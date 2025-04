OPINIÓN El Balcón Urticante: C. A. Y. P. E. M. I. «Crónica de una muerte anunciada» #2Abr

- Publicidad -

En mi reseña que hoy escribo como columnista de EL IMPULSO, voy a referirme a la Caja de Ahorro y préstamos de los empleados municipales de Iribarren que dejó de funcionar hace varios años y hasta el momento se ignoran las razones y los motivos que llevaron al gobierno municipal a tomar esa decisión de cerrar esta Caja de Ahorros que creemos es una decisión definitiva porque nadie ha dado una explicación al respecto y más bien guardan un silencio sepulcral. Esta Caja de Ahorros fué constituida en el año 1968 y funcionó de manera impecable y eficiente y diez años después en 1978 se redactaron los estatutos y el reglamento que le dieron condición jurídica. Desde 1968 hasta la presente fecha, esta Caja de Ahorro tuvo como Presidente: Rafael Sisirucá, Isabel de Sequera, Alida de López, Silvio Colomo, Luis Alberto Perdomo, Vicencio Sequera, Ivan Segura, Arnoldo Dávila, Carmen Guarecuco y Alirio Arenas todos fueron electos por votación popular y secreta de los socios de esta Caja de Ahorros de los Empleados Municipales de Iribarren. En mi reseña de hoy haré un comentario sobre las gestiones administrativas que como Presidentes realizaron Ivan Segura y Alida de López. En la gestión de Alida de López se le concedieron préstamos a los socios hasta por la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs 100.000,oo) que era una verdadera fortuna para esa época para que los socios remodelan su casa, inclusive muchos socios compraron sus viviendas con estos préstamos. Fue tan formidable la gestión administrativa que realizó Alida de López que el día que entregó la Presidencia a su sucesor los Empleados Municipales le ofrecieron como despedida una emotiva y espléndida reunión social que nunca olvidaremos los que tuvimos el honor y el privilegio de asistir y estar presente en esa reunión social y que hoy ya estamos jubilados por haber terminado nuestra relación laboral con el Municipio.

De la gestión administrativa realizada por Ivan Segura voy a referirme con mayores detalles porque de esa administración tengo pleno conocimiento porque yo formé parte de esa Directiva que presidió Ivan Segura y estábamos Pablo Soteldo, Alicia Arráez, Arnoldo Dávila, Sabino Castillo y yo. En esa administración se dotó a la caja de ahorros de tres computadores y todo el mobiliario completo. También se dotó de varios artefactos electrodomésticos. Se compró un apartamento en el Edificio ARCA ubicado en la carrera 18 entre calles 24 y 25 con la finalidad de que si nos desalojaron de la Torre Municipal entonces nos mudaríamos para nuestro propio apartamento. Se realizó y se acordó un convenio con INAVI donde la Caja de Ahorros se comprometía a cancelar todas las deudas completas que los socios tenían con este Instituto por concepto de viviendas sin tener los socios que pagar intereses por deuda morosa. Hasta yo pagué mi apartamento en la Urbanización «Eligio Macias Mujica» con el préstamo que me concedió la Caja de Ahorros. Se compró una vieja casona colonial en la carrera 15 entre calles 30 y 31 con la finalidad de demoler la vieja casona y utilizar ese céntrico terreno para construir un edificio de 2 plantas con locales comerciales y de oficinas para alquilarlos y el dinero obtenido de los alquileres se los íbamos a depositar todos los meses a los socios en sus cuentas bancarias particulares. Esa sería una buena ganancia que como intereses iban a tener cada socio todos los meses.

Lamentablemente en el comienzo del siglo XXI ese terreno fué invadido ilegalmente por varias personas y ninguna autoridad hizo algo para impedir y evitar esa ilegal invasión a ese terreno propiedad de los socios de la Caja de Ahorro de los Empleados Municipales de Iribarren. No se sabe el destino que tuvieron ni en dónde están ni quién tiene los Documentos de compra del apartamento ubicado en el edificio ARCA ni de la casona colonial ubicada en la carrera 15 con calle 30 al lado de la Estación del Cuerpo de Bomberos del sur. Tampoco se sabe nada ya que todo es un hermetismo y un misterio sepulcral que destino tomaron los dineros ahorrados por los socios y que estaban depositados en las entidades bancarias. Pero algún día florecerá la verdad y entonces saldrá a la luz pública toda la verdad y conoceremos qué fue lo que realmente sucedió. No está muy lejos el día que sabremos la verdad porqué la Bíblia dice que no habrá nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz pública. (Marcos 4:22).

El día que Iván Segura entregó la Presidencia de la Caja de Ahorros a su sucesor, el acto se realizó en el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal donde asistieron la gran mayoría de empleados municipales que le manifestaron muchas demos de cariño, afecto, admiración y agradecimiento por la misión cumplida. Tanto fueron esas manifestaciones de cariño, afecto y agradecimiento demostrado por los empleados municipales que Ivan Segura por más esfuerzo que trato de hacer no pudo evitar que por su cara rodarán varias lágrimas furtivas sobre todo cuando la secretaria Alicia Arráez le hizo entrega de un cuadro de 80 por 60 centímetros con su rostro dibujado y pintado con óleo por mi persona que plasmé en el lienzo la semblanza perfecta de IVAN SEGURA uno de los mejores Presidentes que ha tenido la Caja de Ahorro y Préstamos de los Empleados Municipales de Iribarren C.A.Y. P. E. M. I.

Alí Ramón Delgado

[email protected]

