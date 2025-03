Gobierno de Trump inicia revocación de permisos de ‘parole’ humanitario #29Mar

- Publicidad -

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a notificar la revocación de permisos temporales de residencia y trabajo a miles de inmigrantes que se habían beneficiado de un esquema de ‘parole’ humanitario implementado durante el anterior gobierno.

De acuerdo con la notificación, difundida este viernes por diversos periodistas, el DHS informó a miles de inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que deben ‘autodeportarse’ o enfrentar una posible detención y expulsión tras la cancelación del programa por parte de Donald Trump.

“Debes abandonar Estados Unidos ahora” , se lee en el documento enviado a los beneficiarios. “Pero no más tarde de la fecha de terminación de tu ‘parole’” .

La periodista del New York Post, Jennie Taer, difundió una copia de estas notificaciones. Un corresponsal de Fox News obtuvo una declaración oficial de un vocero del DHS:

«El gobierno anterior mintió a EE.UU. permitió que más de medio millón de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran al país con una investigación poco rigurosa. Les brindaron oportunidades para competir por empleos estadounidenses y perjudicaron a los trabajadores locales», declaró.

Según este vocero, la cancelación del ‘parole’ humanitario es “un regreso a las políticas de sentido común, un regreso a la seguridad pública y un regreso a la idea de ‘EE.UU. Primero’”.

El gobierno de Trump anunció el 21 de marzo la eliminación del programa que benefició a unos 530,000 inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. La orden establece que los permisos otorgados expirarán definitivamente el 24 de abril, por lo que insta a los beneficiarios a salir del país antes de esa fecha.

Este programa, implementado en 2022 por la administración del demócrata Joe Biden, tenía como objetivo establecer una migración ordenada. El esquema ofrecía permisos temporales de trabajo de dos años, con posibilidad de regularizar su estatus migratorio.

Sin embargo, aún se desconoce cuántos de los permisos permanecían vigentes o cuántos beneficiarios lograron cambiar su estatus a una forma legal de residencia en el país.

“Si no has obtenido un sustento legal para permanecer en EE.UU. y no abandonas el país cuando tu ‘parole’ sea revocado, comenzarás a acumular tiempo de estadía ilegal”, advierte el documento oficial.