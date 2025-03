Uruguay redefine su postura sobre Venezuela: No reconoce ni a Maduro ni a Edmundo González #2Mar

- Publicidad -

En un giro significativo respecto a la administración anterior, el nuevo gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, ha decidido no reconocer a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como presidentes legítimos de Venezuela. Así lo confirmó el flamante canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en una reciente entrevista con EL MUNDO.

«No reconocemos a nadie en este momento: ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet», declaró Lubetkin, marcando un claro distanciamiento de la política exterior del expresidente Luis Lacalle Pou, quien había expresado su apoyo a González Urrutia.

Uruguay busca un rol diplomático en la crisis venezolana

Lubetkin enfatizó la intención del nuevo gobierno de convertir a Uruguay en un actor clave en la búsqueda de soluciones pacíficas para la crisis en Venezuela. «Si existen los acuerdos de paz de Oslo, ¿por qué no pueden existir los de Montevideo?», propuso, aludiendo a la tradición diplomática del país sudamericano en la resolución de conflictos internacionales.

Sin embargo, el canciller aclaró que Uruguay no ha sido solicitado como intermediario entre el gobierno y la oposición venezolana, aunque considera que su nación puede desempeñar un papel positivo en la región.

Relaciones diplomáticas con Venezuela: en punto muerto

Actualmente, las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela están prácticamente congeladas, con embajadas inoperantes y vínculos oficiales reducidos al mínimo. Esta situación preocupa al gobierno uruguayo, especialmente por la comunidad de miles de uruguayos residentes en Venezuela, cuya protección se encuentra en entredicho.

«No significa que vayamos a restablecer relaciones diplomáticas, pero debemos encontrar fórmulas para atender los problemas de nuestros ciudadanos», explicó Lubetkin.

¿Venezuela sin presidente? La postura uruguaya

El gobierno uruguayo reconoce que en Venezuela existe un control del aparato estatal y de la economía, pero insiste en que ello no equivale a una legitimación política. «No diría que Venezuela no tiene presidente, porque hay una realidad de control del país. No es un caso como Somalia, donde hay un descontrol total», detalló Lubetkin.

Orsi ha calificado el régimen de Maduro como una dictadura, subrayando que las elecciones no cumplieron con los estándares democráticos necesarios para su reconocimiento.

Mirada a la región y relaciones internacionales

Sobre otros temas de política exterior, Lubetkin aseguró que Uruguay mantendrá relaciones diplomáticas con Cuba, a pesar de las diferencias en sus modelos democráticos. Además, se mostró optimista sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, enfatizando que su consolidación es clave para el futuro del bloque.

En cuanto a Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, el canciller destacó que su gobierno buscará oportunidades de cooperación. «No es que America First signifique la destrucción del mundo. Nosotros también defenderemos los intereses de los uruguayos», afirmó.

El nuevo posicionamiento de Uruguay en la escena internacional marca un cambio de enfoque con respecto a la gestión anterior, apostando por una diplomacia pragmática y de equilibrio en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

