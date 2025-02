Madre del periodista Rory Branker exige su liberación: “¡Esto me está matando!” #28Feb

- Publicidad -

Trabajo de www.laverdad.com

Cheryl Ann Branker, madre del periodista de La Patilla, Rory Daniel Branker, denunció este jueves 27 de febrero su desaparición, al tiempo que exigió su liberación inmediata.

- Publicidad -

El comunicador social fue detenido hace una semana, pero las autoridades venezolanas no han hecho un pronunciamiento oficial sobre las causas de su detención.

“Tengo una semana que no lo veo, no sé si está desaparecido o dónde está ¡Esto me está matando, por favor!”, expresó Cheryl Ann Branker en un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El Sindicato señaló que “han pasado 7 días desde que fue interceptado en una vía pública en Caracas y hasta ahora no se tiene información sobre su paradero ni las razones por las que estaría preso. Exigimos su libertad y que se respeten sus derechos”.

Además, destacó que Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, lo mencionó en su programa Con el mazo dando de este miércoles 26 por presunta extorsión a través de la publicación de supuestas informaciones falsas. No se refirió los cargos exactos por los cuales habría sido detenido o dónde se encuentra recluido.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) también emitió un comunicado esta semana exigiendo la liberación inmediata de Rory Branker. La organización señaló que “la detención de periodistas por ejercer su labor informativa es inaceptable y constituye una grave violación a la libertad de prensa”.

Reporteros Sin Fronteras destacó las amenazas que en el pasado hizo Cabello contra La Patilla, especialmente contra su director, Alberto Federico Ravell, a quien volvió a mencionar este miércoles.

También mencionaron la detención de Ana Carolina Guaita, una periodista y corresponsal de este medio nativo digital, que se produjo en La Guaira en el contexto de la represión poselectoral el pasado mes de agosto de 2024. La comunicadora fue una de las personas a las que excarcelaron en los últimos procesos por parte del Ministerio Público.

Según el SNTP, al menos siete periodistas permanecen detenidos en el país, cifra que el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) eleva a nueve, considerando a otros detenidos antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Leer más en Diario La Verdad

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí