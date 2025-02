OPINIÓN Estoicismo versus Narcisismo #26Feb

- Publicidad -

«No es lo que nos pasa lo que nos afecta, sino nuestra reacción a lo que nos pasa».

Epicteto

El narcisista carece de empatía.- Para Heinz Kohut, «La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera la propia». Y el narcisista jamás se coloca en la posición del otro porque no tiene conciencia moral, no siente culpa, ni experimenta remordimientos, es malévolo y retorcido.

El narcisismo, Heinz Kohut. El narcisismo se refiere a una condición en la que un individuo tiene una percepción inflada de su propia importancia, una profunda necesidad de admiración y una falta de empatía por los demás. Heinz Kohut, un psicoanalista austriaco-americano, es conocido por sus aportes a la teoría del narcisismo.

Heinz Kohut desarrolló sus teorías en respuesta a lo que consideraba limitaciones en las ideas freudianas sobre el narcisismo. A diferencia de Sigmund Freud, quien veía el narcisismo principalmente como una etapa temprana del desarrollo psicosexual y un fenómeno patológico en la edad adulta, Heinz Kohut consideraba el narcisismo como una parte integral y continua del desarrollo humano. El narcisismo no es simplemente una regresión patológica, sino una condición que puede variar en intensidad y forma a lo largo de la vida.

Identifiquemos el concepto self. El self es la estructura de la personalidad que integra las experiencias y las necesidades del individuo. Un self cohesionado y saludable es fundamental para el bienestar psicológico.

El narcisismo está relacionado con el desarrollo y la cohesión del self. Hay formas saludables de narcisismo que son necesarias para la autoestima y la autoafirmación, y formas patológicas que resultan en trastornos del self. Con esta explicación surge la pregunta ¿y cómo se diferencia el narcisismo saludable del patológico? El narcisismo saludable se manifiesta en una autoestima positiva, autoconfianza y la capacidad de establecer relaciones equilibradas.

El narcisismo patológico se caracteriza por una autoestima frágil, necesidad constante de admiración y falta de empatía, lo que puede llevar a comportamientos explotadores y grandiosos. Heinz Kohut identificó tres necesidades narcisistas principales que son esenciales para el desarrollo saludable del self. 1. Espejamiento. La necesidad de ser reflejado y reconocido por los demás. 2. Idealización. La necesidad de tener figuras admiradas y respetadas. 3. Twinship. Gemelidad. La necesidad de sentirse parte de un grupo o de tener una conexión con otros que comparten similitudes significativas.

¿Qué papel juegan los objetos del self en el desarrollo del narcisismo? Son personas en la vida de un individuo que cumplen funciones esenciales para el desarrollo del self. Por ejemplo, los padres que brindan validación y reconocimiento cumplen la función de espejamiento. La falta de respuesta adecuada a estas necesidades en la infancia puede llevar a un desarrollo narcisista patológico, donde el individuo busca compulsivamente satisfacer estas necesidades no cumplidas.

El narcisismo patológico se desarrolla cuando hay fallos significativos en las relaciones tempranas que impiden la formación de un self cohesionado. Estos fallos pueden incluir la falta de empatía por parte de los cuidadores, excesiva idealización o invalidación de las experiencias del niño. Como resultado, el individuo desarrolla mecanismos defensivos para proteger un self frágil y fragmentado.

¿Cuáles son los signos de un self fragmentado? Se manifiesta en una autoestima inestable, hipersensibilidad a la crítica, grandiosidad y una profunda necesidad de admiración y aprobación. Estos individuos pueden alternar entre sentimientos de superioridad y de inferioridad extrema, y sus relaciones tienden a ser superficiales y explotadoras. Miremos dos ejemplos, uno con un individuo con narcisismo saludable y otro con narcisismo patológico.

Individuo con narcisismo saludable. Una persona con narcisismo saludable tiene una autoestima sólida y puede disfrutar de sus logros sin necesidad constante de validación externa. Por ejemplo, un profesional que se siente orgulloso de su trabajo busca feedback constructivo y puede aceptar críticas de manera constructiva. Individuo con narcisismo patológico. Un individuo con narcisismo patológico puede tener una visión grandiosa de sí mismo y reaccionar con ira o depresión ante cualquier crítica o falta de reconocimiento. Por ejemplo, un empresario exitoso que no tolera el fracaso y culpa a otros por sus errores, buscando constantemente la admiración de los demás sin considerar sus sentimientos o necesidades.

El tratamiento del narcisismo, según Kohut, es conocido como psicoterapia centrada en el self, que se enfoca en reparar el self, fragmentado a través de una relación empática y validante con el terapeuta. El objetivo es proporcionar las experiencias correctivas que el individuo no recibió en la infancia, ayudándolo a desarrollar un self más cohesionado y saludable. El terapeuta actúa como un objeto del self, proporcionando espejamiento, idealización y twinship.

El paciente puede integrar sus experiencias fragmentadas y desarrollar un sentido de self más estable y coherente. La terapia se enfoca en la experiencia emocional del paciente y en proporcionar un entorno seguro donde pueda explorar y validar sus sentimientos.

Ahora hablaremos del estoicismo como remedio para salvarnos del ataque narcisista. El estoicismo es una escuela filosófica que se basa en la razón y en el control de las emociones, con el objetivo de alcanzar la felicidad y la autorrealización. La palabra estoico, en su uso moderno se refiere a aquella persona que es indiferente al placer, la alegría, así como la pena o el dolor. Los estoicos creen que la virtud es el único bien para los seres humanos. También consideran que las cosas externas, como la riqueza, la salud y el placer, no son buenas o malas en sí mismas, sino que tienen valor como material para que la virtud actúe.

La alianza terapéutica y la historia de un paciente.- ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en una conversación con un narcisista en tu trabajo, en una cita, o incluso en tu círculo social? ¿Has deseado tener las herramientas para mantener tu calma y controlar la situación? En esta epístola, te revelaremos los secretos de los estoicos, para enfrentar a los narcisistas en el mundo de hoy. Prepárate para descubrir, cómo aplicar estas antiguas enseñanzas filosóficas, en situaciones cotidianas, y recuperar el control de tus interacciones. No querrás perderte esto.

Imagina compartir tu hogar con alguien, que ha iniciado un incendio que produce humo. Mientras el fuego sea manejable y el humo sea tolerable, no ves razón para irte. ¿Pero qué harás cuando el humo se vuelva insoportable? ¿Te quedarás adentro, o saldrás? Permíteme compartir algo personal, algo con lo que he luchado durante mucho tiempo.

No he hablado con mi padre durante más de 5 años. Solíamos estar muy cerca. Pero en la primavera, corté el contacto, lo cual no fue sin razón. Fue una acumulación de experiencias, algunas de las cuales son insanas cuando las recuerdo. Mi padre cumple con los criterios del Trastorno de Personalidad Narcisista enumerados en el DSM-5, aunque nunca fue diagnosticado oficialmente porque no cree que tenga un problema. A diferencia del mundo que lo rodea, por supuesto.

Independientemente de la etiqueta que le corresponda, su completo desprecio por los límites personales, la manipulación, la mentira patológica, la auto-exaltación, la obsesión por la venganza y el camino de

autodestrucción, sin mencionar destruir la vida de otras personas, eran demasiado grandes para mi capacidad de tolerancia. Tuve que escapar. Tuve que irme.

La idea de que mi padre todavía es mi padre y, por lo tanto, debería seguir teniéndolo en mi vida, perdió cada vez más su credibilidad a medida que se acumulaban incidentes. Y no fui la única víctima. Durante años contemplé las palabras de Epicteto.

¿Tienes derecho natural entonces a un buen padre? No. Solo a un padre. Y aunque eso es cierto, también debo reconocer que existen límites para lo que uno debe soportar.

En algún momento es suficiente. La vasta colección de conferencias grabadas de Epicteto llamada discursos, presenta una semejanza sobre el humo en una casa, que va así. ¿Alguien ha hecho humo en la casa?, Si ha hecho una cantidad moderada de humo me quedaré, si es demasiado salgo. La semejanza generalmente se explica como un argumento que respalda el suicidio, diciendo que cuando la vida se vuelve demasiado insoportable está bien irse, sin embargo cuando observamos los pasajes que preceden a la semejanza, parece que Epicteto se refiere a las personas difíciles ya que cuentan una historia sobre alguien que no quería cenar en la casa de alguien porque no podía soportar su fanfarronería.

Así Epicteto concluyó solo no hagas nada como si estuvieras cargado, afligido o pensando que estás en una situación miserable porque nadie te obliga a esto .Aquí parecía enfatizar nuestra capacidad de elegir. ¿Cuándo tratamos con personas difíciles o narcisistas empedernidos, en realidad existe la posibilidad de irnos? Si es así, podemos atravesar esa puerta y nunca mirar atrás en cualquier momento. Cuando las personas nos han lastimado, es posible que alberguemos fantasías de venganza. Un ojo por un ojo parece justo. Si alguien nos ha dañado o nos ha hecho una injusticia, no estamos justificados para devolverles la moneda. Mis tratos con mi padre evocaron sentimientos similares en mí. Durante años he pensado en la venganza y en cómo ajustar cuentas. Y ciertamente no usaría los mismos métodos que él.

Mi idea de venganza era el éxito. Como hijo nunca fui lo suficientemente bueno, siempre tenía la culpa perpetuamente insuficiente. Así que pensé que mi mejor venganza sería mostrarle, presentarle que había logrado más éxito del que jamás había tenido. Aunque esta forma de venganza era constructiva y no estaba destinada principalmente a dañar a alguien, seguía siendo venganza. Era una forma de desquite. Sin embargo, el deseo de venganza es una carga pesada de llevar. Constantemente pensaba en cómo podría impresionar a mi padre, demostrarle que había tenido éxito pero con el tiempo me di cuenta de que esa búsqueda constante de su aprobación y reconocimiento estaba afectando mi propia vida y felicidad, estaba viviendo mi vida según sus estándares imaginarios en lugar de seguir mis propios sueños y deseos.

Finalmente me di cuenta de que la mejor venganza no era el éxito externo, sino vivir una vida auténtica y significativa para mí. Dejar atrás la necesidad de su aprobación y liberarme de la idea de que debía competir con él en términos de éxito, fue un giro transformador; me permitió tomar decisiones que eran verdaderas para mí, no para impresionar a alguien más. La filosofía estoica que aboga por centrarse en lo que podemos controlar y aceptarlo que no podemos, me ayudó a lidiar con esta situación. Aprendí a aceptar que no podía cambiar a mi padre ni su comportamiento, la única persona que podía cambiar era yo mismo. Decidí vivir de acuerdo con mis valores y principios en lugar de vivir en función de lo que él pensaba que debería hacer. Aunque cortar el contacto con mi padre fue una decisión difícil y dolorosa, también fue liberadora, me permitió dejar de preocuparme por sus acciones y expectativas y comenzar a construir mi propia vida de manera auténtica.

Para resumir, el narcisismo es un mundo donde el amor propio no conoce límites, donde las personas priorizan sus propias necesidades por encima de todo y la empatía es escasa. Además los narcisistas emplean muchas tácticas incluyendo la manipulación, el gaslighting y la turbulencia emocional a menudo pueden parecer confiados pero están plagados de una profunda inseguridad que impulsa su constante necesidad de validación externa. Los narcisistas prosperan con la atención y la reacción. El estoicismo nos enseña el poder de la indiferencia. No todo debe ser bueno o malo. Algunas cosas debemos ser indiferentes a ellas . No debes preocuparte si algo sale bien o terriblemente mal, Sigue avanzando de todos modos, incluso en las profundidades más oscuras del Infierno al mantener un santuario interior de tranquilidad te vuelves inmune a sus provocaciones. Epicteto dijo una vez, no somos perturbados por las cosas sino por las opiniones que tenemos sobre ellas.

Esto amigos míos, es la esencia de la indiferencia estoica, el camino hacia la virtud. El estoicismo no se trata solo de defensa sino también de auto superación. Los estoicos buscan la virtud, mientras que los narcisistas buscan la adoración. Marco Aurelio nos recuerda que no perdamos más tiempo discutiendo cómo debería ser un buen hombre. ¿ Entonces deberíamos tomar venganza hacia este tipo de personas?. Definitivamente no. No siempre es la mejor respuesta. En lugar de buscar venganza externa podemos encontrar una venganza más poderosa al vivir una vida significativa y auténtica, centrada en nuestros valores y principios. La filosofía estoica puede ser una guía valiosa en el camino hacia la aceptación y la transformación personal.

«No te perturbes por lo que no puedes controlar; en cambio, enfócate en lo que sí puedes».

Epicteto

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

