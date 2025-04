Douglas León Natera ante el virus Oropouche: Complicada es la situación viral, respiratoria y ambiental del país #31Mar

- Publicidad -

La situación viral, infecciosa, respiratoria, ambiental y en, general del país sigue siendo muy complicada, denuncia el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, al ser entrevistado por El Impulso acerca del anuncio hecho por el Ministerio de Salud en el sentido de que se han priorizado diez estados y treinta municipios para combatir al virus Oropouche, el cual es causado por picaduras de jejenes.

En esa tarea que se desplegará durante ocho semanas consecutivas ha dicho la ministra Magaly Gutiérrez que más de 10 mil trabajadores están realizando labores de eliminación de criaderos de mosquitos, mediante fumigaciones.

Estima el despacho de Salud que, además de ese plan de urgencia, dentro de 16 semanas se habrá combatido el dengue, que también está afectando a la población venezolana. A lo que se ha venido informando, el máximo dirigente gremial de los profesionales de la medicina observa como preocupante que desde hace más de diez años, el Ministerio de Salud haya mantenido oculta la información epidemiológica, que se publicaba todas las semanas y es necesario no sólo para saber lo que está ocurriendo, sino para que se tomen las medidas preventivas en beneficio de la población.

“No hay manera, desafortunadamente, que el gobierno saque semanalmente esa información epidemiológica que permanentemente se hacía y sobre la cual Venezuela fue pionera en América, cuando se hacía a punta de lápiz y papel, y llegaba a todas partes del país; pero, ahora, cuando vivimos en la era digital y todas las cosas se saben al instante, aquí, es imposible conocer todo lo relacionado con los casos que ameritan atención sanitaria”, expone el doctor Douglas León Natera.

“Es por eso que no podemos hacer una evaluación científica, pormenorizada, de cómo se están comportando las enfermedades en Venezuela; las bandas, las curvas, los picos, etcétera, y vemos que de pronto el gobierno dice que tiene capacidad, personal y tecnología para resolver tal o cual enfermedad; pero, nada de eso vemos en los hospitales, motivo por el cual muchas personas prefieren quedarse en sus casas y resolver la situación con medicamentos caseros de las abuelitas que ir a un hospital, porque en éstos no hay casi nada y si acaso consiguen un paliativo, un actimel o un ácido salicílico, u otro, pero no hay el medicamento específico para el mal que padece”.

Comenta que el gobierno publicó la semana pasada un comunicado muy extenso diciendo que puede enfrentar el virus Oropouche y está en capacidad de combatir las enfermedades; pero, reitera que nada de lo que dice el sector oficial se ve en los hospitales.

Hay una promoción muy profusa del gobierno, tratando de tapar el sol con un dedo, añade. A los pacientes se les hace casi imposible ir a las clínicas porque no tienen recursos porque deben pagar y los bolsillos de los venezolanos no guardan dinero para cubrir esas necesidades.

Definitivamente, hay pocas posibilidades de resolver las enfermedades que están reapareciendo en el país y las que están apareciendo en el mundo y lleguen a Venezuela.

Doctor, ese virus Oropouche dice el mismo comunicado oficial es producido por jejenes, pero, ¿éstos insectos no son propios del campo y no de las ciudades?

En otros momentos, los jejenes estaban en el campo, sobre todo en los ranchos de bahareque con techos de palma; pero, en la actualidad, por la insalubridad que vivimos en todas partes, no es de extrañar que se aparezcan en cualquier sitio. Aquí, en Caracas, se ven toneladas de basura en los bordes del Guaire y sus aguas negras, por supuesto, están fluyendo día y noche ante la mirada indolente de las autoridades que debieran resolver esos problemas de insalubridad. Si alguna persona llega a caer a ese río, si se salva corre el riesgo de morirse de la infección. A pesar de que existe un servicio de aseo urbano, las calles están llenas de basura y desechos de materiales. No hay saneamiento ambiental en el territorio venezolano.

Se está viviendo una época tormentosa, difícil y preocupante. Ya es frecuente el hecho de personas que escarban en las pipas de desperdicios buscando algo para comer porque la situación de indigencia se ha venido generalizando y creciendo en el país. Pero, los que ingieren alimentos también en gran medida están desnutridos y en esta condición las enfermedades llegan con más facilidad y acaban con las personas en poco tiempo. La situación de pobreza es muy grave y las enfermedades proliferan en forma extensa; pero, no hay manera de que el gobierno entienda que debe actuar y por lo menos comenzar a desarrollar programas que de veras se sienta que existe intención de trabajar por la salud de la gente y no se trate de publicidad carente de realidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada país debe destinar el 6% mínimo de su Producto Interno Bruto a la salud. Al respecto, ¿a qué nivel está Venezuela?

Realmente, esa es una caja negra. Ahí no se sabe el monto. Quizá alguien en el Ministerio o en las altas esferas gubernamentales sabrá cuánto se gasta o se invierte; pero, no se ve en los hospitales, salvo uno que otro en los cuales el gobierno está haciendo una promoción grande para hacer ver que se están resolviendo puntualmente algunas situaciones. Pero, hospitales como el materno infantil Menca de Leoni, en San Félix, que lo cerraron hace tres años sin causa alguna y los niños que deben nacer en esa zona nacen en otros lugares; el Oncológico de Guatire está en construcción hace muchos años y se ha gastado diez veces el presupuesto asignado para su proyecto, pero está sin paredes, sin nada. Como esos también figura el Urológico de Valle de la Pascua . Y así, una gran cantidad de estructuras hospitalarias, inexistentes prácticamente, y de las cuales sólo existen las ofertas hechas por el gobierno. En 25 ó 26 años sólo se han hecho tres hospitales de cierta categoría, destacando el Cardiológico infantil de aquí, de Caracas, pero ese es un coto cerrado, donde se atienden casos muy específicos para resolver clínica y quirúrgicamente. Si de salud se quiere hablar, no es el seis por ciento del PIB sino tiene que ser por lo menos el 10 por ciento para abordar el problema de la salud, que es muy complejo.

¿Sigue el gobierno improvisando en salud?

Porque todavía se recuerda que cuando apareció el COVID- 19 pusieron al deportista Potro Álvarez a dirigir un hospital en Caracas y Hugo Chávez, ya antes, había puesto al piloto de cazas Luis Reyes Reyes al frente del Ministerio de Salud. Esa es la conducta, muy desafortunada por cierto, del gobierno que en lugar de buscar a los especialistas en dirección de hospitales colocan a personas por su afinidad e ideología política y no por su capacidad científica y estudios específicos en cuanto a la administración hospitalaria y su especialización en salud.

