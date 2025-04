OPINIÓN El Parque Ayacucho… un Oasis #1Abr

- Publicidad -

Los 22 y 23 de marzo respectivamente se celebra el Día Mundial del Agua y Día Mundial de la Meteorología. Y si mencionamos la multitud de celebraciones relacionadas con el ambiente, el cuidado de los recursos naturales no renovables y la protección de la naturaleza podemos percibir la angustia del hombre por este tema. La mente destructora del ser humano en la búsqueda de beneficios económicos, políticos y personales no se detiene, es como una pandemia. Pero esto no es nuevo. El apóstol Juan a través de la inspiración divina lo presentó en el libro del Apocalipsis. Narra en detalle lo que va a suceder muy pronto. “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, … y de destruir a los que destruyen la tierra. Apoc.11-18. Al presentar esta sentencia Dios deja claro el hecho que se está llegando el tiempo de “… destruir a los que destruyen la tierra”.

Mis apreciados, los estudios realizados por expertos en todo el mundo presentan lo que ya Dios ha predicho en las SANTAS ESCRITURAS. Fernando Prats, uno de los redactores del informe CAMBIO GLOBAL ESPAÑA 2020, en la presentación de los resultados del IX Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), cerró dicho Congreso con estas palabras. “Diez años es el plazo que tenemos para cambiar el modelo de desarrollo actual por uno más sostenible, sino queremos que el deterioro del medio ambiente sea irreversible”

En nuestra opinión, el tiempo de rectificar la práctica atroz de destruir el ambiente ya pasó. Apoyamos y participamos irrestrictamente en todo lo que se pueda hacer para preservarlo. Pero rectificar y enmendar los daños que el hombre ha causado al planeta es imposible. La debacle de la tierra no tiene vuelta atrás. Es un hecho irreversible. Lo estamos viviendo. Y por más que se diga lo contrario, la tierra camina inexorablemente, gracias al hombre, hacia el fin. DIOS lo predijo y está sucediendo

Sin embargo, cuando encontramos individualidades que cuentan con un equipo pleno de conciencia y amor por lo que hacen. Cuando existen entes gubernamentales que aunque sea tímidamente aportan lo necesario para dar mantenimiento a los espacios naturales. Cuando conocemos directoras de estos hermosos e históricos lugares de esparcimiento y distracción que con mano de hierro y guantes de seda se dan íntegros por cumplir con su deber con un horario 24 x 7, el alma y nuestro corazón se llenan de optimismo.

Nuestras más sinceras y admiradas palabras de felicitaciones para la Sra. Sonia Chacón a quien acertadamente llaman “DAMA DE HIERRO”. También a ese valiosos y fiel equipo de MANTENIMIENTO Y GUARDA PARQUES del PARQUE AYACUCHO que se da con cariño y compromiso. A la Presidencia de IMAUBAR y la Alcaldía de IRIBARREN por sus aportes oficiales. Y un llamado URGENTE a las FUERZAS POLICIALES para completar el EQUIPO que permita perdure en el tiempo y para la historia este BELLÍSIMO OASIS. Invaluable LUGAR de esparcimiento del cual me gozo en decir, que lo disfrutamos los larenses. ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

