Capriles critica sanciones de EEUU y teme retroceso económico en Venezuela #2Abr

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, advirtió este miércoles 2 de abril sobre las graves consecuencias que podrían acarrear las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, especialmente en lo que respecta al sector petrolero y la estabilidad de las empresas extranjeras con presencia en el país.

En el marco del lanzamiento de la iniciativa «Red Decide«, Capriles se mostró contundente al cuestionar la efectividad y el costo humano de las medidas.

«¿Quién puede estar de acuerdo con que este pueblo pase más roncha? ¿Qué más sacrificio se le puede pedir a la gente en este país?«, interpeló el dirigente opositor ante los presentes.

Capriles también indicó que su principal preocupación radica en la posibilidad de que la nación sudamericana reviva los difíciles periodos de «escasez y contrabando» si la tendencia de abandono por parte de compañías foráneas se intensifica.

«Que se vaya una empresa extranjera de este país es una desgracia para los venezolanos, no para Maduro. Él no es el dueño de este país; los dueños somos los que quedamos aquí», sentenció Capriles, dejando clara su postura en contra de cualquier acción que deteriore la calidad de vida de la población.

El excandidato presidencial fue enfático al señalar que no está de acuerdo con que aprieten la economía, «porque eso implica que los trabajadores en los hospitales tengan menos recursos, que los pensionados sufran más».

Elecciones del 25 de mayo

Por otra parte, Capriles se refirió a las elecciones regionales del 25 de mayo como una valiosa oportunidad para expresar el descontento popular contra la administración de Nicolás Maduro, a la que calificó como «el peor gobierno que hemos tenido en la historia de este país».

«El no hacer nada no puede ser una opción. La abstención ya la vivimos. Seamos consistentes y coherentes. Que tengan que hacer el trabajo de robarme mi voto, pero yo no voy a dejar ese papelito en blanco», añadió.

#EnVivo Lanzamiento de la RED DECIDE.



¡Defensa Ciudadana de la Democracia! https://t.co/XSR5wPJZCL — Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 2, 2025

