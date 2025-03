NASA lanzará las misiones SPHEREx y PUNCH para explorar el Universo y el Sol #1Mar

- Publicidad -

La NASA se prepara para lanzar dos misiones innovadoras, SPHEREx y PUNCH, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el Universo y el Sol. El despegue está previsto a partir del 2 de marzo desde la base Vandenberg, en California, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada.

SPHEREx: Un mapa a color del Universo

El telescopio espacial SPHEREx llevará a cabo un mapeo sin precedentes del Universo, utilizando 102 longitudes de onda en luz óptica e infrarroja cercana. Aunque esta última no es visible para el ojo humano, permitirá a los científicos comprender mejor la formación y evolución de las galaxias.

«SPHEREx hará una cartografía detallada del Universo, permitiéndonos medir distancias y la composición de objetos cósmicos. Buscamos respuestas sobre el Big Bang y cómo surgió el cosmos», explicó Sandra Cauffman, directora adjunta de la División de Astrofísica de la NASA.

La misión está diseñada para detectar nubes interestelares de gas y polvo, donde nacen estrellas y planetas, y se espera que mapee alrededor de 450 millones de galaxias. Si bien no está enfocada en la búsqueda de vida, sí proporcionará información clave sobre la abundancia de hielo y agua, elementos esenciales para la vida.

PUNCH: Un nuevo enfoque para estudiar el Sol

Por su parte, la misión PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) estudiará el Sol con un nivel de detalle sin precedentes. Su principal objetivo es capturar imágenes en tiempo real de la corona solar, la capa más externa del Sol, y analizar cómo se forma el viento solar, una corriente de partículas cargadas que influye en el clima espacial de todo el Sistema Solar.

«PUNCH cuenta con un coronógrafo, un instrumento que bloqueará la luz intensa del Sol, permitiendo observar su corona con mayor precisión», detalló Cauffman.

El lanzamiento de PUNCH coincide con el máximo solar, una fase de alta actividad en el ciclo de 11 años del Sol que se prolongará hasta 2026. Esta sincronización permitirá aprovechar al máximo la oportunidad de estudiar las tormentas solares y su impacto en la Tierra y el espacio.

Perspectivas futuras: en busca de mundos habitables

Además de SPHEREx y PUNCH, la NASA ya está desarrollando nuevas misiones. Entre ellas, destaca el Observatorio de Mundos Habitables, cuyo lanzamiento está previsto para 2040. Su propósito será analizar exoplanetas en la Vía Láctea para determinar si presentan condiciones favorables para la vida.

Las misiones SPHEREx y PUNCH tienen una duración programada, pero si continúan operando correctamente, la NASA podría extender su funcionamiento, ampliando aún más nuestro conocimiento del cosmos.

