PulsoEmpresarial Samsung recibió 58 premios en la prestigiosa competencia mundial iF Design Awards 2025

Samsung Electronics Co., Ltd. recibió un total de 58 premios en los International Forum (iF) Design Awards 2025, una prestigiosa competencia internacional de diseño alemana. Entre los honores se incluyó un premio de oro para Ballie de Samsung y el diseño de paquete conceptual avanzado para pequeños proyectores portátiles, BOJAGI.

Fundados en 1953 como Die Gute Industrieform e.V., los iF Design Awards evalúan una amplia gama de factores, incluida la diferenciación y el impacto, en un total de nueve categorías: Diseño de Producto, Diseño de Embalaje, Diseño de Comunicación, Arquitectura de Interiores, Concepto Profesional, Diseño de Servicios, Arquitectura, Experiencia de Usuario (UX) e Interfaz de Usuario (UI).

“La innovación con IA puede ayudarnos a conectar con nuestros consumidores a través del poder del diseño”, señaló TM Roh, Presidente y Director del Centro de Design Corporativo de Samsung Electronics. “Nos esforzaremos por ofrecer diseños que armonicen con los estilos de vida cambiantes de los consumidores y contribuyan a la sociedad y a la vida de nuestros consumidores”.

Dos premios de oro reconocen diseños que ofrecen experiencias personalizadas para diferentes estilos de vida

Ballie, un robot basado en IA para el hogar, actúa como un asistente personal que puede desplazarse de forma autónoma por la casa para completar diversas tareas. Al conectarse a los electrodomésticos y administrarlos, Ballie puede brindar una mano amiga a los usuarios en muchas situaciones, aprendiendo continuamente de los patrones y hábitos de los usuarios para brindar servicios más inteligentes y personalizados.



El Diseño & Comunicación Sostenibles, BOJAGI, un embalaje conceptual avanzado para pequeños proyectores portátiles, se inspiró en una herramienta tradicional coreana llamada bojagi. Este se implementó con retazos de tela y se diseñó para que se pudiera empaquetar y reutilizar de manera sostenible independientemente de su forma.

58 premios que abarcan desde televisores y electrodomésticos hasta smartphones

Samsung Electronics obtuvo 58 premios en todas las categorías de diseño. Además del galardón de oro por Ballie y BOJAGI, Samsung salió victoriosa en la categoría de Diseño de Producto por el Bespoke AI Laundry Combo, una lavadora y secadora todo en uno; Galaxy Ring, un wearable equipado con la potente tecnología de sensores de Samsung y las capacidades de Galaxy AI para ayudar a los usuarios a controlar su salud con solo llevarlo en el dedo; y Neo QLED 8K, un televisor que ofrece una experiencia inmersiva con el diseño Infinity Air.

Otros productos y servicios que fueron reconocidos por la excelencia del diseño incluyen el Galaxy Plegable AI UX, el refrigerador Bespoke UX y la exhibición de Newfound Equilibrium en la Semana de Diseño de Milán 2024. El Galaxy Plegable AI UX permite una comunicación fluida en cualquier lugar y en cualquier momento con funciones móviles basadas en IA como Live Translate, que habilita conversaciones sencillas con alguien en otro idioma. Y gracias a la funcionalidad de pantalla dual de la serie Galaxy Z, se puede cambiar el dispositivo a FlexMode para que ambas partes puedan ver la conversación traducida de una manera más natural. El refrigerador Bespoke UX brinda varias experiencias que simplifican la vida de los usuarios, como administrar listas de alimentos y controlar dispositivos conectados. Y la exhibición Newfound Equilibrium muestra la filosofía de diseño centrada en el usuario de Samsung con el objetivo de inspirar la visión de un futuro mejor que abarque el equilibrio entre las personas y la tecnología.

