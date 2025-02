Larenses denuncian aumento desmedido en tarifas de Corpoelec y exigen servicio eléctrico eficiente #26Feb

- Publicidad -

Residentes de Barquisimeto y Cabudare denuncian cobros exorbitantes, errores en la facturación y un servicio eléctrico deficiente. Los usuarios de Corpoelec en el estado Lara expresan su indignación ante el aumento en las tarifas del servicio eléctrico, la falta de información y la persistencia de fallas en el suministro.

Desde diciembre pasado, las quejas por aumentos repentinos y sin previo aviso en las tarifas de Corpoelec se han intensificado. Usuarios reportan incrementos que superan el 1000%, pasando de pagar alrededor de 140 bolívares a más de 1.500 bolívares en cuestión de meses.

Reclamos de los usuarios

Esta situación ha generado un profundo malestar, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población.

Una ciudadana que prefirió no identificarse dijo a El Impulso que aunque en el mes de enero canceló Bs. 480, el recibo de febrero llegó por 1.288 bolívares, un monto que considera desproporcionado y fuera del alcance de los venezolanos.

La ciudadana comentó que la primera vez que acudió a la sede de la empresa para denunciar la situación le indicaron que debía tomar una foto a la lectura del medidor y llevarlo en una hoja impresa a la taquilla.

Sin embargo, otra afectada dijo que tras reclamar en la oficina el aumento de la tarifa, le indicaron que debía cancelar la factura y solicitar un ajuste de cuenta el próximo mes.

«No se justifica que en energía eléctrica yo pagué el mes de noviembre, 530, y el mes de diciembre, 540. Y ahora vengo a pagar porque siempre me gusta estar al día y me están cobrando un servicio de 1,224 bolívares«, expresó Ana Lucía Molina, una de las afectadas.

Errores en los contratos y consumo

Las denuncias también apuntan a errores en la facturación, como la doble facturación y el cobro de cuentas sin relación con el usuario. Algunos afectados han recibido facturas por montos exorbitantes, mientras que otros han sido notificados de deudas inexistentes.

El aumento desproporcionado se suma a la falta de información, otra afectada que prefirió no identificarse comentó que a pesar de estar solvente en el mes de enero, cuando pagó 445 bolívares, ahora debe cancelar un recibo de más de 4 mil bolívares, a pesar de que el único correo que recibe tiene un número de contrato que no coincide con el de su vivienda.

La falta de claridad en los criterios de cobro y la ausencia de mediciones reales del consumo eléctrico agravan la situación.

«Nadie está midiendo el consumo real del servicio. Tampoco se sabe cuáles son las tablas por las que cobran el kilovatio hora. Nadie sabe, además hay multas, como por ejemplo las multas de acero urbano que nadie entiende», afirmó Cleiver Brito, otro usuario afectado.



Fallas en el servicio eléctrico

Además de los aumentos y errores en la facturación, los usuarios denuncian la persistencia de fallas en el servicio eléctrico. Los cortes de luz prolongados, la fluctuación del voltaje y la falta de mantenimiento de la infraestructura eléctrica son problemas recurrentes que afectan a hogares y comercios.

La situación se agrava durante las lluvias y fuertes vientos, cuando los transformadores colapsan y el servicio se interrumpe.

“El servicio no tiene mantenimiento cada vez que viene una fuerte brisa, una fuerte lluvia, los transformadores colapsan”, reclamó Brito.

La señora Gloria Arroyo, residente de Cabudare expresó que aunque es consciente de la importancia del pago de los servicios y está conforme con el pago de Bs. 900 por el servicio eléctrico en su casa, destaca que en el sector donde habita “se va la luz demasiado”, hace un llamado a las autoridades para solventar las deficiencias que ocasionan los cortes eléctricos y enfatiza que las personas de la tercera edad se ven especialmente afectados por la interrupción del servicio.

Falta de información oficial

La falta de información y la dificultad para realizar reclamos son otros aspectos que generan frustración entre los usuarios. Algunos denuncian la falta de respuestas y soluciones por parte de Corpoelec.

Los usuarios demandan mayor transparencia en los criterios de cobro, información clara y oportuna sobre los aumentos y soluciones a las fallas en el suministro eléctrico.

«Aunque mi esposo ha tratado de resolver el asunto, la deuda aumenta y recibo mensajes sobre un monto que no me corresponde«, comentó Blanca Rodríguez, quien ha recibido cobros de una cuenta con la que asegura no tener relación.

