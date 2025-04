Juan Tirado: Un nuevo período de crisis amenaza a Venezuela #2Abr

- Publicidad -

A partir de este miércoles 2 de abril cuando entra en vigor la medida de sanciones secundarias de la administración Trump contra el gobierno de Venezuela, al formalizarse el 25 por ciento sobre los aranceles a los países que compren petróleo y sus derivados, así como gas, existe la posibilidad de un nuevo período de crisis, observa el exdiputado Juan Tirado al ser entrevistado por El Impulso.

Creo que el país está pasando una crisis como nunca en su historia la había vivido, expone. Se ve que no existe probabilidad de éxito a Las salidas que se están planteando porque tenemos ya una inflación galopante, un dólar (moneda que se ha convertido en la utilizada para todas las transacciones económicas) que aplasta cada vez con mayor peso al bolívar, caída de los ingresos petroleros y una economía debilitada que cada vez se agrava más por el colapso de los servicios indispensables, y, en fin, la vida se le está haciendo muy difícil a los venezolanos que subsistimos con la esperanza de que se produzcan mejoras. Y todo este cuadro que se tiene responde a la grave crisis política en que se encuentra sumido el país.

Debe quedar claro que la situación económica no puede ser resuelta mientras no se resuelva la situación del país, asienta. ¿Qué podemos hacer ante esta crisis? Pareciera que todo el mundo ha perdido la sindéresis. Pareciera que quienes tienen la responsabilidad de enfrentar estas crisis no han encontrado otra vía que no sea simplemente pasar agachados o subsistir viendo pasar los días sin tomar decisiones urgentes y necesarias

¿Qué puede pasar aquí?, se pregunta el profesor Tirado y de inmediato se responde: Que llegue el momento en que la crisis política y económica se haga insoportable y las vías de solución sean impredecibles.

Nosotros en estos momentos tenemos una situación no sólo en términos de energía eléctrica, que da la casualidad que el gobierno suspende la actividad laboral un día y la renueva al siguiente; pero el día laborable se reduce a media jornada porque, supuestamente, quiere ahorrar electricidad.

Se presenta además una emergencia sanitaria porque ha surgido un virus ocasionado por picaduras de jejenes y se emprenden acciones de fumigación en diez estados y treinta municipios, lo que indica que el servicio de salud se complica porque también hay otros problemas, al punto que se reciben vacunas de Nicaragua como ayuda, lo que evidencia que no se cuentan con suficientes medicamentos en el país.

Y ahora tenemos dificultades para obtener los ingresos básicos que proporcionaba el petróleo, ya que aunque se sabía que vendrían días difíciles para la actividad petrolera, fallaron los motores que desde hace varios años se han venido anunciado para ir dejando de depender del crudo. De modo, pues, que las semanas que vienen serán de viacrucis para los venezolanos, pero no sabemos por cuánto tiempo, concluyó sus declaraciones el profesor Tirado.

