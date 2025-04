Empresarios industriales larenses expresan preocupación por impacto de anuncios económicos en el dólar paralelo #2Abr

- Publicidad -

Los empresarios que integran la Cámara de Industriales del estado Lara han expresado su cautela y falta de información detallada en relación con los recientes anuncios realizados por el gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de abordar el incremento en las tasas del dólar en el mercado paralelo.

Joel Segura, presidente del gremio industrial larense, declaró en una entrevista difundida por el portal Banca y Negocio, que hasta el momento no poseen detalles concretos sobre la iniciativa anunciada el pasado viernes 28 de marzo por Nicolás Maduro, quien solicitó al Banco Central de Venezuela (BCV) la creación de un «mecanismo tecnológico de desarrollo e interacción del mercado cambiario que permita la defensa del dólar en el mercado«.

«Hasta ahora desconocemos qué se pretende lograr con esta medida y no hemos recibido información al respecto a través de Conindustria. Nuestra esperanza es que cualquier acción que se tome no termine por restringir aún más la actividad económica», señaló Segura.

En la nota publicada, el presidente de la Cámara de Industriales indicó que esperan obtener mayor claridad sobre este tema en los próximos días, durante una reunión pautada con la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). Además, enfatizó la preocupación del sector ante la posibilidad de un aumento de los controles económicos, recordando las consecuencias negativas que han generado medidas similares en el pasado.

«Necesitamos un financiamiento que no influya tanto en el precio final para la gente, ya que de lo contrario, muchos consumidores no podrán acceder a ciertos productos debido a su elevado costo», refirió Segura, quién además reiteró la necesidad de abordar otros factores que impactan la competitividad y los costos operativos de las industrias, como la elevada carga impositiva a nivel municipal y la dificultad para acceder a financiamiento con tasas que no se trasladen significativamente al precio final de los productos.

