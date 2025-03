OPINIÓN Solo el trabajo es noble #2Mar

- Publicidad -

Esta frase emblemática de Thomas Carlyle ha inspirado el esfuerzo de los hacedores de riqueza productiva en todas partes, con el agregado que la completa: Ve tan lejos como puedas, cuando llegues allí podrás ver más lejos, enunciado que es consustancial a su teoría de que la historia está determinada por los logros de los grandes hombres.

Y grandes hombres no son los más ricos, ni los más inteligentes, ni los más carismáticos, ni los mejor formados académicamente, los grandes hombres son quienes tomaron un sueño como bandera y la dejaron izada después de su muerte como ejemplo de lucha vital para las nuevas generaciones.

Sobre la historia de estos grandes hombres, quienes lograron socializar su espíritu de lucha a sus contemporáneos, es que en ASOCACU pretendemos bucear en el siglo XX para rescatar del olvido el empuje telúrico de personas que construyeron una plataforma de progreso ,mediante el caminar sueños religiosos, económicos, culturales, deportivos, sociales, sueños tallados con el cincel de la fe sobre el mármol del trabajo y la constancia.

No se trata de enaltecer personas en particular sino constatar sobre la piel estriada de dolores actuales que es el esfuerzo y dedicación, el ahorro, la inversión, las libertades, todas, incluidas las económicas, son los soportes para construir una vida mejor en beneficio del colectivo social– Hoy vamos a poner dos ejemplos de ciudadanos ejemplares, de empresarios ejemplares, de trabajadores ejemplares.

Juancho Álvarez

Los días en la hacienda El Cerro comenzaban a las tres de la madrugada, un desayuno de café con leche arepa pelada del tamaño de un plato, rellena de queso y caraota. Juanita Ramirez de Álvarez prodigaba cariño a su esposo Jose Antonio y a sus hijos Jose Rafael, Jose Antonio y Juan José, pero al mismo tiempo era voz de mando implacable y sin derecho a protesta, se comen todo, que el día es largo y para aguantar el trajín hay que tener el estómago lleno.

De tanto verlos afanarse subiendo y bajando laderas resbaladizas entre piedras y matas con espinas, el buen padre los reunía al filo de un saliente que hace de mirador al valle y les decía: Trabajen, ahorren, inviertan y cuando sean grandes todas esas tierra que ven abajo serán suyas-

Aprovechó sus estudios en Carora y los números se los aprendió de atrás pa’lante y en historia se hizo experto en saber de las biografías de los héroes, se encandiló con la vida de Gandhi, no tanto porque lideró la lucha por la libertad de la India sino porque se metió en el alma de la gente y dirijo caminos de austeridad y paciencia para alcanzar las metas deseadas.

Trabajo y trabajo, con dedicación y pensando en cada paso y como este paso era una escalera para llegar más arriba y con este metido fundo San Jacinto y en esta hacienda incorporó genética de primera con los mejores sementales de los ranchos de Estados Unidos, usó semillas de percolación profunda, niveló las tierras con las técnicas más novedosas, construyó una represa a sus propias expensas y de esta forma su ganado, fue y es una referencia de resistencia, adaptabilidad y productividad en varias zonas de secano.

Una anécdota muestra a plenitud su compromiso con el trabajo agropecuario. Juylio Cesar,su hijo,se gradúa con honores de Analista de Sistemas y le dice,quiero encargarme de la contabilidad de la hacienda para que usted no tenga que gastar en personal externo. Muy bien hijo,pero antes tiene que conocer las operaciones en campo,ver como es el manejo del ganado. Duró tres meses en el corral de ordeño,luego tres meses atendiendo las vacas horras, tres meses colaborando con el cuidado de los becerros al destete y tres meses montado a caballo supervisando el ganado de ceba,cansado aunque satisfecho de tanta faena de sol a sol,le pregunta a si papa,bueno y cuando me va a encargar de la contabilidad. Mire hijo,las cuentas de esta hacienda son complicadas porque no se ven las ganancias que dan otros negocios,entonces usted se va a poner a sacar cuentas y me va a decir que venda San Jacinto y me meta en otro negocio que dé más plata y eso yo no lo voy a hacer. Pero como he visto que usted le agarró cariño al trabajo de campo le voy a dar una responsabilidad de oficina para que no lleve tanto sol. Julio Cesar le dijo,no hace falta papa si a usted el sol lo hizo sabio á mi por lo menos me debe dar bríos para seguir su ejemplo de trabajar sin desmayo en lo que a uno le gusta.

Pío Túa

Pío Túa nació en Aregue y desde niño le profeso cariño y fe a la Virgen de Chiquinquirá. Siempre estaba cerca de la iglesia y solicitó prestar colaboración cuando el sacerdote lo pidiera. Con el ánimo de socavar el credo hacia la Virgen Areguera constantemente visitada por cristianos de otras iglesias y repartían textos sobre variados temas. Pio se puso a leerlos a escondidas para saber de temas científicos que eran parte de los folletos, rezaba a la Virgen, se personó y leia estas publicaciones, no por lo que representaban religiosamente sino por los saberes sobre geografía, historia, medicina y otros temas que allí estaban, explicados por académicos de prestigiosas universidades.

De esta manera se inició Pio Tua en la lecturas de temas diversos, enfocados en aspectos trascendentales de la vida. Cuando se hizo un poco mayor aceptó la oferta de un amigo de su familia para trabajar como mesonero en un negocio de Guarico, pueblo andino del Estado Lara, rico en producción cafetalera aunque para aquellos tiempos envuelto en turbulencias políticas debido a las guerrillas instaladas en esa zona. Estando allí tomó clases de contabilidad por correspondencia, modalidad educativa que estuvo muy en boga en épocas pasadas. Pío aprono todos los cursos y completó su formación colaborando con la tienda anexa al restaurante de su amigo-

Hombre organizado y trabajador ahorro lo suficiente para montar un oficio propio por el sector Palmarito colindante de Lara con Zulia.”Los aregueños somos muy trabajadores pero tenemos que salir a otras partes porque la tierra no da para progresar”,con estas palabras me explico la razón de haberse instalado en la Lara Zulia-

De tender paso a ganadero, se inició con dos vacas, lo demás es historia de éxito empresarial. Hombre culto en todos los sentidos, por buen lector y de trato caballeroso. A todos sus hijos les inculcó el valor del estudio, uno de ellos Tulio, tristemente fallecido, fue doctor en Relaciones Internacionales y una de sus motivaciones para estudiar esa carrera fue la admiración que tenía sobre el conocimiento que tenía su padre de diferentes países.

Don Juancho Álvarez y Don Pío Túa fueron hombres de grandeza, lograron cumplir sus sueños y quedaron como ejemplo de la tenacidad caroreña, personas de trabajo y de gran fe, hicieron de sus vidas una cátedra de superación social, económica, intelectual y espiritual. Caroreños como estos fueron los que hicieron de nuestra ciudad una referencia nacional, esta es la historia verdadera de Carora que queremos promover con el proyecto Carora. Una Historia de Trabajo y Fe.

Jorge Euclides Ramírez

