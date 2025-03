COLUMNA Ajedrez para todos -49- #15Mar

- Publicidad -

OTRO JOVEN INDIO CAMPEÓN MUNDIAL AJEDREZ, CATEGORÍA SUB-20

El campeonato mundial juvenil sub-20 de ajedrez FIDE se celebró en la ciudad de Petrovac, República de Montenegro, del 25/02/2025/ al 07/03/2025/, evento al cual participaron 157 ajedrecistas de 67 países, aunque de Latinoamérica apenas compitieron 3 jóvenes, 1 de México y 2 de Colombia. El torneo se jugó por sistema Suizo, a 11 rondas y con control de tiempo de 90 min. Para 40 movidas más 30 min con 30“ de incremento a finish. La edad promedio de los jugadores fue 18 años y el ELO promedio fue 2.200.

Luego de 11 disputadas rondas emergió el joven GM indio Venkatesh Pranav (2615) como campeón invicto logrando 9 puntos de 11 posibles, el subcampeón mundial fue FM Matic Lavrencic (Eslavonia) con 8,5 ptos., 3º. GM Ellion Almar (Noruega): 8,5 ptos., 4. MI Adar Tarhan (Turquía): 8 ptos., 5º. MI Galavís, Medina R. Simón (México): 8 ptos., 6º. GM Aleksey Grebnev (Rusia), 8 ptos., 7º.GM Tong Xiao (China): 8 ptos., 8º. MI Leonardo Costa (Alemania): 7,5 ptos., 9º. GM Daniel Dardha (Rumanía): 7,5 ptos. 10º. FM Suniya Ghinguun (Mongolia): 7,5 ptos., los representantes de América además del MI Galavís fueron: 20º. MI Chasin Nico (USA): 7 ptos., 53º. MI Manuel Campos Gómez (Colombia): 6 ptos., y 74º. MF Angel Roa Córdoba (Colombia): 5,5 ptos. Muy resaltante el 5º. Lugar mundial logrado en este torneo por el joven MI mexicano Galavís, Medina R. Simón superando el mejor récord del anterior juvenil azteca como lo fue el GM Marcel Sisniega quien en los mundiales juveniles de 1976, 78 y 79 logró finalizar en los puestos 7º., 8º., y 6º., veremos hasta dónde puede ascender el MI Galavís Medina.

Ante esta muy baja representación de ajedrecistas Sub-20 de Latinoamérica es pertinente la pregunta: ¿Cuál es el nivel mundial y de desarrollo de las futuras generaciones de ajedrecistas jóvenes del continente americano? Actualmente no hay un ajedrecistas que compita por países de Latinoamérica que tenga un ELO igual o superior a 2700 (nivel élite), la excepción es el GM cubano/americano Leinier Domínguez (2741) pero ya tiene varios años federado y compitiendo por los EEUU. Algo está fallando en el ajedrez de Latinoamérica: las federaciones y asociaciones en cada país latino no tienen proyectos exitosos para desarrollar talentos, los jóvenes están desmotivados porque la profesión de ajedrecistas es poco remunerada, no se prepararon las nuevas generaciones que reemplazarían a las salientes, no hay excelentes entrenadores para esos jóvenes, etc. Veamos el caso Venezuela: el joven que alcanzó mayor ELO fue el GM Eduardo Iturrizaga cuando en marzo 2017 tuvo ELO de 2673, pero en enero 2024 estaba en 2600 y hoy tiene ELO de 2582, está compitiendo en pocos torneos y tiene compromisos familiares y empresariales. El otro caso es del GM José R. Gascón del Moral, hoy tiene ELO de 2446, su mayor ELO fue 2489 en mayo de 2024, valores entre los cuales ha estado rondando sin superar la barrera de los 2500. Igual situación sobre el retroceso que ha ocurrido del ajedrez en Latinoamérica podemos constatar con estos ejemplos: Argentina (otrora potencia mundial en ajedrez): GM Sandro Mareco es el # 1 y sólo tiene ELO de 2591; Cuba: # 1 es GM Yasser Quesada; 2570; Brasil: # 1 es GM Rafael Leitiao: 2596 y Perú # 1 es el GM Jorge Cori: 2593, se ve que ninguno sobrepasa un ELO de 2600. En contraste en países como la India, China, Uzbekistán, Kazajstán, actualmente numerosos adolescentes tienen títulos de GM, y ELOs sobre 2650 y otros sobre 2700. Los dirigentes del ajedrez en Latinoamérica deben estudiar que métodos personales, de Inteligencia Artificial o con módulos, usan los entrenadores de ajedrez en estos países asiáticos que han conducido a este gran avance y supremacía mundial del ajedrez.

HASTA UN GRAN MAESTRO PUEDE CAER EN UNA CELADA EN POCAS MOVIDAS:

En las partidas de ajedrez hay celadas muy conocidas, otras ocultas poco perceptibles, las cuales de caer en estas “trampas” te pueden hacer perder una partida en pocas movidas. Uno cree que esto le ocurre a jugadores novatos, pero ¿Puede un reconocido y experimentado GM de ajedrez caer en una celada, perder su dama, y salir derrotado en pocas movidas? Veamos lo que le pasó al GM alemán Robert Huebner en la 2ª) partida de su match de 1992 contra el campeón mundial GM Gari Kasparov:

BLANCAS: Robert Huebner vs. NEGRAS: Gari Kasparov

d4 d5, 2. c4 c6, 3. Cc3 e6, 4. Cf3 Cf6, 5. e3 Cbd7, 6. Dc2 Ad6, 7. Ae2 O-O 8. O-O Te8, 9. Td1 De7, 10. e4 dxe4, 11. Cxe4 Cxe4, 12. Dxe4 e5, 13. Ag5 Df8, 14. Ad3 f5, 15. Dxf5 Cf6! Y blancas abandonan porque le atraparon la Dama!. Me pregunto: ¿Es posible que un GM como Huebner no haya visto en sus análisis mentales previos esta celada?

¿Preguntas o comentarios? Escribir a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

