Industriales de Lara esperan que medidas sobre el dólar no encarezcan los productos para el consumidor #2Abr

Los empresarios afiliados a la Cámara de Industriales del Estado Lara manifestaron su incertidumbre respecto a los recientes anuncios del Ejecutivo nacional sobre la defensa del dólar en el mercado cambiario. Aunque aún desconocen los detalles de la estrategia que implementará el Banco Central de Venezuela (BCV), esperan que no se traduzca en un mayor control sobre la economía.

Joel Segura, presidente de la Cámara de Industriales de Lara, explicó que el sector aún no ha recibido información precisa sobre el mecanismo tecnológico al que hizo referencia el presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de marzo.

Reunión con Conindustria para conocer detalles

El gremio espera obtener más información en los próximos días, durante una reunión con la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). Segura expresó que, hasta el momento, no han recibido indicaciones claras sobre el propósito de la medida. “No sabemos qué se pretende con ello y desde Conindustria no hemos recibido ninguna información al respecto. Esperemos que sea algo que no vaya a coartar a la economía”, señaló en declaraciones para Unión Radio.

El dirigente recordó que, en el pasado, los excesivos controles económicos han tenido consecuencias negativas, por lo que subrayó la importancia de evitar mecanismos que afecten la operatividad del sector productivo.

Reducción de impuestos y financiamiento accesible

Segura también reiteró la necesidad de reducir la carga impositiva municipal que impacta directamente a las industrias. Asimismo, destacó la importancia de contar con opciones de financiamiento accesibles, que no generen un aumento en los costos finales de los productos, evitando así que la población vea limitada su capacidad de compra debido a precios elevados.

Los industriales seguirán atentos a cualquier nueva información sobre las decisiones económicas del Gobierno y su posible impacto en la estabilidad del sector.

