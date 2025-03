COLUMNA Ajedrez para todos -48- #1Mar

- Publicidad -

UN ADIÓS AL EXCAMPEÓN MUNDIAL GM. BORIS SPASSKY (1937-2025)

Ayer 27 de febrero 2025 los medios internacionales anunciaron que el 10º. Campeón mundial de ajedrez, el Gran Maestro (GM) ruso/francés Boris Vasilyevich Spássky había fallecido en Moscú a los 88 años de edad (recién cumplidos el pasado 30 de enero 2025). Spassky nació en Leningrado (hoy San Petersburgo), a muy temprana edad mostró que era un niño prodigio en ajedrez, así en 1947 con 10 años de edad destacó en los medios ajedrecísticos soviéticos al derrotar en una partida de simultáneas al entonces campeón Mikhail Botvinnik en Leningrado. Luego teniendo como entrenador al GM Tolush logró a los 18 años el título de Gran Maestro de ajedrez, entre sus triunfos pre GM están el haberse titulado Campeón Mundial Juvenil en 1955 en la ciudad de Antwerp, Holanda. Para 1961 Boris Spassky con 24 años de edad era ya un sólido GM, así en 1961se tituló por vez primera Campeón de la Unión Soviética, un torneo muy fuerte con jugadores élite soviéticos pre clasificados en torneos de pre selección, título que ganó de nuevo en 1973.

Spassky participó en el torneo clasificatorio por el título mundial en 7 ocasiones, el 1º. en 1956, el último en 1985 con 48 años, torneo que ganó en 3 ocasiones: en 1966 enfrenta al campeón Tigran Petrosian y pierde este match, en 1969 de nuevo enfrenta a Petrosian y lo derrota (12,5 a 10,5) titulándose campeón mundial de ajedrez, título que mantuvo por 3 años hasta 1972 cuando enfrenta al norteamericano Robert “Bobby” Fischer en Reikiavik, Islandia, 1972, quien lo derrotó 12,5 ptos. a 8,50 pts. En un célebre match denominado el “Match del Siglo XX en ajedrez”. Como es sabido Fischer en 1975 no defendió su título de campeón contra el GM Anatoly Karpov retirándose definitivamente de los torneos de ajedrez, pero reapareció en 1992 jugando un 2º. Match (no validado por la FIDE) en Yugoslavia contra Boris Spassky a quien de nuevo derrota.

Luego de su derrota ante Fischer en 1972 Spassky fue desmejorado por el “stablishment” soviético, así que Spassky trató y logró emigrar de la Unión Soviética en 1976 y se radicó en París, Francia, donde se casó por 3ª) vez y se nacionalizó francés y luego de 36 años, en 2012, regresó a Moscú con mal presagio porque a los pocos meses allá sufrió un grave Accidente Cerebro Vascular (ACV) que lo dejó en sillas de ruedas de por vida y muy limitado físicamente, así que sus últimos 13 años de vida fueron de escasa actividad pública.

En su trayectoria ajedrecística Spassky derrotó a 6 campeones mundiales: Smyslov, Tal, Petrosian, Fischer, Karpov y Kasparov, además debo destacar que antes del match del siglo contra Fischer en Islandia “Boby” Fischer no le había ganado partida alguna a Spassky, por el contrario, Spassky lo derrotó por vez 1ª) en 1960, en el Torneo Internacional de Mar del Plata, Argentina, y por 2ª) vez en el Torneo magistral de Santa Mónica, California, USA, en 1966, partidas en estas y en otras contra otros GMs Spassky usó el hoy descartado Gambito del Rey como apertura. Finalmente, hoy digo mi adiós o hasta luego para el GM Boris Spassky, el último GM de la era soviética, de la poderosa maquinaria roja soviética que tras la muerte del campeón Alexander Alekhine, Estoril, Portugal, 1946, impusieron su hegemonía por más de 32 años ganando por equipos las Olimpíadas mundiales de ajedrez y los 2 matches “La Unión Soviética” vs, el resto del Mundo. Spassky no sólo fue una leyenda en ajedrez sino que todos quienes lo conocieron dicen que fuera del tablero era una persona muy educada, gentil, todo un amigo y un caballero. “QEPD, Bon Voyage Mounsieur Spassky!.

LA RUSA ALEKSANDRA GORYACHKINA ES LA CAMPEONA EN EL GRAN PRIX DE MÓNACO QUE FINALIZÓ AYER 27/02/2025

Luego de jugarse las 2 últimas rondas de 9 posibles, tres jugadoras acabaron empatadas en el primer puesto del Grand Prix femenino de Mónaco: Aleksandra Goryachkina, Batkhuyag Munguntuul (Mongolia) y Humpy Koneru (India) consiguieron cada una 5½ puntos, compartiendo el primer puesto del torneo. Según las normas de desempate, Goryachkina fue declarada ganadora oficial del torneo, tras haber jugado más partidas con las piezas negras y haber conseguido una puntuación Sonneborn-Berger superior. Así la rusa Goryachkina logró en el torneo Grand Prix su 2º. Triunfo consecutivo, ya que anteriormente había ganado la etapa de Shymkent de la serie de forma directa. A pesar de esta distinción, las reglas del Grand Prix estipulan que las jugadoras que acaben con la misma puntuación se repartirán equitativamente los puntos asignados a la serie y el dinero del premio.

Tres de las cinco partidas de la ronda final terminaron de forma decisiva, 2 de ellas modificando la lucha por el título del torneo. Munguntuul y Goryachkina, ambas colíderes al llegar a la última ronda junto a Kateryna Lagno, se enfrentaron en un empate de 40 movimientos, manteniendo intactas sus opciones de terminar primera. Mientras tanto, Lagno, que había liderado el torneo durante gran parte del evento, lamentablemente sufrió una costosa derrota contra Sara Khadem que le costó el título. La gran maestra nacida en Irán, Khadem, que ahora representa a España, había perdido sus tres partidas anteriores, pero logró recuperarse en el peor momento posible para Lagno, que había estado compitiendo por la victoria absoluta. Humpy, que llegó a la ronda medio punto por detrás de las líderes, capitalizó la derrota de Lagno al vencer a Assaubayeva, uniéndose así a Munguntuul y Goryachkina en lo más alto de la clasificación. En el tercer partido decisivo del día, Alexandra Kosteniuk derrotó a Elisabeth Paehtz para concluir el torneo con una puntuación del cincuenta por ciento, recuperándose de su derrota de la ronda anterior contra Harika Dronavalli.

¿Comentarios? Escríbeme a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

