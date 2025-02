Cavedrepa: Maquinarias agrícolas requieren urgente reposición, las últimas importaciones se hicieron hace 18 años #27Feb

- Publicidad -

La maquinaria usada en el campo venezolano requiere de un flujo constante de repuestos que permita mantener su funcionamiento y prolongar su vida útil, afirma Erich Hartkopf, presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados Y Agrícolas (Cavedrepa, quien indica que las últimas importaciones significativas de maquinaria agrícola se realizaron entre los años 2005 y 2007.

Advierte que el problema con la alta demanda de repuestos, generado por la obsoleta maquinaria agrícola, reside en que los productores no cuentan con créditos que les permitan adquirirlos. “Se requiere que el flujo de los repuestos sea constante. Muchos de nuestros afiliados van a la banca para solicitar créditos y no les aprueban sino un 30% de lo que realmente requieren”.

La falta de créditos bancarios hace que el financiamiento para la adquisición de repuestos provenga, muchas veces, de los distribuidores. No obstante, el distribuidor está limitado por la propia dinámica de la importación de estos productos. «Generalmente, no te financia ninguno de los países de los que estás importando el repuesto. Tienes que poner una garantía muchas veces antes de la salida del barco para Venezuela. Prácticamente, cancelas más del 50% del costo de la mercancía antes de la llegada al puerto. Además, cuando llegas acá tienes que cancelar el otro 50%, y eso es que todavía no se ha vendido el producto», explicó Hartkopf.

Hartkopf señaló, que la solución para este problema reside en rebajar el encaje legal y facilitar a la banca la emisión de créditos. ”el gobierno debería bajar el encaje legal bajo una resolución. Y ese diferencial, resultado de la reducción del encaje legal, invertirlo o que vaya dirigido al sector agrícola. Sobre todo, para ayudar al agricultor y para ayudar a los distribuidores de maquinaria agrícola”, dijo en Fedecámaras Radio.

