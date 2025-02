OPINIÓN El amor y el instinto animal #25Feb

- Publicidad -

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; … Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” Gen.1:26,27

Hay quienes sostienen que “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. ¡Por favor! El hombre no es un animal, no viene de un animal. Lo creó Dios, tal como él mismo lo dice en LAS SAGRADAS ESCRITURAS. “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”Gen.1:27 Es por ello que el hombre desarrolla sentimientos de amor, algo muy diferente al instinto, que sí lo desarrollan los animales.

La Enciclopedia Encarta define Sentimiento: “Acción y efecto de sentir o sentirse” . “Estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente”. Esto quiere decir que el sentimiento va de la mano de la razón. Es pensado, no instintivo. La ACADEMIA sigue aclarando. “El Instinto es una característica innata de una especie animal particular que origina modelos de comportamiento complejos”. Entonces el hombre no viene del animal. Es creación divina “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; … Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó”Gen1:26. ¿Más claro?

Amigos los las vivencias, las experiencias y los testimonios son una fuente inagotable que demuestra y convence la humanidad del poder y el Ininteligible AMOR de DIOS. Se cuenta la historia de una mujer coreana, que para el año de 1952 quedó embarazada de un soldado norteamericano por lo que fue execrada de su casa y para la NOCHEBUENA de ese año, le tocó tener el niño y desesperada Dios le recordó la presencia en las afueras de la ciudad de un hombre cristiano y se dirigió hacia allá, pero no pudo llegar. Los dolores de parto se agudizaron, entonces bajó a orillas del río y se metió debajo de un puente cercano donde parió la criatura. Esta mujer se quitó la ropa, quedó casi desnuda, envolvió al bebé, lo arropó y lo mantuvo calientito arrullándolo sobre su pecho evitando que sus frías lágrimas lo mojaran… Así, entregó su vida… por su amado hijo.

Por la mañana el hombre cristiano escuchó el llanto del bebe, caminó hacia el sitio y encontró a la madre muerta por hipotermia. El Estado permitió quedarse con el niño, el cual educó como un amigo. EL NIÑO Cuando tenía 10 años, la NOCHEBUENA de 1962, pudo contarle lo que hizo su mamá por él y como murió. Ese invierno, al despertar por la mañana, este hombre no encontró al niño en su cama, por lo cual salió a buscarlo muy asustado, siguiendo las pisadas en la nieve, lo encontró debajo del puente donde había nacido, descalzo y sin camisa llorando. Cuando le preguntó por qué hacía eso, con lágrimas en los ojos contestó que quería sentir lo mismo que su mamá había sentido cuando lo parió. ¿Cómo les parece? Cuando el hombre cae por el pecado, por la desobediencia, no lo juzga, no lo condena. Entiende que ha hecho una mala decisión, deja el trono, deja las alturas celestiales, se despoja de su divinidad y baja, se vuelve una vulgar célula humana y SOLO por amor da su vida por ti y por mí… INMERECEDORES DE SU GRACIA.

¡Ese es el origen del amor! Un sentimiento que de ninguna manera puede venir del INSTINTO animal. El Hombre ama por cuanto viene en el combo de la vida dado por nuestro CREADOR. “En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó PRIMERO, y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados” 1Juan 4:10. ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

