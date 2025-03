COLUMNA Soliloquios De Café: ¿Por qué cuidar el manantial? #2Mar

- Publicidad -

Los parques nacionales son zonas verdes al aire libre que, en virtud de su incontable riqueza biológica o geológica, son áreas protegidas de manera exclusiva por el Estado. Protegen el Espacio al Aire Libre y Las Especies

La protección de los espacios al aire libre y las especies nativas de plantas y animales son uno de los mayores beneficios de la creación y mantenimiento de un Parque Nacional.

Dedicar un área, básicamente en su estado original, al uso público, significa que las empresas o individuos no destruirán la naturaleza ni construirán en ella.

Suecia fue el primer país europeo en crear parques nacionales, lo hizo hace más cien años, el 24 de mayo de 1909.

El Parque Nacional Dinira, fue creado el 30 de noviembre del 1988, bajo decreto número 2.564. Es por ello, que este espacio es legalmente protegido por el Instituto Nacional de Parques (Inparques), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Está ubicado entre los estados Lara, Portuguesa y Trujillo. Su nombre “DINIRA”, que significa “MANANTIAL”, es el que le dieron los aborígenes Gayones, habitantes autóctonos del lugar, pueblo de filiación lingüística Macro – chibcha, a toda la montaña ubicada al Oeste de la ciudad de El Tocuyo.

El principal fin de su creación fue el de proteger la cuenca alta del río Tocuyo, y a cinco cuencas más, la del Orinoco, Guanare, Motatán, y el Lago de Maracaibo.

Tiene una superficie de 45.328 hectáreas de relieve montañoso en cuyas entrañas nacen además del río Tocuyo, numerosas corrientes de agua de importancia regional. Esto motivó a los indígenas que lo poblaron a llamarlo Dinira, porque sus aguas alimentan otras corrientes más abajo. Allí puede llover hasta 1.300 mm anuales.

Las cuencas presentes en Parque son: la del Lago de Maracaibo; llegan a través del río Motatán, las aguas del río Carache, que a su vez recibe los afluentes Miquimú, Burbusay, La Concepción, Minumboc y la quebrada Miquimbay, junto a otras ocho corrientes menores.

La cuenca del Río Orinoco: las aguas del “Dinira” llegan a través del río Boconó. Allí desembocan los ríos Azul, Blanco, Negro y del Guanare, también tributan los ríos Guaitó y Chabasquen y unas seis quebradas más.

La Cordillera de los Andes se extiende hasta los pies de las ciudades de Cabudare y Barquisimeto, a través de un sistema de montañas que comienza su descenso en “Dinira” y sigue hacia los parques nacionales Yacambú y al Alfa u Omega de la Cordillera de los Andes, al Parque Nacional Terepaima, conformando una unidad geográfica.

El estado Lara es visto siempre como región seca, de caprinos y xerófilas y pocas personas imaginan en este parque, ubicado entre las sierras de Barbacoa y Portuguesa, en las estribaciones Norte de la Cordillera de los Andes venezolanos, la particularidad de contar entre su flora variedades de Espeletias (Espeletia, es un género de plantas de la familia Asteraceae, nativas de Colombia, Ecuador y Venezuela), popularmente conocidas como frailejones, generalmente sólo ubicados en Mérida, cuyas semillas pudieron volar desde la Teta de Niquitao por el cerro de la Culata, llevadas por el viento que sopla desde el páramo de Guaramacal.

De flora muy variada y rica en especies endémicas, cuatro tipos de vegetación compiten en belleza en alturas que varían desde 1.200 hasta más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en temperaturas que oscilan entre 6º y 22 °C. Con mayor intervención, que obligó la creación de esta área, en su parte más baja están las sabanas, donde la flora autóctona como la Diocodendron dioicum y la Miconia larensis, exigió medidas proteccionistas.

En sus predios se localizan, amenazados de extinción, el oso frontino o andino, el jaguar o tigre americano y el venado matacán, en convivencia con cachicamos, lapas, picures, rabipelados, monos capuchinos y araguatos, cuchicuchis, mapurites, venados caramerudos, osos mieleros, zorros, dantas, osos hormigueros, puercoespines y báquiros cinchados y, aves como tucusitos, paujíes copete de piedra, colas de hoja, cristofués, esmeraldas coliverde, pericos de ojo blanco, lechuzas orejudas, gallinas azules, colibríes pechiazul, cardenalitos, guacharacas, carpinteros copete rojo, cucaracheros, querrequeres, pájaros león y turpiales.

Sin pretender ser las sandalias del pescador, así como Galileo Galilei no dejó de pregonar «E pur si muove» cuando, ante la Inquisición en 1633, le obligaban a retractarse de sus afirmaciones de que la Tierra se movía alrededor del Sol; a menos de que sea convencido de lo contrario no dejaré de pregonar que es imperioso parar la destrucción de nuestras fuentes preservadoras de la vida y, de resaltar que todos le dan valor a las zonas productoras de agua dulce, protegidas ancestralmente por los árboles que a su vez producen oxígeno, pero no tengo conocimiento de alguien que resalte esta potestad vegetal.

El llamado de reflexión es, especialmente, para las autoridades que aceptaron la autoridad suficiente para cumplir con la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución Nacional, la leyes y reglamentos protectoras del ambiente.

¿Cuánto puede usted vivir sin ingerir agua y cuánto sin respirar?

Maximiliano Pérez Apóstol

