidad hay una continua baja de inscripción de estudiantes en la carrera de educación, por lo que cada año hay menos profesionales que se gradúan en esta área.

Así lo aseguró este sábado 22 de febrero en el programa Alianza por la Educación que se transmite por Radio Fe y Alegría Noticias. El docente también indicó que hay un déficit importante de profesores en Educación Media, específicamente en las materias: Física, Química y Matemáticas.

“Estamos observando, a una proyección de diez años, que nuestros datos nos indican que no habrán docentes graduados en las universidades”, dijo, poniendo como ejemplo que la Escuela de Educación en la Universidad del Táchira la cerraron por falta de estudiantes.

En ese sentido, se preguntó quiénes son las personas que estarán en las aulas dentro de una década: ¿Voluntarios? ¿Profesionales sin formación pedagógica? ¿Chamba juvenil?. “Esto es grave porque afecta la calidad de la educación. Además la falta de docentes impulsó al horario mosaico”, agregó.

Ramírez indicó que la carrera de educación ya no es atractiva para los bachilleres porque no hay buenos salarios y no hay buenos beneficios. “¡Eso hay que revertirlo!”, sentenció.

Bachilleres reciben una pésima formación

Por otra parte, el profesor Tulio Ramírez contó con preocupación que en marzo de 2024 ingresaron 573 bachilleres a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela para el primer semestre de solo tres materias. De este total, el 64 % no aprobaron las tres asignaturas y el restante solo aprobó una o dos de éstas.

“Eso te dice que la educación de bachillerato es precaria y pareciera que la orden es aprobarlos, pero cuando van a la universidad nos encontramos con estos fracasos”, resaltó.

Asimismo, Ramírez precisó que las universidades, tanto públicas como privadas, hacen el mayor de los esfuerzos con los nuevos estudiantes, pero a la vez deben bajar el nivel de exigencia.

“Eso impacta en el nivel de la educación superior y de seguir así para el 2032 no se va a graduar nadie en las escuelas de educación. La cuerda siempre revienta por lo más delgado: la educación pública”, puntualizó.

¿Cómo se puede revertir esta situación?

“¿Quién estimula a estudiar educación con esos salarios tan bajos? Lo primero es revisar la política salarial de los docentes y hacerla atractiva, estimularla con buena compensación”, expresó Ramírez.

Para finalizar, el profesor de la UCAB resaltó que la situación en la carrera de educación “es bien compleja” y que esto se debe cambiar con urgencia con mejores beneficios y capacitación para los docentes en Venezuela.

